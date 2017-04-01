10 интересных идей для дизайна сада

Весной природа диктует свои условия и почти вынуждает задумываться об обновлении чего бы то ни было. Вы можете начать планировать предстоящий ремонт на кухне или в ванной комнате, а можете подумать о том, чего не хватает вашему прекрасному саду для того, чтобы стать еще прекраснее.

Вам в помощь – наша новая Книга Идей, для которой мы постарались найти самые интересные (и простые!) идеи, которые помогут вам в этом деле. Выбирайте, пока не сошел снег и не пришлось полностью погрузиться в садово-огородные работы, среди которых потом придется выискивать денек-другой, чтобы сделать что-то новенькое.