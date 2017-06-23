Дизайн квартиры в стиле модерн в Турции

В этой просторной квартире пять обособленных помещений – детская, спальня для родителей, гостевая, кухня и гостиная-столовая, представленная на снимке выше. Такая конфигурация не является самой распространенной в новых квартирах. Большинство новостроек не имеют квартир с отдельной кухней, ведь такое выбирают люди с более традиционными взглядами. Современные турки, как и все европейцы, предпочитают открытую планировку для кухни, гостиной и столовой.

Обратите внимание и на формат остекления. 3-модульные слайдеры ведут на просторный балкон, а летом, весной и осенью позволяют сделать гостиную полностью открытой свежему воздуху.