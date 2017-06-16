Шикарный современный немецкий дом

Этот потрясающий дом может стать настоящим вдохновением для семьи, которая хочет жить на немецком уровне комфорта и качества. В доме есть четыре спальни на втором этаже, две ванные комнаты, а также потрясающий третий уровень, который можно использовать как тренажерный зал, домашний кинотеатр или бильярдную.

Архитектурно-строительная фирма KITZLINGERHAUS GMBH & CO. KG занимается разработкой и реализацией проектов загородных резиденций в стиле модерн в Германии. Главный офис компании находится в Зульц-на-Неккаре, что недалеко от Штутгарта и границы с Францией и Швейцарией.

Ранее мы уже писали о проектах данной студии здесь, здесь и здесь.