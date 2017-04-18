​11 проектов деревянных домов

Наши любимые деревянные дома с атмосферой провинциальной идиллии на этот раз порадуют и самых искушенных последователей. Мы собрали разные проекты – каркасные, из сруба, бруса, бревна, по эксклюзивным энергосберегающим технологиям от различных фирм, а также наши популярные сборные дома, которые производятся на заводе и доставляются на участок уже готовыми.
Проекты деревянных домов обычно рассчитаны на стандартный формат остекления, но в этой Книге Идей мы докажем, что панорамные окна им тоже к лицу, а сам деревянный дом вполне может быть выполнен в стиле модерн и даже минимализм, без ущерба его чарующей атмосферности.
Еще один интересный формат является по совместительству еще и самым дешевым вариантом. Обычная каркасная технология с утеплителем, которую можно встретить в любом регионе США и России, стоит намного дешевле всех остальных вариантов. Например, полноценный коттедж с тремя спальнями и панорамным остеклением в паре мест стоит от 3 млн рублей «под ключ».
Эта современная дача в две спальни из бруса стоит примерно от 1 млн рублей, с отоплением и утеплением. Стоит учитывать, что в одноэтажном и компактном формате дома из бруса выглядят не так достойно, как большие резиденции. Натуральному дереву действительно нужен простор.
Достаточно универсальный вариант, позволяющий сэкономить средства на типовом проекте и при этом иметь настоящий деревянный дом. Маленький (как на фотографии выше) в формате «под ключ» будет стоить 3-4 млн рублей.
Именно так выглядят недавно построенные деревенские дома из сруба. Их стоимость, к сожалению, обычно в два раза превышает стоимость такого же теплого каркасного дома. Правда, и он смотрится совершенно иначе.
Вот так потрясающе выглядят дома, выстроенные по современным каркасным технологиям, иногда с комбинацией из других инновационных возможностей. Что удивительно, по квадратному метру стоимость такой постройки примерно равна натуральному срубу, если учесть и то, что отделка интерьеров сруба в современном формате требует немало средств.
Так выглядит современная модульная дача. Прямо сейчас в Западной Европе такие проекты стоят дорого, а на российский рынок они еще только выходят. Проблема в том, что все технологии и методы обычно запатентованы, и чтобы сделать такой дом в России, нужно придумать все «от и до» самому, на месте. Но по опыту европейских стран понятно, что в будущем появится возможность купить такой дом по предельно низкой цене – около 1 млн рублей (без отопления) и около 1,6 млн рублей (с утеплением и отоплением, как на фото). Похожие проекты практически по такой же цене уже доступны в Москве и Санкт-Петербурге.
Сборные коттеджи такого типа сейчас стоят около 6 млн рублей. Правда, в них и площадь достаточно существенная (150-170 кв. метров, что очень много для сборного дома), и дизайн интерьера соответствующий (с потрясающими панорамными окнами!).
Маленькие дачи стоят сейчас на рынке 1-2 млн рублей, в зависимости от формата. Правда, и продаются они часто в полной комплектации.
Следующий проект предлагает нам весьма необычный формат «деревянного дома». Он построен на монолитном каркасе, но имеет деревянные перегородки и отделку фасадов, что делает экстерьер весьма привлекательным на вид. Стоимость возведения такой виллы в три этажа – более 14 млн рублей.
А такая вилла может стоить уже около 7-8 млн рублей «под ключ», хотя тоже построена из монолита. Эффектная отделка деревом фасадов, террасы, пола и других элементов интерьера впечатляет.
Последний вариант в нашей подборке будет стоить более 15 млн рублей, и этот тот самый минимум, по которому вы можете получить проект коттеджа в международном стиле, не уступающий по уровню дизайна проектам в США, Канаде, Австралии.
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