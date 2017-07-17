Голландский дом в стиле модерн

На homify мы видели много голландских проектов домов в традиционных и современных вариациях. Надеемся, этот понравится вам не меньше остальных. Компактный, мансардный, он может стать примером того, как обычный дом площадью в 120 кв. метров воплощает мечты об универсальном и ультра-современном коттедже. Узнаем, как построить его именно таким!
В пригороде Роттердама, в Нидерландах, архитектурная студия BONGERS ARCHITECTEN проектирует и строит много современных домов. Этот голландский домик в стиле модерн смотрится очень изящно на крохотном участке возле реки и даже имеет собственный пирс.
Общая площадь в 120 кв. метров этого дома делится на 50-метровую мансарду и 70-метровый первый уровень. Внизу разместились с комфортом 30-метровая кухня столовая, 20-метровая гостиная с лестницей и другие помещения типа прихожей и туалета. Наверху мы нашли две спальни и две маленькие ванные комнаты с коридором, каждая из которых имеет собственное окно. Столовая имеет необычный двусветный формат, тогда как кухня и гостиная – вполне обычные.
Из простого расчета в 25 тысяч рублей за кв. метр с отделкой и работой, этот коттедж в 120 кв. метров будет стоить 3 млн рублей, плюс надбавка за современное остекление, получаем уже 3,3 млн. Если строить его из блоков и самостоятельно, можно уложиться в 2,5-2,6 млн рублей. Данные цены включают в себе именно такой формат остекления (двухкамерные стеклопакеты и стандартные двери-слайдеры и распашные стеклянные двери на террасы) и террасу.
Если заказывать его в комплекте с мебелью и отделкой, полностью идентичной этому проекту, вы, конечно же, получите иную сумму – примерно в 4 млн рублей за весь дом «под ключ». Ведь одна кухня с техникой здесь будет стоить более 400 тысяч рублей, камин – 250 тысяч рублей, мебель для столовой – около 100 тысяч рублей и т. п.
Заглядывая внутрь этого дома, мы нашли открытую планировку кухни, столовой и гостиной, как и принято в современных домах. Остекление здесь есть сразу с четырех сторон, что очень заманчиво для столь маленького дома. В интерьерах используются светлые оттенки и скандинавский стиль, поэтому дом сочетает сразу три стиля – скандинавский, модерн и голландский, оставаясь при этом полностью оригинальным.
Необычным ходом со стороны архитектора было сделать столовую двусветной. Здесь от стола возле окна будет виден коридор с балкончиком на втором этаже, а сам коридор получается освещенным этими мансардными окнами в кровле над столовой. Сбоку мы видим два блока сплошного остекления (позади камина), дополняющих композицию из камина, дровницы и скандинавской мебели. Стекло и белый цвет делают эту маленькую, почти крохотную зону очень светлой и привлекательной.
Чтобы построить такой дом по этому проекту, вам стоит обратиться в одну из местных фирм – архитектурную студию или бюро в вашем городе. Найти ее без проблем можно здесь. В отличие от польских проектов, которые всегда можно купить и перевести на русский язык для реальной реализации, этот проект мы представляем просто как пример того, каким можно сделать этот интересный дом у реки. https://www.homify.ru/specialisty/arhitektory
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Подобная кухня со всеми модулями и брендовой техникой будет стоить в России около 400 тысяч рублей «под ключ». Вытяжка здесь – в потолке, холодильник спрятан в двустворчатом шкафу, на кухонном острове есть и плита, и раковина. Но, пожалуй, самое важное, что при острове есть модная барная стойка со стульями, а вид с нее открывается на барную зону напротив со стаканами, бокалами и мелкой бытовой техникой.
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