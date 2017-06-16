Шикарный современный немецкий дом

Этот потрясающий дом может стать настоящим вдохновением для семьи, которая хочет жить на немецком уровне комфорта и качества. В доме есть четыре спальни на втором этаже, две ванные комнаты, а также потрясающий третий уровень, который можно использовать как тренажерный зал, домашний кинотеатр или бильярдную.
Архитектурно-строительная фирма KITZLINGERHAUS GMBH & CO. KG занимается разработкой и реализацией проектов загородных резиденций в стиле модерн в Германии. Главный офис компании находится в Зульц-на-Неккаре, что недалеко от Штутгарта и границы с Францией и Швейцарией.
Ранее мы уже писали о проектах данной студии здесь, здесь и здесь.
Удивительный проект этого дома задуман так, чтобы реализовать идею экологичной жизни для семьи из четырех человек с двумя детьми. Владельцы часто принимают гостей, потому здесь есть гостевая спальня, терраса с зоной барбекю, красивый сад с водоемом и большая комната для отдыха и развлечений на третьем этаже.
Изюминкой этого проекта, безусловно, является большая терраса на крыше с великолепным видом на поля и луга. Это место идеально для того, чтобы отдохнуть с друзьями или в одиночестве, наслаждаясь панорамой.
Исключительная современная архитектура подчеркивает практичность этого проекта в отделке и рациональность планировки. Интеллектуальная технология на базе разработок компании Gira Home Server является аналогом системы «умный дом». Она контролирует вентиляцию, освещение и осуществляет полный климат-контроль внутри всех помещений. На крыше мы найдем интегрированные системы солнечных панелей, что вырабатывают электричество для дома. Тепловой насос воздух-вода с модулем принудительной вентиляции обеспечивает отопление холодной зимой.
Кухня и столовая являются сердцем дома и включают в себя как двусветное остекление в зоне столовой, так и стандартные потолки и небольшое окно в кулинарной зоне. Витражи в столовой освещают как кухню, так и гостиную и частично другие зоны первого этажа, что очень удобно. В отделке используется паркет ореховый, подвесные потолки с подсветкой, покраска стен в белый по штукатурке. Дизайн кухонного гарнитура с островом выбран специально для хозяйки дома.
В варианте со вторым светом к открытой планировке кухни-гостиной и столовой подключается еще и холл второго этажа. Там находится детский кабинет и библиотека, которые позволяют детям не размещать слишком много деталей (книг, журналов, декора) в собственных комнатах.
На первом этаже – гостиная в нише, рядом с камином и столовой, которая выглядит очень просто, но современно. Главная же роль в этом доме все-таки досталась столовой с потрясающими витражами.
Здесь мы нашли четыре спальни и две ванные комнаты, в холле – библиотеку и кабинет, а также лестницу на третий этаж, в зону отдыха. Сейчас там находится тренажерный зал, сауна и душевая, но в принципе там можно реализовать идею и главного мастер-сьюта, и еще двух детских, если ожидается пополнение. Сейчас в семье три ребенка, у каждого есть своя комната на втором этаже, но общая ванная.
Так выглядит сауна с тренажерным залом на третьем этаже – вид с террасы. Последняя очень просторная, здесь можно не просто отдохнуть, как на балкончике, но даже устроить званый ужин, добавить декораций для вечеринки, провести банкет. Кроме того, здесь очень удобно играть маленьким детям – покрытие из термодерева к этому располагает.
Так выглядит этот дом сбоку. Посмотрите на блок остекления слева, что относится к столовой и библиотеке. Справа от столовой мы найдем окно кухни, затем окно гостевой ванной комнаты. На втором этаже над ними – два окна двух детских комнат. На третьем этаже левое окно – тренажерный зал и комната отдыха, правое – ванная/душевая при сауне. За двумя детскими с другой стороны фасада расположены еще две спальни, за столовой – гостиная. Достаточно простая и понятная планировка с интересными деталями наверняка заинтересует многих.
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