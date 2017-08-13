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​11 модных цветовых гамм для спален

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Стены и пол в стиле модерн
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Мы собрали для вас готовые цветовые гаммы для спален, которые можно скопировать. Среди них есть те, что подходят к стандартному цвету пола, к маленьким комнаткам и самым различным стилям. Давайте посмотрим, какие идеи в каком цвете смотрятся лучше всего!

homify Спальная комната Кровати и изголовья
homify

homify
homify
homify

​Кофейная симфония

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Спальня в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Удивительный интерьер спальни в нежных тонах романтичного бистро сделать достаточно просто. Выбирайте ореховый паркет к белым и кофейным стенам (оттенок латте), добавьте побольше белой мебели и цвета слоновой кости, а затем разбавьте интерьер парой кофейных оттенков в текстиле (плед, ковер) и одним ярким коралловым для декора (подушки, козетка, сувениры и т. п.).

​Романтичный десерт

Private Interior Design Project - Vilamoura, Simple Taste Interiors Simple Taste Interiors Спальная комната Кровати и изголовья
Simple Taste Interiors

Private Interior Design Project – Vilamoura

Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors

Такую спальню легко реализовать на основе очень светлого паркета либо стандартной керамической плитки бледного оттенка. Стены и потолок – белые, мебель – белая и бледно-бежевая, текстиль – бледно-бежевый и розовый. Затем вам нужно добавить побольше серых оттенков – шторы, плед, ковер, светильники и аксессуары, чтобы все получило необходимую глубину.

​Скандинавский шик

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Стены и пол в стиле модерн
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

К бледно-серому паркету добавляются бледно-серые (на тон или два темнее) стены и белая мебель. Возможно добавление черной мебели, деревянных корзинок, скандинавских орнаментов. Отделку лучше всего произвести с использованием высоких плинтусов и лепнины, чтобы интерьер получился более классическим. В текстиле мы повторяем белые и серые оттенки и добавляем один акцент, например, розовый, голубой или бледно-желтый.

​Модерн нового порядка

zaciszne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Спальня в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Такую универсальную спальню создать проще всего. Вы играете с бледно-древесным оттенком, немного сероватым, мебелью такого же тона, бледно-бежевыми стенами и белой мебелью. Текстиль – белого и серого цвета. Избегайте ярких акцентов!

​Роскошь и нежность

Exquisite flat in Paris., Виталий Юров Виталий Юров Спальня в эклектичном стиле
Виталий Юров

Exquisite flat in Paris.

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

Такая цветовая гамма идеально подойдет для неоклассического интерьера, где вы используете паркет, декоративные деревянные панели для стен, лепнину и ковку, мрамор и дорогой текстиль. От белого до почти черного и от бежа до бледно-оливкового, здесь оттенки переходят по полутонам очень нежно и аккуратно. Акцентов нет, вместо них – узорная ковка, резные элементы, капитоне, мрамор и фактурный текстиль.

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​Пастельное чудо

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Этот бежево-мятный интерьер идеально подойдет как для спальни, так и для детской. Помимо мебели и потолка здесь много белых элементов. Мятный оттенок бледный, но сероватый, что идеально вписывается в концепцию современного умиротворяющего интерьера.

​Минимализм будущего

Projekt domu HomeKONCEPT 30, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

В этом интерьере серый, белый и черный работают вместе с насыщенным цветом темной древесины (качественная имитация ценных пород дерева). Лучше всего белыми делать крупные элементы – шкаф, кровать, комод, серыми – основные, такими как стены и пол, черными – геометричные и строгие, такие как подушки, рамы для окон, телевизор, тумбочка у кровати и т. п.

​Горький шоколад

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Потрясающее сочетание темной древесины, черного глянца, серого текстиля, зеркал и блеска светильников и металла с необыкновенным оттенком горького шоколада. Выглядит  превосходно!

​Нежная неоклассика

Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors Спальня в скандинавском стиле
Ruth Noble Interiors

Family Home

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

Этот интерьер можно назвать голландским или классическим американским. В основе лежит древесина твердых пород для пола, которая может быть орехового, каштанового или темно-коричневого, почти черного оттенка. Затем мы выбираем бледные серо-голубые стены, серую, черную и голубую мебель, частично с эффектом антик (шебби-шик) и бледные аксессуары. Плюс вам нужно два-три ярких акцента, но только природных тонов, например, осенних.

​Альпийское спокойствие

Skyfall Bedroom Architectural Interiors + Superyacht Photographer Спальня в скандинавском стиле
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Bedroom

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Стиль шале в данном случае основан на темно-сером оттенке в текстиле, темном коричневом дереве и нежном алом для акцентов. Серый цвет и дерево идут в пропорции 1 к 1, а алых пятен совсем немного. В таком интерьере очень важно наличие чистых белого и черного.

​Пасмурное утро

Sentosa Beach House, Design Intervention Design Intervention Спальня в скандинавском стиле Серый
Design Intervention

Sentosa Beach House

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Этот интерьер является эклектичным. Серые, бежевые и белые оттенки здесь подчеркнуто холодные, тогда как яркий рыжий пол, напротив, теплый и почти огненный на их фоне.

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А вам какая гамма понравилась больше?

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