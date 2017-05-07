До и После: Восхитительный оазис на 50 метрах!

При покупке старого дома нам приходится мириться не только с его не эстетичным видом и ужасающими интерьерами. Чаще всего и территория вокруг нуждается в существенных изменениях. Справиться с ландшафтным дизайном вам помогут специалисты homify, например, такие, как студия Bodin Pflanzliche Raumgestaltung GMBH, что занималась ландшафтными работами на этом участке.

Глядя на снимки до и после, еще раз убеждаешься в том, что человеческие руки, опыт и достаточные вложения могут действительно превратить любое место в оазис.