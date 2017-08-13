​11 модных цветовых гамм для спален

Мы собрали для вас готовые цветовые гаммы для спален, которые можно скопировать. Среди них есть те, что подходят к стандартному цвету пола, к маленьким комнаткам и самым различным стилям. Давайте посмотрим, какие идеи в каком цвете смотрятся лучше всего!
Удивительный интерьер спальни в нежных тонах романтичного бистро сделать достаточно просто. Выбирайте ореховый паркет к белым и кофейным стенам (оттенок латте), добавьте побольше белой мебели и цвета слоновой кости, а затем разбавьте интерьер парой кофейных оттенков в текстиле (плед, ковер) и одним ярким коралловым для декора (подушки, козетка, сувениры и т. п.).
Такую спальню легко реализовать на основе очень светлого паркета либо стандартной керамической плитки бледного оттенка. Стены и потолок – белые, мебель – белая и бледно-бежевая, текстиль – бледно-бежевый и розовый. Затем вам нужно добавить побольше серых оттенков – шторы, плед, ковер, светильники и аксессуары, чтобы все получило необходимую глубину.
К бледно-серому паркету добавляются бледно-серые (на тон или два темнее) стены и белая мебель. Возможно добавление черной мебели, деревянных корзинок, скандинавских орнаментов. Отделку лучше всего произвести с использованием высоких плинтусов и лепнины, чтобы интерьер получился более классическим. В текстиле мы повторяем белые и серые оттенки и добавляем один акцент, например, розовый, голубой или бледно-желтый.
Такую универсальную спальню создать проще всего. Вы играете с бледно-древесным оттенком, немного сероватым, мебелью такого же тона, бледно-бежевыми стенами и белой мебелью. Текстиль – белого и серого цвета. Избегайте ярких акцентов!
Такая цветовая гамма идеально подойдет для неоклассического интерьера, где вы используете паркет, декоративные деревянные панели для стен, лепнину и ковку, мрамор и дорогой текстиль. От белого до почти черного и от бежа до бледно-оливкового, здесь оттенки переходят по полутонам очень нежно и аккуратно. Акцентов нет, вместо них – узорная ковка, резные элементы, капитоне, мрамор и фактурный текстиль.
Этот бежево-мятный интерьер идеально подойдет как для спальни, так и для детской. Помимо мебели и потолка здесь много белых элементов. Мятный оттенок бледный, но сероватый, что идеально вписывается в концепцию современного умиротворяющего интерьера.
В этом интерьере серый, белый и черный работают вместе с насыщенным цветом темной древесины (качественная имитация ценных пород дерева). Лучше всего белыми делать крупные элементы – шкаф, кровать, комод, серыми – основные, такими как стены и пол, черными – геометричные и строгие, такие как подушки, рамы для окон, телевизор, тумбочка у кровати и т. п.
Потрясающее сочетание темной древесины, черного глянца, серого текстиля, зеркал и блеска светильников и металла с необыкновенным оттенком горького шоколада. Выглядит превосходно!
Этот интерьер можно назвать голландским или классическим американским. В основе лежит древесина твердых пород для пола, которая может быть орехового, каштанового или темно-коричневого, почти черного оттенка. Затем мы выбираем бледные серо-голубые стены, серую, черную и голубую мебель, частично с эффектом антик (шебби-шик) и бледные аксессуары. Плюс вам нужно два-три ярких акцента, но только природных тонов, например, осенних.
Стиль шале в данном случае основан на темно-сером оттенке в текстиле, темном коричневом дереве и нежном алом для акцентов. Серый цвет и дерево идут в пропорции 1 к 1, а алых пятен совсем немного. В таком интерьере очень важно наличие чистых белого и черного.
Этот интерьер является эклектичным. Серые, бежевые и белые оттенки здесь подчеркнуто холодные, тогда как яркий рыжий пол, напротив, теплый и почти огненный на их фоне.
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