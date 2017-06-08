Как недорого построить люксовый дом: 10 лайфхаков

В этой Книге Идей мы разберем главные вложения в современные люксовые проекты и поймем, как можно добиться желаемого меньшими средствами и усилиями. Конечно же, такой дом все равно не построить за 3 млн рублей, но тратить на него 50 млн действительно не обязательно.

Каждый пункт будет озвучен отдельно. Давайте вместе разберемся в различных вариантах реализации той или иной идеи.