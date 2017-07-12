​Сколько стоит построить бетонный бассейн?

Строительство бетонного бассейна стоит от 25 000 рублей за куб. метр (1 м3) за заливку чаши. Настоящие плавательные начинаются от 30 кубов – такой бассейн будет стоит построить около 750000 рублей. Строительство стационарного бассейна с отделкой и всеми деталями такого размера обойдется вам почти в 1,4 млн рублей.
Данные цены подходят для тех, кто собирается заказывать бассейн в специальной фирме в Москве, Санкт-Петербурге или других крупных городах. В цену входит и подготовка чаши, и заливка, и все инженерные детали, декор, декоративные фонтанчики, все необходимые элементы, включая лестницу, подсветку и т. п.
Если вы хотите сэкономить – просто выбирайте каркасный, сборный или полипропеленовый бассейн. Его «строительство» со всем оборудованием обойдется вам меньше, чем в 40-60 тысяч рублей. Вы получите то, что хотели, по очень скромной цене и наверняка порадуетесь своей смекалке.
Если вы хотите сэкономить на строительстве стационарного бетонного бассейна, подумайте о более дешевой отделке. Вместо итальянской плитки по цене в 3000 рублей за кв. метр выбирайте российскую керамическую за 500 рублей, китайскую стеклянную мозаику за 1000 рублей или что-то еще. Дороже всего обойдется мозаика из итальянских коллекций, она может стоить и 10 000, и 50 000 рублей за кв. метр, дороже всего – в сложных панно.
Строительство бассейна в РФ должно проводиться с помощью заливки бетонной чаши. Конечно же, есть каркасные бассейны и еще более модные по новым технологиям (смотрите иллюстрации в этой Книге Идей), но данные варианты выглядят совершенно иначе, нежели настоящий бассейн с декором мозаикой, каким мы привыкли его видеть. Тем не менее, если обычный бассейн с бетонной чашей стоит от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, то вот такой каркасный бассейн можно закопать в котлован и снабдить необходимым оборудованием уже за 250-350 тысяч рублей. Правда, для этого вам все равно нужно звать профессионалов.
1. Составление проекта строительства бассейна – это первый этап, которым занимается профессионал. Изучив ваш участок, архитектор или инженер сделает все, чтобы бассейн вписался в ваш ландшафт, был красиво оформлен и удобен для использования.
2. Подготовка котлована нужного размера под чашу бассейна. На данном этапе рабочие вырывают котлован нужного размера, в это время сад не доступен для использования членами семьи. Эта стадия длится от 1 до 2 недель.
3. Подведение коммуникаций – важная часть работы. Здесь нужно быть точно уверенным в квалификации ваших рабочих. Подведение коммуникаций занимает от 1 до 2 недель и должно вестись под надзором архитектора проекта.
4. Заливка чаши происходит после подведения коммуникаций. Эта стадия будет самой грязной, в это время вообще не допускается использование сада клиентами. Особенно это касается детей.
5. Финишная отделка бассейна плиткой, мозаикой, дополнение светильниками и т. п. Этот этап может занять даже месяц, если ваш бассейн достаточно большой, со сложными деталями и декором, искусственными гротами и фонтанчиками.
6. Подключение оборудования. После подключения нужно будет проверить работоспособность бассейна – несколько раз слить его, несколько раз попробовать его использовать, посмотреть, все ли работает.
Начинаясь от 20 000 руб за изготовление 1 м3 железобетонной чаши, стоимость строительства может достигать и 1 и 2, и даже 3 млн рублей за бассейн среднего или большого размера. Данная цена не включает террасу, которая в дорогих проектах занимает до 30% бюджета, а также обустройство участка после завершения строительства. Для эксплуатации вам понадобится подогреватель воды (за 30-100 тысяч рублей); очистительная система (25-150 тысяч рублей); хлоргенератор (10-30 тысяч рублей) и пленка для укрытия бассейна на зиму (10-20 тысяч рублей). Минимальная стоимость строительства бассейна в 26 кубов (плавательный) с простейшей отделкой и минимальным набором всего, а также отечественным оборудованием, будет равняться 700-800 тысячам рублей.
Эксплуатация бассейна по стоимости может быть самой разной – от 15 до 100 тысяч рублей за сезон, в зависимости от комплектации. Кроме того, вам нужен будет чистильщик бассейнов, без него вы рискуете тратить каждый третий свой выходной на это дело.
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