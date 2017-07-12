​Сколько стоит построить бетонный бассейн?

1. Составление проекта строительства бассейна – это первый этап, которым занимается профессионал. Изучив ваш участок, архитектор или инженер сделает все, чтобы бассейн вписался в ваш ландшафт, был красиво оформлен и удобен для использования.

2. Подготовка котлована нужного размера под чашу бассейна. На данном этапе рабочие вырывают котлован нужного размера, в это время сад не доступен для использования членами семьи. Эта стадия длится от 1 до 2 недель.

3. Подведение коммуникаций – важная часть работы. Здесь нужно быть точно уверенным в квалификации ваших рабочих. Подведение коммуникаций занимает от 1 до 2 недель и должно вестись под надзором архитектора проекта.

4. Заливка чаши происходит после подведения коммуникаций. Эта стадия будет самой грязной, в это время вообще не допускается использование сада клиентами. Особенно это касается детей.

5. Финишная отделка бассейна плиткой, мозаикой, дополнение светильниками и т. п. Этот этап может занять даже месяц, если ваш бассейн достаточно большой, со сложными деталями и декором, искусственными гротами и фонтанчиками.

6. Подключение оборудования. После подключения нужно будет проверить работоспособность бассейна – несколько раз слить его, несколько раз попробовать его использовать, посмотреть, все ли работает.