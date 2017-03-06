Дизайн однокомнатной квартиры 34 метра в скандинавском стиле

Советское прошлое приучило старшее поколение пренебрежительно относиться к комнатам в общежитии или гостинкам, считая, что хорошие люди там оказываются лишь на время, а те, кто застревает, не так уж стараются быть полезными обществу. Но современный мир смотрит на миниатюрное жилье совсем по-другому. В европейских столицах реконструируются маленькие комнатки (у которых раньше и туалета-то не было), становясь уютными студия, доступными по цене и стильными по интерьеру.
Но и у нас солидные строительные фирмы оценили потенциал этой ниши и стали строить жилые комплексы, в которых запроектированы модные студии с панорамным остеклением, которые уже не так кусаются по цене. Стоит признать, мир действительно изменился. Владельцы собственного жилья (пусть даже совсем крохотной квартиры) получают серьезную фору по жизни, начиная от возможности завести в своей квартире котенка до возможности сделать настоящий ремонт и дизайн согласно собственным предпочтениям.
Вариант от студии Homestories кажется нам весьма интересным с точки зрения современных требований по комфорту и соответствует не только образу жизни многих горожан, проводящих большую часть времени на работе. Даже тот, кто работает дома (например, удаленно) не будет обделен ничем в этой удивительно красивой студии.
Вот собственно и все, что есть в этой студии. Минимум, оформленный в лучших традициях скандинавского минимализма. Светлая отделка, серо-каменная палитра, светлое натуральное дерево, мятно-бирюзовые оттенки и невероятно рациональная планировка.
Как виртуозно дизайнеры распорядились имеющейся площадью! Есть и спальня с кроватью в приватной нише и гостиная со стандартным трио (диван, кофейный столик, тумба под телевизор) и столовая. Представьте, что на входе не стеклянная дверь и легкий стеллаж, а что-то более типичное для нас, и примерьте на свою квартиру этот удивительный вариант интерьера.
Невероятно уютный уголок подойдет и для встреч с друзьями, и для отдыха в уединении. Скандинавский минимализм берет все самое модное и красивое и превращает квадратные метры в очаровательные интерьеры, наполненные нежностью и изысканностью.
Сравнивая это фото с самым верхним снимком, вам может показаться, что стеклянный экран в черном обрамлении с квадратной расстекловкой является мобильным. На самом деле он установлен неподвижно по самому центру (строго на уровне кухонного гарнитура). Тем самым оставлен проход к шкафу на уровне спальни-гостиной и к идентичному модулю напротив входной двери, где хранится верхняя одежда и некоторые бытовые штуки типа пылесоса.
В скандинавском минимализме чаще всего для столешницы гарнитура используется светлое дерево. Но, оформляя эту кухню, дизайнеры решили, что композитная столешница с каменной крошкой – еще более стильный вариант. Низкий фартук выполнен из того же материала. Вся техника выбрана грифельно-черной, что правильно рифмуется с черными рейлингами и сетчатой металлической корзинкой и подходит к экрану в черных рамах.
Все продумано до мельчайших подробностей, поэтому выглядит столь красиво. Именно к нежно-мятной акцентной стене подобрана вся посуда. Ко времени следующего ремонта вы скорее всего захотите перемен, тогда выберете другой цвет и гармонирующую с ним по оттенку и стилю посуду.
Даже столь маленький уголок оформлен изысканно и гармонично, предоставляя не только необходимый функционал, но и безупречную эстетику.
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