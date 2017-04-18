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​11 проектов деревянных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Дома в стиле модерн
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Наши любимые деревянные дома с атмосферой провинциальной идиллии на этот раз порадуют и самых искушенных последователей. Мы собрали разные проекты – каркасные, из сруба, бруса, бревна, по эксклюзивным энергосберегающим технологиям от различных фирм, а также наши популярные сборные дома, которые производятся на заводе и доставляются на участок уже готовыми.

Проекты деревянных домов обычно рассчитаны на стандартный формат остекления, но в этой Книге Идей мы докажем, что панорамные окна им тоже к лицу, а сам деревянный дом вполне может быть выполнен в стиле модерн и даже минимализм, без ущерба его чарующей атмосферности.

​Стандартный каркасный американский

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Еще один интересный формат является по совместительству еще и самым дешевым вариантом. Обычная каркасная технология с утеплителем, которую можно встретить в любом регионе США и России, стоит намного дешевле всех остальных вариантов. Например, полноценный коттедж с тремя спальнями и панорамным остеклением в паре мест стоит от 3 млн рублей «под ключ».

​Дача из бруса

Log Cabin homify Сад в стиле модерн Дерево Эффект древесины office,study,gym,studio,garden,flat roof,modern,contemporary,L shape,wooden
homify

Log Cabin

homify
homify
homify

Эта современная дача в две спальни из бруса стоит примерно от 1 млн рублей, с отоплением и утеплением. Стоит учитывать, что в одноэтажном и компактном формате дома из бруса выглядят не так достойно, как большие резиденции. Натуральному дереву действительно нужен простор.

​Типовой дом из бруса

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Достаточно универсальный вариант, позволяющий сэкономить средства на типовом проекте и при этом иметь настоящий деревянный дом. Маленький (как на фотографии выше) в формате «под ключ» будет стоить 3-4 млн рублей.

​Деревенский дом из сруба

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Дома в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Именно так выглядят недавно построенные деревенские дома из сруба. Их стоимость, к сожалению, обычно в два раза превышает стоимость такого же теплого каркасного дома. Правда, и он смотрится совершенно иначе.

Каркасная технология нового типа

Las Murras - Las Pendientes - Patagonia Argentina, Aguirre Arquitectura Patagonica Aguirre Arquitectura Patagonica Гостиницы в скандинавском стиле Гостиницы
Aguirre Arquitectura Patagonica

Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica

Вот так потрясающе выглядят дома, выстроенные по современным каркасным технологиям, иногда с комбинацией из других инновационных возможностей. Что удивительно, по квадратному метру стоимость такой постройки примерно равна натуральному срубу, если учесть и то, что отделка интерьеров сруба в современном формате требует немало средств.

​Модульный дом

Lake Cabin FAM Architekti Дома в стиле модерн
FAM Architekti

Lake Cabin

FAM Architekti
FAM Architekti
FAM Architekti

Так выглядит современная модульная дача. Прямо сейчас в Западной Европе такие проекты стоят дорого, а на российский рынок они еще только выходят. Проблема в том, что все технологии и методы обычно запатентованы, и чтобы сделать такой дом в России, нужно придумать все «от и до» самому, на месте. Но по опыту европейских стран понятно, что в будущем появится возможность купить такой дом по предельно низкой цене – около 1 млн рублей (без отопления) и около 1,6 млн рублей (с утеплением и отоплением, как на фото). Похожие проекты практически по такой же цене уже доступны в Москве и Санкт-Петербурге.

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​Сборный коттедж

Timber Clad Exterior Facit Homes Деревянные дома
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Сборные коттеджи такого типа сейчас стоят около 6 млн рублей. Правда, в них и площадь достаточно существенная (150-170 кв. метров, что очень много для сборного дома), и дизайн интерьера соответствующий (с потрясающими панорамными окнами!).

​Сборная дача

Estudios de cubierta inclinada 3, ecospace españa ecospace españa Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Маленькие дачи стоят сейчас на рынке 1-2 млн рублей, в зависимости от формата. Правда, и продаются они часто в полной комплектации.

​Вилла в лесу

Geschwister Scholl Allee, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten Дома в стиле модерн
Carlos Zwick Architekten

Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten

Следующий проект предлагает нам весьма необычный формат «деревянного дома». Он построен на монолитном каркасе, но имеет деревянные перегородки и отделку фасадов, что делает экстерьер весьма привлекательным на вид. Стоимость возведения такой виллы в три этажа – более 14 млн рублей.

​Немецкая вилла

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Дома в стиле модерн
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

А такая вилла может стоить уже около 7-8 млн рублей «под ключ», хотя тоже построена из монолита. Эффектная отделка деревом фасадов, террасы, пола и других элементов интерьера впечатляет.

​Эксклюзивная вилла

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Последний вариант в нашей подборке будет стоить более 15 млн рублей, и этот тот самый минимум, по которому вы можете получить проект коттеджа в международном стиле, не уступающий по уровню дизайна проектам в США, Канаде, Австралии.

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