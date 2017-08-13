​11 модных цветовых гамм для спален

Такая цветовая гамма идеально подойдет для неоклассического интерьера, где вы используете паркет, декоративные деревянные панели для стен, лепнину и ковку, мрамор и дорогой текстиль. От белого до почти черного и от бежа до бледно-оливкового, здесь оттенки переходят по полутонам очень нежно и аккуратно. Акцентов нет, вместо них – узорная ковка, резные элементы, капитоне, мрамор и фактурный текстиль.