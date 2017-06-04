Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом, в котором я хочу жить!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Наверное, каждый может так сказать о доме, подобном этому. В нем удобно и приятно будет жить любому, будь то семья с маленькими детьми, которым понравится обилие солнечного света в интерьерах и бассейн, или одиночка или молодая пара, которые любят современную архитектуру и все, что с ней связано.

Мы благодарим компанию KLAUS GEYER ELEKTROTECHNIK, которая базируется недалеко от Нюрнберга в Германии и принимает участие в столь потрясающих проектах. Эта фирма занимается электропроводкой в сложных интерьерах – там, где есть множество типов фасадной подсветки, система «Умного Дома», встроенная подсветка в самых различных материалах отделки и нестандартные форматы проводки электричества по всему дому.

​Вечерняя сказка

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Дома в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Вечером в этом доме бушует фейерверк красок: сиреневая подсветка на втором этаже, пурпурная, серебряная, белая и золотистая – на первом, а также подсветка бассейна, которая делает лазурную воду жемчужно-голубой.

А теперь представьте, что ко всем этим техногенным типам подсветки добавляется яркий, розово-фиолетовый закат. Любой гость этого дома наверняка на пару минут лишается дара речь, увидев такое шоу.

​Открытая планировка

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Гостиная в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

На первом этаже дома открытая планировка дополнена подиумами и нишами, потому гостиная находится на 30 см ниже, чем столовая и кухня, а также лестничный холл этого дома. Панорамное остекление плавно огибает этот подиум, и получается, что высота потолков в гостиной выше, чем где бы то ни было в доме. Между столовой и гостиной есть модуль библиотеки, который удобен для всех членов семьи. Он расположен недалеко от кабинета для детей, от гостиной для чтения и от кухни, чтобы быстро вспомнить рецепт какого-нибудь пирога. Из панорамных окон открывается вид на декоративный пруд, бассейн, пару террас и зеленые посадки в саду.

​Умная кухня

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Кухня в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

На кухне электронике подчиняется все – духовка, плита, холодильник, посудомоечная машина. Так, кулинария выходит на совершенно новый этап развития и становится более, чем удивительной.

​Столовая

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Столовая комната в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Эта парадная столовая находится выше, чем гостиная и оформлена в стиле тропический шик. Лакированная рыжая мебель, которая смотрится слегка старомодно эффектной обивкой кресел эклектично заигрывает с дизайнерскими светильниками, предметами современного искусства и отделкой в стиле модерн.

​Планировка дома

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Гостиная в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

В этом доме не так много комнат, как в большинстве люксовых проектов. В отличие от них, он очень компактен. На первом этаже есть гостиная (30 метров), столовая (20 метров), кухня (20 метров), кабинет, лестничный холл и пара ванных комнат. На втором этаже – большой главный мастер сьют площадью 40 метров вместе с ванной и гардеробом, две детские и их общая ванная комната. Также на втором этаже есть дополнительная семейная гостиная для просмотра телевизора.

​Система «Умный дом»

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Медиа комната в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

В этом доме все подчинено системе «Умный дом». Благодаря ей можно изменять различные настройки как из дома, с помощью телевизора, так и с телефона и планшета. Так, включить отопление в доме можно, находясь в любой точке земного шара, нужно лишь зайти в приложение и нажать кнопку. Системе подчиняется подсветка, отопление, освещение (автоматические жалюзи), кондиционирование и микроклимат, подогрев бассейна, сауна, умная кухня (духовку можно выключить, лежа на кровати, если лень идти) и т. п.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Мастер-сьют на втором этаже

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Спальня в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Это – главная спальня с большой террасой и кроватью 220x220 сантиметров. Панорамное остекление дополнено дверьми-слайдерами, что очень удобно.

​Ванная комната

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Ванная комната в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Ванная комната на втором этаже оформлена в интересном сочетании стилей – здесь модерн, бетонные стены и атмосфера азиатских тропиков из стиля SPA переплетаются друг с другом в сложной, но гармоничной пропорции. Ванная чаша стоит у окна и имеет отличное естественное освещение. Выход на террасу возможен и отсюда.

​«Умный дом»

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Домашнее хозяйство Мелкая бытовая техника
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Так выглядит система управления на сенсорной панели, установленной в стене.

​Сауна

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Спа в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

В дальней части сада расположена сауна, душевая, туалет и раздевалка для всех гостей. Бассейн находится так близко к сауне, что сразу после выхода из нее можно прыгнуть в воду и охладиться.

Далее на homify:

— Отличные дома и коттеджи;

— 10 проектов с панорамным остеклением;

— Свежие идеи дизайна кухни.

Коттедж в стиле модерн в Люксембурге
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо