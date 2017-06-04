Дом, в котором я хочу жить!

Наверное, каждый может так сказать о доме, подобном этому. В нем удобно и приятно будет жить любому, будь то семья с маленькими детьми, которым понравится обилие солнечного света в интерьерах и бассейн, или одиночка или молодая пара, которые любят современную архитектуру и все, что с ней связано.

Мы благодарим компанию KLAUS GEYER ELEKTROTECHNIK, которая базируется недалеко от Нюрнберга в Германии и принимает участие в столь потрясающих проектах. Эта фирма занимается электропроводкой в сложных интерьерах – там, где есть множество типов фасадной подсветки, система «Умного Дома», встроенная подсветка в самых различных материалах отделки и нестандартные форматы проводки электричества по всему дому.