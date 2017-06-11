Фантастический дом в стиле минимализм

Этот проект понравится всем любителям «компактного минимализма», который позволяет роскоши стать более доступной. Общая площадь этого дома – менее 260 кв. метров, а вот его современный дизайн и мебель могут стоить как 450-метровый коттедж из кирпича, построенный в Подмосковье. Таким образом, если вы располагаете бюджетом такого масштаба, вы можете построить и такой дом, как этот.
Архитектурная студия AR DESIGN STUDIO работает в Великобритании, в Уинчестере, что недалеко от Саутгемптона и Портсмута на Ла-Манше. Данный проект дома выполнен в стиле минимализм и называется Abbots Way. Он является одним из последних творенией AR Design Studio и представляет собой потрясающий дом с пятью спальнями. Этот впечатляющий проект, окруженный старыми деревьями и небольшим озером, создает ощущение предельного расслабления и уединения, а его современный дизайн великолепно сочетается с пасторальным сельским пейзажем.
Все пять спален дома расположены на втором этаже, они идут в ряд и имеют панорамное остекление от пола до потолка. На первом этаже дома с видом на задний дворик расположилась большая и солнечная гостиная, в передней части дома внизу, ближе к дороге – кухня с островом.
Забор идет не по периметру участка, а так, чтобы парадная часть дома с палисадником остались открыты виду с дороги, а задний дворик – полностью защищен от любопытных глаз. Так, забор проходит на уровне самого строения, разделяя участок почти пополам.
В ландшафтном дизайне этого потрясающего дома использовался стиль минимализм. Ни один акцент или дизайнерский прием не отошел от лаконичности общего замысла. Удивительный декоративный водоем вокруг террасы на кухне поражает больше всего – его тонкие линии и темная вода смотрятся невероятно красиво на фоне темно-серой террасы.
Главный секрет этой кухни – остров, который имеет размеры около 3,5 x 1,6 метра, что позволяет с удобством использовать его как для повседневных нужд, так и для реализации более масштабных идей – сервировки для званого ужина, вечеринки, принятия гостей. Его можно использовать и как исключительно кулинарную площадку, и как барную стойку для завтраков. На данный момент в этом доме проживает всего три человека – родители с дочерью-подростком, занимающие две спальни на втором этаже. Еще три спальни остаются гостевыми, для большой семьи владельцев дома.
Столовая находится в том же помещении, что и гостиная, и имеет панорамные виды на небольшой сад с роскошными деревьями. Дизайн интерьера выполнен в стиле минимализм, а декоративная отделка камнем для стен была вдохновлена аббатством 12-ого века, расположенным неподалеку. Именно оно определяет историческую атмосферу этого маленького городка, потому сопричастность к данной постройке здесь весьма кстати. В дизайне пола мы заметили встроенную подсветку, а панорамное остекление от пола до потолка позволяет создать ощущение еще большего простора в помещениях, чем есть на самом деле.
На заднем плане мы видим гостиную, а за ней – еще и террасу с летней столовой. Окружает террасу декоративный водоем, за которым мы найдем патио, газонную площадку и пару уголков для отдыха в тени. Гостиная оформлена в виде ниши, она ниже на целый метр, чем столовая, что создает необыкновенный эффект.
Все спальни имеют собственные гардеробные и ванные комнаты, в их дизайне и отделке использовались исключительно нейтральные серые тона, способствующие расслабленному отдыху. На снимке выше – главная спальня, находящаяся над кухней и имеющая блок остекления шириной примерно в 6 метров и высотой почти в 3. Площадь этого мастер-сьют – около 30 метров, еще две спальни имеют площадь по 22 кв. метра, и еще две – около 18 кв. метров. Все они имеют такой же формат остекления, но в 1,5 или 2 раза уже, чем у главной спальни.
Так выглядят все ванные комнаты при каждой из спален. Минимализм в отделке и дизайне мебели здесь дополнен блеском керамической плитки, интересной подсветкой, встроенной в зеркала, и дизайнерской сантехникой. У ванных комнат нет собственных окон, но так как они являются частью мастер-сьюта, дверь в них часто открыта, что позволяет иметь панорамное остекление и в этой части дома.
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