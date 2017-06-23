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Дизайн квартиры в стиле модерн в Турции

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Гостиная в стиле модерн
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Хотите увидеть, как живут в турецких новостройках? Какой стиль выбирают, каких трендов придерживаются?

Те, кто смог наконец-то добраться в этом году до Турции, наверняка удивились, сколько новых домов появилось за последние пару лет. И речь идет не только о столицах (Стамбуле и Анкаре). Масштабная замена жилого фонда идет практически в каждом городе, особенно это заметно в курортных регионах. Но потрясающая новость в том, что эти новенькие квартирки невероятного для нас уровня по качеству отделки и современности планировки покупают не только состоятельные иностранцы типа англичан, для кого это жилье на лето или пенсию.

​Лиловая роскошь для модной гостиной

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Гостиная в стиле модерн
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

В этой просторной квартире пять обособленных помещений – детская, спальня для родителей, гостевая, кухня и гостиная-столовая, представленная на снимке выше. Такая конфигурация не является самой распространенной в новых квартирах. Большинство новостроек не имеют квартир с отдельной кухней, ведь такое выбирают люди с более традиционными взглядами. Современные турки, как и все европейцы, предпочитают открытую планировку для кухни, гостиной и столовой.

Обратите внимание и на формат остекления. 3-модульные слайдеры ведут на просторный балкон, а летом, весной и осенью позволяют сделать гостиную полностью открытой свежему воздуху.

​Традиционная кухня

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Кухня в стиле модерн
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Если же кухня осталась в отдельной комнате, она невероятно похожа на любую российскую. Выдают лишь двери-слайдеры, ведущие на балкон. И, заметьте, они поставлены застройщиком и не являются чем-то инновационным для турецкого жилья. Множество домов, которым уже по 20 лет, тоже восхищают подобным форматом остекления. Приглядитесь внимательнее во время следующего отпуска, позаглядывайте в огромные окна новых турецких домов и проникнитесь атмосферой подобной свободы.

​Яркая детская

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Детская комната в стиле модерн
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Еще одно, что поражает в турецких квартирах – мебель в детских комнатах. Страна вышла на такой уровень производства мебели (по объемам и качеству), что стала невероятно распространенной подобная мебель. При этом делается она не заказ по баснословным ценам, а покупается в обычном мебельном салоне.

​Удобное рабочее место в детской

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Детская комната в стиле модерн
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Забота о детях в этой стране – не лозунги и пропаганда. Это чувствуется на улицах, в магазинах и на детских площадках. Кстати, о последних. Из-за того, что страна действительно жаркая, эти самые детские площадки похожи на райские оазисы с кипарисами и пальмами, шелковицей и палисандром. А их оборудование с разнообразными горками-домиками, подвесными креслами и гамаками – предмет восхищения всего мира, что понимает, что истинная забота о человечестве начинается с самого маленького его члена.

​Роскошная спальня

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Спальня в стиле модерн
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Имея огромное количество отелей, неудивительно что именно эта страна стала одной из первых оформлять и частные апартаменты в формате мастер-сьют. Так, как рядовые туристы живут лишь 7 дней в году, турки живут всегда. С роскошной отделкой, достойной номера в дорогом отеле, и ванной комнатой хотя при главной спальне. Ведь это действительно удобно!

​Гостевая спальня

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Гостиная в стиле модерн
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Далеко не все жители Турции могут позволить такую роскошь, как гостевая спальня. Чаще всего семья большая, потому свободной комнаты просто не остается. Модный дизайн с элементами эффектного ар-деко, который в этой солнечной стране стал неотъемлемой частью практичного модерна, качественным текстилем и простой отделкой эта квартира является удивительным образцом стиля и элегантности, достигнутой вполне типичными для Турции материалами и предметами мебели.

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​Ванная комната

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Ванная комната в стиле модерн
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Кажется, что страна производит для себя практически все – от одежды до ковров, от мебели до невероятно качественной плитки (европейского качества). Потому все интерьеры могут быть так красивы, но при этом не стоить слишком много денег. 

​Зеркальная прихожая

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Гардеробная в стиле модерн
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Отделка габаритными зеркалами здесь использована вовсе не для расширения пространства, ведь все новые турецкие квартиры спроектированы удивительно удобными на каждом квадратном метре.

​Балкон со складным бесшовным остеклением

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Балкон и терраса в стиле модерн
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Так выглядит уютная терраса со стеклянными экранами в зимнее время года. Во все остальные сезоны модули остекления сложены и не закрывают панораму. А мебель из техноротанга – лучший вариант не только для турецкой террасы, но и для нашей с вами.

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