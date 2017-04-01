10 интересных идей для дизайна сада

Весной природа диктует свои условия и почти вынуждает задумываться об обновлении чего бы то ни было. Вы можете начать планировать предстоящий ремонт на кухне или в ванной комнате, а можете подумать о том, чего не хватает вашему прекрасному саду для того, чтобы стать еще прекраснее.
Вам в помощь – наша новая Книга Идей, для которой мы постарались найти самые интересные (и простые!) идеи, которые помогут вам в этом деле. Выбирайте, пока не сошел снег и не пришлось полностью погрузиться в садово-огородные работы, среди которых потом придется выискивать денек-другой, чтобы сделать что-то новенькое.
Можно выбрать неприхотливые кустики лаванды, перемежая их с луковичными типа нарциссов, чтобы ваша дорожка была красиво оформлена даже ранней весной.
Эта новомодная штука поможет вам разобраться с большими незанятыми площадями. При этом вы раскатаете газон легко и быстро не только на ровных площадках, но и на склонах или даже крышах. Только помните, чтобы не пересохли корни, газон нужно укладывать в день покупки!
Хватит даже 20 сантиметров земли, чтобы лишить ваш участок урбанистичной брутальности бетонного забора. Для разных широт возможны разные вариации. Самая неприхотливая – плющ. Дополнить его можно ипомеей или душистым горошком.
Небольшой перепад высот на участке можно использовать для создания террасного сада. Оформить ярусы можно по-разному. Как вариант – посадить эффектно свисающие ампельные. Другие идеи дизайна сада от этого автора.
Помогите вашему саду оставаться красивым в любое время года, например, сглаживая недостаток осадков поливом. Но уже давно нет никакой надобности бегать с ведрами и лейками. Профессиональные системы автополива можно даже запрограммировать на определенное время.
Удерживать влагу в почве поможет и мульчирование. Корой, опилками, соломой или красивой белой галькой. Выбирайте доступный для вас вариант и наслаждайтесь природной эстетикой!
Встречу стены здания с газонной площадкой лучше тоже оформить. Выбирайте для этого соответствующие вашему климату многолетники с яркой листвой, цветущие максимально долго.
Скорее всего вам все равно придется после стрижки газона что-то доделывать вручную вдоль клумб. Ведь так страшно срезать вместе с газонной травой что-то из ценного.
Используя мобильные контейнеры, очень легко создавать временные композиции в разных частях участка. Это не только разнообразит картинку вокруг вас, но и позволит оставлять в фокусе только самые эффектные экземпляры, что цветут именно сейчас, а остальные выставлять лишь правильным фоном для них.
Раскладывая любой, даже самый сложный дизайнерский проект на составляющие, иногда поражаешься, как же на самом деле все просто. Взгляд мастера может расставить все в идеальной гармонии. Но и вы тоже можете попробовать!
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