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10 интересных идей для дизайна сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
M.Ü KONUTU PEYZAJ UYGULAMASI, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Сад в стиле модерн
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Весной природа диктует свои условия и почти вынуждает задумываться об обновлении чего бы то ни было. Вы можете начать планировать предстоящий ремонт на кухне или в ванной комнате, а можете подумать о том, чего не хватает вашему прекрасному саду для того, чтобы стать еще прекраснее.

Вам в помощь – наша новая Книга Идей, для которой мы постарались найти самые интересные (и простые!) идеи, которые помогут вам в этом деле. Выбирайте, пока не сошел снег и не пришлось полностью погрузиться в садово-огородные работы, среди которых потом придется выискивать денек-другой, чтобы сделать что-то новенькое.

​Многолетники вдоль дорожки

homify Балкон и терраса в стиле модерн
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Можно выбрать неприхотливые кустики лаванды, перемежая их с луковичными типа нарциссов, чтобы ваша дорожка была красиво оформлена даже ранней весной.

​Рулонный газон

M.Ü KONUTU PEYZAJ UYGULAMASI, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Сад в стиле модерн
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Эта новомодная штука поможет вам разобраться  с большими незанятыми площадями. При этом вы раскатаете газон легко и быстро не только на ровных площадках, но и на склонах или даже крышах. Только помните, чтобы не пересохли корни, газон нужно укладывать в день покупки!

​Вьющиеся – для декорирования бетонного забора

i.i KONUTU PEYZAJ UYGULAMASI, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Сад в стиле модерн
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Хватит даже 20 сантиметров земли, чтобы лишить ваш участок урбанистичной брутальности бетонного забора. Для разных широт возможны разные вариации. Самая неприхотливая – плющ. Дополнить его можно ипомеей или душистым горошком.

​Террасные посадки

M.Ü KONUTU PEYZAJ UYGULAMASI, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Сад в стиле модерн
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Небольшой перепад высот на участке можно использовать для создания террасного сада. Оформить ярусы можно по-разному. Как вариант – посадить эффектно свисающие ампельные. Другие идеи дизайна сада от этого автора.

​Автополив для вашего участка

V.A ÖZEL KONUT PEYZAJ Projelendirme & Uygulama, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Сад в стиле модерн
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Помогите вашему саду оставаться красивым в любое время года, например, сглаживая недостаток осадков поливом. Но уже давно нет никакой надобности бегать с ведрами и лейками. Профессиональные системы автополива можно даже запрограммировать на определенное время.

​Мульчирование посадок

E. A. Ofisi Peyzaj Projesi, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Конференц-центры в стиле модерн Офисные помещения
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Удерживать влагу в почве поможет и мульчирование. Корой, опилками, соломой или красивой белой галькой. Выбирайте доступный для вас вариант и наслаждайтесь природной эстетикой!

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​Клумбы вдоль дома

V.A ÖZEL KONUT PEYZAJ Projelendirme & Uygulama, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Сад в стиле модерн
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Встречу стены здания с газонной площадкой лучше тоже оформить. Выбирайте для этого соответствующие вашему климату многолетники с яркой листвой, цветущие максимально долго.

​Обрамление декоративных посадок

A. Ü. Konutu Peyzaj Projesi, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Сад в средиземноморском стиле
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Скорее всего вам все равно придется после стрижки газона что-то доделывать вручную вдоль клумб. Ведь так страшно срезать вместе с газонной травой что-то из ценного.

​Декорирование контейнерными растениями

CASA VILLA LOBOS.SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Сад в классическом стиле
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Используя мобильные контейнеры, очень легко создавать временные композиции в разных частях участка. Это не только разнообразит картинку вокруг вас, но и позволит оставлять в фокусе только самые эффектные экземпляры, что цветут именно сейчас, а остальные выставлять лишь правильным фоном для них.

Дизайнерский водоем для вашего сада

Estanque, CPJP S.L. CPJP S.L. Сад в стиле модерн
CPJP S.L.

CPJP S.L.
CPJP S.L.
CPJP S.L.

Раскладывая любой, даже самый сложный дизайнерский проект на составляющие, иногда поражаешься, как же на самом деле все просто. Взгляд мастера может расставить все в идеальной гармонии. Но и вы тоже можете попробовать!

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