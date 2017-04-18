​11 проектов деревянных домов

Наши любимые деревянные дома с атмосферой провинциальной идиллии на этот раз порадуют и самых искушенных последователей. Мы собрали разные проекты – каркасные, из сруба, бруса, бревна, по эксклюзивным энергосберегающим технологиям от различных фирм, а также наши популярные сборные дома, которые производятся на заводе и доставляются на участок уже готовыми.

Проекты деревянных домов обычно рассчитаны на стандартный формат остекления, но в этой Книге Идей мы докажем, что панорамные окна им тоже к лицу, а сам деревянный дом вполне может быть выполнен в стиле модерн и даже минимализм, без ущерба его чарующей атмосферности.