Фантастический дом в стиле минимализм

Этот проект понравится всем любителям «компактного минимализма», который позволяет роскоши стать более доступной. Общая площадь этого дома – менее 260 кв. метров, а вот его современный дизайн и мебель могут стоить как 450-метровый коттедж из кирпича, построенный в Подмосковье. Таким образом, если вы располагаете бюджетом такого масштаба, вы можете построить и такой дом, как этот.

Архитектурная студия AR DESIGN STUDIO работает в Великобритании, в Уинчестере, что недалеко от Саутгемптона и Портсмута на Ла-Манше. Данный проект дома выполнен в стиле минимализм и называется Abbots Way. Он является одним из последних творенией AR Design Studio и представляет собой потрясающий дом с пятью спальнями. Этот впечатляющий проект, окруженный старыми деревьями и небольшим озером, создает ощущение предельного расслабления и уединения, а его современный дизайн великолепно сочетается с пасторальным сельским пейзажем.