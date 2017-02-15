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10 причин – почему так важен порядок в доме

Перла Вереника Перла Вереника
CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Гостиная в стиле модерн
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Задумывались ли вы, насколько важен порядок в вашем доме для вашего настроения, позитивной жизни и благополучия? Как ни странно, но чистота и свежесть в доме способна преобразить не только интерьер комнат, но и ваше собственное восприятие, улучшить работоспособность и наладить отношения с близкими. Давайте посмотрим, какие важные моменты нужно помнить при обустройстве дома и почему.

1. Уборка в доме – это еще и фитнесс

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в стиле модерн Красный
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Не хватает времени на занятия спортом, а тут еще и уборку в доме пора делать. Что ж, отличный повод совместить эти два занятия.

Что делаем? Включаем музыку и двигаемся активно в ритме. 

2. Порядок в доме улучшает здоровье

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Большое количество пыльных ковров и мягкой мебели, текстиля и подушек привлекают дополнительные заболевания: от насморка до аллергии.

Что делать? Наводите почаще порядок в доме, избавляйтесь от источников и накопителей пыли.

3. Порядок помогает мыслям

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Мрамор Бирюзовый
homify

homify
homify
homify

Иметь чистый ум, находится в состоянии творческого вдохновения – так важно и так просто. Чем меньше мусора и беспорядка у вас в доме, тем легче вам будет добиться концентрации в мыслях и повысить свою работоспособность.

Что делать? Заведите себе полезную привычку – сразу убирать вещи на свои места.

4. Уменьшение тревожности и беспокойства

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Спальня в стиле модерн
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Стресс и без того окружает нас со всех сторон, а дома так хочется побыть в состоянии расслабленном и умиротворенном. Этому поспособствует наведение порядка в комнатах. Когда лишние вещи не будут попадаться вам все время под руку, вы станете чувствовать себя намного более отдохнувшим в своем доме.

Что делать? Оборудуйте продуманные и вместительные системы хранения и регулярно наводите порядок в комнатах.

5. Избегайте излишних нагрузок

E2 KITCHEN arQing Кухня в стиле минимализм
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

Не нужно устраивать из уборки в доме себе наказание и очередной цейт-нот. Запланируйте на один день – убрать в кухне, на другой – почистить кафель в ванной и т.д. Таким образом вы сможете всегда поддерживать порядок в доме без лишних усилий.

Что делать? Составьте план уборки в доме и не затягивайте с его выполнением.

7. Свежий воздух и чистота без бактерий

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Гостиная в стиле модерн
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Чистота в доме очень влияет и на наше здоровье: свежий воздух из окошка, чистые поверхности пола и ковров. Все это поможет вам сделать атмосферу в доме чистой, удалить бактерии.

Что делаем? Убираем с дезинфицирующими средствами, регулярно чистим ковры и не позволяем скапливаться пыли под диванами.

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Обратитесь к нам!

7. Дружеское общение

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Столовая комната в стиле модерн
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

Согласитесь, если ваш дом всегда убран и гостеприимен, друзья и близкие с огромной радостью забегут к вам по пути на чашечку кофе, устроят теплые дружеские посиделки.

Что делаем? Создаем уютную и комфортную атмосферу в доме для общения.

8. Полноценный отдых

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Чистота и порядок в доме – результат хорошей работы, а это всегда приносит нам глубокое удовлетворение и покой.

Что делаем? Не откладываем в долгий ящик необходимые работы по дому. 

9. Порядок в доме способствует творчеству

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Гостиная в стиле модерн
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Есть такое выражение художественный беспорядок. Но не стоит в расчете на такой эффект специально не убирать дом, пытаясь найти вдохновение в креативно разложенных повсюду вещах. На самом деле намного быстрее получится сосредоточится на творчестве, если ничто не будет вас отвлекать вокруг и раздражать.

Что делаем? Прежде чем приступить к работе, наведите порядок на письменном столе.

10. И будем счастливы в нашем красивом и чистом доме

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Столовая комната в стиле модерн
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Именно дома мы должны чувствовать себя максимально комфортно. Конечно, для этого придется приложить ряд усилий, но ведь счастливые минуты домашнего уюта того стоят.

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