До и После: Восхитительный оазис на 50 метрах!

При покупке старого дома нам приходится мириться не только с его не эстетичным видом и ужасающими интерьерами. Чаще всего и территория вокруг нуждается в существенных изменениях. Справиться с ландшафтным дизайном вам помогут специалисты homify, например, такие, как студия Bodin Pflanzliche Raumgestaltung GMBH, что занималась ландшафтными работами на этом участке.
Глядя на снимки до и после, еще раз убеждаешься в том, что человеческие руки, опыт и достаточные вложения могут действительно превратить любое место в оазис.
Наверняка, в летний солнечный день все это выглядит не так уныло. Но глядя на этот снимок, понимаешь, что те, кто ухаживал за этим местом, больше им не занимаются. Растения с эффектной декоративной листвой нуждаются в чем-то большем, чем просто регулярный полив. А сама композиция уже не так красива, как была изначально.
Здесь ставка сделана на рукотворную красоту в виде изысканного водоема с водопадом и террасы с низкими диванами и зонтом от солнца. Напротив (через водоем) находится площадка, засыпанная белым гравием. Ее предназначение пока не определено, но скорее всего там будет размещена мебель для летней столовой. Вдоль забора посажена зеленая изгородь, скрывающая саму конструкцию и предоставляющая живописный фон для этого уголка. И хотя все же немного жаль вырубленной гортензии и других кустарников, стоит признать, что это место куда более функционально.
Маленькая площадь требует особенного внимания к соответствию используемых материалов, особенно если планируется разместить так много всего. Мебель выбрана из техноротанга, что прослужит вам долгие годы без какого бы то ни было ухода, кроме как обычное мытье. Через водоем проложены графичные бетонные ступени, что перекликаются с конструкцией для водопада. Сама терраса оформлена доской из термодерева (или древесно-полимерно композита). Признаемся, по картинке не всегда удается определить это достаточно точно.
Трудно переоценить влияние звуков журчащей воды на усталый мозг горожанина. Даже без такой эстетичной картинки это место было бы желанным оазисом для выходных, когда ты проваливаешься в безвременье и выныриваешь из него способным на новые подвиги.
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