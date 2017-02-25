Лучшая дача в мире!

Чего мы все ищем на даче? Приятного отдыха жарким летом с прохладным лимонадом, свежим салатом из собственных овощей! Здесь все мы чувствует себя здоровее и моложе!
Так что же нам нужно для того, чтобы сделать дачу по-настоящему идеальной? Давайте составим список без оглядки на стоимость и посмотрим, чего нам сейчас не хватает.
Итак, нам нужно эстетичное окружение. Оно выражается в красивом доме с панорамным остеклением, светлым интерьером, с аккуратными дорожками и террасой. Кроме того, нужна красота и в ландшафтном дизайне, любимые цветы, греющие сердце грядки с овощами – тоже в этом списке. Затем нам требуется полезность и производительность, потому следует отдать 3 сотки из 6 под овощные культуры, ягодные и деревья. Полезность для здоровья определяется наличием чистой воды, может быть, сауны. Важно и расположение в экологичном месте.
Затем нам нужен отдых – на солнечной террасе, в идеале – у бассейна, где бы играли и плескались дети или внуки. Требуется место для чаепитий в тени, на веранде или второй террасе. И, конечно же, дом со спальней с хорошим проветриванием или кондиционером, что особенно важно в душные летние ночи. Очень важен и комфорт, потому горячая вода должна быть и на кухне, и в ванной. Вроде как, мы учли все возможные пожелания для дачного дома. И теперь давайте посмотрим, как все они воплотились в этом проекте.
Площадь этого дома – 40 кв. метров. 4 занимает маленькая кухня в нише, еще 4 – ванная комната со стиральной машиной и душем, остальные 32 кв. метра достались комнате Г-образной формы с нишей для спальни. Правда, на террасе есть еще одно удивительное место – ванная чаша под хрустальной люстрой, что выглядит странновато, и в наших расчетах данный элемент можно упустить.
Так как мы знаем, что современный монолитный дом стоит около 30 тысяч рублей за кв. метр, можно предположить, что дом площадью в 40 кв. метров будет стоить около 800 тысяч рублей, так как ему не нужна система отопления и утепление на температуру ниже +10 градусов.
Стоимость каркасного бассейна, утопленного в террасу – около 400 тысяч рублей вместе с террасой, формата, как на фотографиях. Иначе говоря, идеальная жизнь в пригороде с апреля по ноябрь стоит нам около 1,2 млн рублей + участок.
Красиво разбросанные тут и там подушки-пуфики позволяют удобно расположиться для отдыха в тени с той стороны, где сейчас нет солнца, не передвигая габаритную мебель.
Удивительный формат этой ванной комнаты выглядит очень необычно, слегка эпатажно, но несомненно стильно и модно.
Маленькая кухня площадью 4 кв. метра находится в правой части здания, с обратной стороны по отношению к ванне на террасе. Здесь есть раковина, плита, мелкая бытовая техника, включая чайник и микроволновку, а также холодильник.
Как вы можете заметить с этой стороны, на террасе все еще лежат пуфики-подушки, справа – кухня за матовым стеклом. Бассейн здесь, конечно же, расширенного формата, но и каркасный, частично вкопанный в землю, в тандеме с террасой тоже смотрелся бы отлично!
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