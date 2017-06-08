Как недорого построить люксовый дом: 10 лайфхаков

В этой Книге Идей мы разберем главные вложения в современные люксовые проекты и поймем, как можно добиться желаемого меньшими средствами и усилиями. Конечно же, такой дом все равно не построить за 3 млн рублей, но тратить на него 50 млн действительно не обязательно.
Каждый пункт будет озвучен отдельно. Давайте вместе разберемся в различных вариантах реализации той или иной идеи.
Иногда сад настолько сильно может изменить образ современного дома, что недооценка его влияния может быть губительной для воплощения вашей мечты. Как известно, сады в стиле минимализм в проектах из США или Великобритании могут стоит очень, очень дорого, практически по цене маленького коттеджа в России. Но это не повод отчаиваться. Легче всего реализовать идею сада в стиле минимализм вот в такой серой цветовой гамме, с очень неглубоким водоемом и садом камней из доступного по цене щебня. Такой сад уже может стоить не миллионы, а всего лишь 500 тысяч рублей, если вы найдете местного ландшафтного архитектора, который готов развиваться в сторону минимализма.
Как известно, в деле реализации панорамного остекления все очень сильно зависит от фирмы-производителя. Бывает, что если не осмотреть весь рынок и возможности в целом, может показаться, что все это очень дорого. Но это, к счастью, не так. Стандартная цена на двери-слайдеры в Москве начинается с 70 тысяч рублей за один блок «под ключ» (с установкой) размером 2,1x2 метра (пластик). При этом, стоимость портала в 2 раза большего размера (2,1x3,8 метра) ровно в два раза выше – 140 тысяч рублей «под ключ». Такие окна очень теплые, на них дается гарантия, используется немецкая фурнитура, оригинальный профиль от ведущих европейских производителей и специализированные стеклопакеты. Но есть варианты более дешевые, они могут стоить и в два раза дешевле, их нужно искать у себя на местах в конкретных фирмах.
Стили модерн и минимализм очень популярны сейчас в архитектуре. При этом, чтобы сделать модерн минимализмом, снаружи нужно лишь более продвинутое панорамное остекление и плоская кровля, которая стоит не намного дороже качественной скатной. А вот чтобы в интерьере добиться минимализма, придется постараться и вложить гораздо больше средств. Так, выбирайте минимализм для фасадов и модерн – для дизайна интерьера, и вы сможете создать лучшую комбинацию. Так, рабочая версия такова: дом 2 этажа, 8x10 метров, 160 кв. метров в два этажа, за панорамное остекление вместо стандартных 250 тысяч рублей отдаем 650 тысяч рублей, за кровлю вместо 350 тысяч рублей – 700 тысяч рублей и получаем такой дом, как на фотографии выше. Фасад оставляем белый, оштукатуренный, что в 5-10 раз дешевле различных декоративных идей из камня, сайдинга и т. п.
Очень часто мы мечтаем об одном месте, а покупаем участок в другом. Иногда нам кажется, что это – единственный вариант. Но это далеко не так. Никто не отменял переезд в другой регион или в другую страну за домом и образом жизни вашей мечты. Базируйте свои возможности на вашей профессии, возможном заработке и знании языка и осмотрите европейские страны на предмет совпадений и удобства для всей семьи.
Идею создать террасу с бассейном и летнюю кухню приходится часто откладывать в раздел мечтаний, а не планов. Но, по сути, вам нужен лишь каркасный бассейн, вкопанный в землю, и терраса вокруг него (хотя бы на 1 метр по периметру). Стоимость такой идеи – не более 100 тысяч рублей за все. Летняя кухня может тоже быть сделана на маленький бюджет – откажитесь от печи в пользу самого дешевого мангала, поставьте обычный кухонный гарнитур и получите летнюю кухню без особых изысков, но всего за 100 тысяч рублей.
Обычно деревянные дома в Москве стоят «под отделку» от 20 до 60 млн рублей. Данная сумма является очень большой, что часто приводит к тому, что некоторые люди отказываются от этой мечты. Плюс поддержание такого дома в порядке стоит еще около 2-5 млн рублей за каждые 10 лет, в зависимости от размера, что тоже не всем подходит. Но никто не отменял современные декоративные панели из дерева, стоимостью около 3000-6000 рублей за кв. метр, которые идеально впишутся в вашу мечту и в формат дома в стиле модерн, который стоит дешевле всех на рынке.
Удивительно, но дом в 160 кв. метров может выглядеть большим, если сделать его не квадратным, а узким и вытянутым. Тогда со стороны заднего дворика и улицы он будет выглядеть в два раза больше, чем есть на самом деле, но с боковой стороны иметь ширину не в 10 метров, а в 5 (внизу по ширине располагается гостиная, вверху – спальня + коридор).
Купить дом «под ключ» от строительной компании бывает гораздо дешевле, чем строить самому. Конечно же, только если вы не нацелились на проекты в стиле «2,5 млн рублей на все в 80 кв. метров». В таком случае лучше строить самостоятельно.
Иногда, чтобы сделать дом – Домом вашей Мечты, нужно не добавить что-то, а убрать. Например, если вы не любите определенный аспект вашей жизни, вам нужно срочно его изменить. Так, к вам могут заехать или наоборот, от вас могут выехать родственники, вы можете отдать детям отдельное крыло или построить им рядом второй дом, чтобы они остались, когда вырастут.
Чтобы жить как в Европе, нужно жить в Европе. У всех есть шанс переехать, если они действительно возьмутся за дело и начнут развивать в себе нужные качества и навыки. Конечно же, упорство иммигранта – это тоже определенный талант, но это не значит, что его нельзя приобрести.
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