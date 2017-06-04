Дом, в котором я хочу жить!

Наверное, каждый может так сказать о доме, подобном этому. В нем удобно и приятно будет жить любому, будь то семья с маленькими детьми, которым понравится обилие солнечного света в интерьерах и бассейн, или одиночка или молодая пара, которые любят современную архитектуру и все, что с ней связано.
Мы благодарим компанию KLAUS GEYER ELEKTROTECHNIK, которая базируется недалеко от Нюрнберга в Германии и принимает участие в столь потрясающих проектах. Эта фирма занимается электропроводкой в сложных интерьерах – там, где есть множество типов фасадной подсветки, система «Умного Дома», встроенная подсветка в самых различных материалах отделки и нестандартные форматы проводки электричества по всему дому.
Вечером в этом доме бушует фейерверк красок: сиреневая подсветка на втором этаже, пурпурная, серебряная, белая и золотистая – на первом, а также подсветка бассейна, которая делает лазурную воду жемчужно-голубой.
А теперь представьте, что ко всем этим техногенным типам подсветки добавляется яркий, розово-фиолетовый закат. Любой гость этого дома наверняка на пару минут лишается дара речь, увидев такое шоу.
На первом этаже дома открытая планировка дополнена подиумами и нишами, потому гостиная находится на 30 см ниже, чем столовая и кухня, а также лестничный холл этого дома. Панорамное остекление плавно огибает этот подиум, и получается, что высота потолков в гостиной выше, чем где бы то ни было в доме. Между столовой и гостиной есть модуль библиотеки, который удобен для всех членов семьи. Он расположен недалеко от кабинета для детей, от гостиной для чтения и от кухни, чтобы быстро вспомнить рецепт какого-нибудь пирога. Из панорамных окон открывается вид на декоративный пруд, бассейн, пару террас и зеленые посадки в саду.
На кухне электронике подчиняется все – духовка, плита, холодильник, посудомоечная машина. Так, кулинария выходит на совершенно новый этап развития и становится более, чем удивительной.
Эта парадная столовая находится выше, чем гостиная и оформлена в стиле тропический шик. Лакированная рыжая мебель, которая смотрится слегка старомодно эффектной обивкой кресел эклектично заигрывает с дизайнерскими светильниками, предметами современного искусства и отделкой в стиле модерн.
В этом доме не так много комнат, как в большинстве люксовых проектов. В отличие от них, он очень компактен. На первом этаже есть гостиная (30 метров), столовая (20 метров), кухня (20 метров), кабинет, лестничный холл и пара ванных комнат. На втором этаже – большой главный мастер сьют площадью 40 метров вместе с ванной и гардеробом, две детские и их общая ванная комната. Также на втором этаже есть дополнительная семейная гостиная для просмотра телевизора.
В этом доме все подчинено системе «Умный дом». Благодаря ей можно изменять различные настройки как из дома, с помощью телевизора, так и с телефона и планшета. Так, включить отопление в доме можно, находясь в любой точке земного шара, нужно лишь зайти в приложение и нажать кнопку. Системе подчиняется подсветка, отопление, освещение (автоматические жалюзи), кондиционирование и микроклимат, подогрев бассейна, сауна, умная кухня (духовку можно выключить, лежа на кровати, если лень идти) и т. п.
Это – главная спальня с большой террасой и кроватью 220x220 сантиметров. Панорамное остекление дополнено дверьми-слайдерами, что очень удобно.
Ванная комната на втором этаже оформлена в интересном сочетании стилей – здесь модерн, бетонные стены и атмосфера азиатских тропиков из стиля SPA переплетаются друг с другом в сложной, но гармоничной пропорции. Ванная чаша стоит у окна и имеет отличное естественное освещение. Выход на террасу возможен и отсюда.
Так выглядит система управления на сенсорной панели, установленной в стене.
В дальней части сада расположена сауна, душевая, туалет и раздевалка для всех гостей. Бассейн находится так близко к сауне, что сразу после выхода из нее можно прыгнуть в воду и охладиться.
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— 10 проектов с панорамным остеклением;