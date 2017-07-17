Голландский дом в стиле модерн

На homify мы видели много голландских проектов домов в традиционных и современных вариациях. Надеемся, этот понравится вам не меньше остальных. Компактный, мансардный, он может стать примером того, как обычный дом площадью в 120 кв. метров воплощает мечты об универсальном и ультра-современном коттедже. Узнаем, как построить его именно таким!

В пригороде Роттердама, в Нидерландах, архитектурная студия BONGERS ARCHITECTEN проектирует и строит много современных домов. Этот голландский домик в стиле модерн смотрится очень изящно на крохотном участке возле реки и даже имеет собственный пирс.