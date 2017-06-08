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Как недорого построить люксовый дом: 10 лайфхаков

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом из клееного бруса GOOD WOOD, 783 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
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В этой Книге Идей мы разберем главные вложения в современные люксовые проекты и поймем, как можно добиться желаемого меньшими средствами и усилиями. Конечно же, такой дом все равно не построить за 3 млн рублей, но тратить на него 50 млн действительно не обязательно.

Каждый пункт будет озвучен отдельно. Давайте вместе разберемся в различных вариантах реализации той или иной идеи.

​Сад в стиле минимализм

Villa S., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Дома в стиле модерн
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Иногда сад настолько сильно может изменить образ современного дома, что недооценка его влияния может быть губительной для воплощения вашей мечты. Как известно, сады в стиле минимализм в проектах из США или Великобритании могут стоит очень, очень дорого, практически по цене маленького коттеджа в России. Но это не повод отчаиваться. Легче всего реализовать идею сада в стиле минимализм вот в такой серой цветовой гамме, с очень неглубоким водоемом и садом камней из доступного по цене щебня. Такой сад уже может стоить не миллионы, а всего лишь 500 тысяч рублей, если вы найдете местного ландшафтного архитектора, который готов развиваться в сторону минимализма.

​Панорамное остекление

EFH Bauten, Burckhardt Metall Glas GmbH Burckhardt Metall Glas GmbH Гостиная в стиле модерн
Burckhardt Metall Glas GmbH

Burckhardt Metall Glas GmbH
Burckhardt Metall Glas GmbH
Burckhardt Metall Glas GmbH

Как известно, в деле реализации панорамного остекления все очень сильно зависит от фирмы-производителя. Бывает, что если не осмотреть весь рынок и возможности в целом, может показаться, что все это очень дорого. Но это, к счастью, не так. Стандартная цена на двери-слайдеры в Москве начинается с 70 тысяч рублей за один блок «под ключ» (с установкой) размером 2,1x2 метра (пластик). При этом, стоимость портала в 2 раза большего размера (2,1x3,8 метра) ровно в два раза выше – 140 тысяч рублей «под ключ». Такие окна очень теплые, на них дается гарантия, используется немецкая фурнитура, оригинальный профиль от ведущих европейских производителей и специализированные стеклопакеты. Но есть варианты более дешевые, они могут стоить и в два раза дешевле, их нужно искать у себя на местах в конкретных фирмах.

​Стилистика дома

Wohnhaus in Dresden, Architekturfotografie Steffen Spitzner Architekturfotografie Steffen Spitzner Дома в стиле модерн
Architekturfotografie Steffen Spitzner

Architekturfotografie Steffen Spitzner
Architekturfotografie Steffen Spitzner
Architekturfotografie Steffen Spitzner

Стили модерн и минимализм очень популярны сейчас в архитектуре. При этом, чтобы сделать модерн минимализмом, снаружи нужно лишь более продвинутое панорамное остекление и плоская кровля, которая стоит не намного дороже качественной скатной. А вот чтобы в интерьере добиться минимализма, придется постараться и вложить гораздо больше средств. Так, выбирайте минимализм для фасадов и модерн – для дизайна интерьера, и вы сможете создать лучшую комбинацию. Так, рабочая версия такова: дом 2 этажа, 8x10 метров, 160 кв. метров в два этажа, за панорамное остекление вместо стандартных 250 тысяч рублей отдаем 650 тысяч рублей, за кровлю вместо 350 тысяч рублей – 700 тысяч рублей и получаем такой дом, как на фотографии выше. Фасад оставляем белый, оштукатуренный, что в 5-10 раз дешевле различных декоративных идей из камня, сайдинга и т. п.

​Захватывающие виды и пейзажи

D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura Дома в стиле модерн
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

Очень часто мы мечтаем об одном месте, а покупаем участок в другом. Иногда нам кажется, что это – единственный вариант. Но это далеко не так. Никто не отменял переезд в другой регион или в другую страну за домом и образом жизни вашей мечты. Базируйте свои возможности на вашей профессии, возможном заработке и знании языка и осмотрите европейские страны на предмет совпадений и удобства для всей семьи.

​Терраса с бассейном

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Идею создать террасу с бассейном и летнюю кухню приходится часто откладывать в раздел мечтаний, а не планов. Но, по сути, вам нужен лишь каркасный бассейн, вкопанный в землю, и терраса вокруг него (хотя бы на 1 метр по периметру). Стоимость такой идеи – не более 100 тысяч рублей за все. Летняя кухня может тоже быть сделана на маленький бюджет – откажитесь от печи в пользу самого дешевого мангала, поставьте обычный кухонный гарнитур и получите летнюю кухню без особых изысков, но всего за 100 тысяч рублей.

​Деревянный дом

Проект Д-191-783 GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

Проект Д-191-783

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Обычно деревянные дома в Москве стоят «под отделку» от 20 до 60 млн рублей. Данная сумма является очень большой, что часто приводит к тому, что некоторые люди отказываются от этой мечты. Плюс поддержание такого дома в порядке стоит еще около 2-5 млн рублей за каждые 10 лет, в зависимости от размера, что тоже не всем подходит. Но никто не отменял современные декоративные панели из дерева, стоимостью около 3000-6000 рублей за кв. метр, которые идеально впишутся в вашу мечту и в формат дома в стиле модерн, который стоит дешевле всех на рынке.

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​Чтобы дом выглядел большим

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в средиземноморском стиле
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Удивительно, но дом в 160 кв. метров может выглядеть большим, если сделать его не квадратным, а узким и вытянутым. Тогда со стороны заднего дворика и улицы он будет выглядеть в два раза больше, чем есть на самом деле, но с боковой стороны иметь ширину не в 10 метров, а в 5 (внизу по ширине располагается гостиная, вверху – спальня + коридор).

​Дом «под ключ»

Projekt domu HomeKONCEPT 30, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Купить дом «под ключ» от строительной компании бывает гораздо дешевле, чем строить самому. Конечно же, только если вы не нацелились на проекты в стиле «2,5 млн рублей на все в 80 кв. метров». В таком случае лучше строить самостоятельно.

​Дела семейные

Шале с элементами деконструктивизма, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Шале с элементами деконструктивизма

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Иногда, чтобы сделать дом – Домом вашей Мечты, нужно не добавить что-то, а убрать. Например, если вы не любите определенный аспект вашей жизни, вам нужно срочно его изменить. Так, к вам могут заехать или наоборот, от вас могут выехать родственники, вы можете отдать детям отдельное крыло или построить им рядом второй дом, чтобы они остались, когда вырастут.

​А как жить как в Европе?

White Oaks Exterior Barc Architects Дома в стиле модерн Белый contemporary,modern,bold,glass,render,flat roof
Barc Architects

White Oaks Exterior

Barc Architects
Barc Architects
Barc Architects

Чтобы жить как в Европе, нужно жить в Европе. У всех есть шанс переехать, если они действительно возьмутся за дело и начнут развивать в себе нужные качества и навыки. Конечно же, упорство иммигранта – это тоже определенный талант, но это не значит, что его нельзя приобрести.

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