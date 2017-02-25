Лучшая дача в мире!

Чего мы все ищем на даче? Приятного отдыха жарким летом с прохладным лимонадом, свежим салатом из собственных овощей! Здесь все мы чувствует себя здоровее и моложе!

Так что же нам нужно для того, чтобы сделать дачу по-настоящему идеальной? Давайте составим список без оглядки на стоимость и посмотрим, чего нам сейчас не хватает.

Итак, нам нужно эстетичное окружение. Оно выражается в красивом доме с панорамным остеклением, светлым интерьером, с аккуратными дорожками и террасой. Кроме того, нужна красота и в ландшафтном дизайне, любимые цветы, греющие сердце грядки с овощами – тоже в этом списке. Затем нам требуется полезность и производительность, потому следует отдать 3 сотки из 6 под овощные культуры, ягодные и деревья. Полезность для здоровья определяется наличием чистой воды, может быть, сауны. Важно и расположение в экологичном месте.

Затем нам нужен отдых – на солнечной террасе, в идеале – у бассейна, где бы играли и плескались дети или внуки. Требуется место для чаепитий в тени, на веранде или второй террасе. И, конечно же, дом со спальней с хорошим проветриванием или кондиционером, что особенно важно в душные летние ночи. Очень важен и комфорт, потому горячая вода должна быть и на кухне, и в ванной. Вроде как, мы учли все возможные пожелания для дачного дома. И теперь давайте посмотрим, как все они воплотились в этом проекте.