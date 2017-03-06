Дизайн однокомнатной квартиры 34 метра в скандинавском стиле

Советское прошлое приучило старшее поколение пренебрежительно относиться к комнатам в общежитии или гостинкам, считая, что хорошие люди там оказываются лишь на время, а те, кто застревает, не так уж стараются быть полезными обществу. Но современный мир смотрит на миниатюрное жилье совсем по-другому. В европейских столицах реконструируются маленькие комнатки (у которых раньше и туалета-то не было), становясь уютными студия, доступными по цене и стильными по интерьеру.

Но и у нас солидные строительные фирмы оценили потенциал этой ниши и стали строить жилые комплексы, в которых запроектированы модные студии с панорамным остеклением, которые уже не так кусаются по цене. Стоит признать, мир действительно изменился. Владельцы собственного жилья (пусть даже совсем крохотной квартиры) получают серьезную фору по жизни, начиная от возможности завести в своей квартире котенка до возможности сделать настоящий ремонт и дизайн согласно собственным предпочтениям.

Вариант от студии Homestories кажется нам весьма интересным с точки зрения современных требований по комфорту и соответствует не только образу жизни многих горожан, проводящих большую часть времени на работе. Даже тот, кто работает дома (например, удаленно) не будет обделен ничем в этой удивительно красивой студии.