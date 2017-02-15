10 причин – почему так важен порядок в доме

Задумывались ли вы, насколько важен порядок в вашем доме для вашего настроения, позитивной жизни и благополучия? Как ни странно, но чистота и свежесть в доме способна преобразить не только интерьер комнат, но и ваше собственное восприятие, улучшить работоспособность и наладить отношения с близкими. Давайте посмотрим, какие важные моменты нужно помнить при обустройстве дома и почему.
Не хватает времени на занятия спортом, а тут еще и уборку в доме пора делать. Что ж, отличный повод совместить эти два занятия.
Что делаем? Включаем музыку и двигаемся активно в ритме.
Большое количество пыльных ковров и мягкой мебели, текстиля и подушек привлекают дополнительные заболевания: от насморка до аллергии.
Что делать? Наводите почаще порядок в доме, избавляйтесь от источников и накопителей пыли.
Иметь чистый ум, находится в состоянии творческого вдохновения – так важно и так просто. Чем меньше мусора и беспорядка у вас в доме, тем легче вам будет добиться концентрации в мыслях и повысить свою работоспособность.
Что делать? Заведите себе полезную привычку – сразу убирать вещи на свои места.
Стресс и без того окружает нас со всех сторон, а дома так хочется побыть в состоянии расслабленном и умиротворенном. Этому поспособствует наведение порядка в комнатах. Когда лишние вещи не будут попадаться вам все время под руку, вы станете чувствовать себя намного более отдохнувшим в своем доме.
Что делать? Оборудуйте продуманные и вместительные системы хранения и регулярно наводите порядок в комнатах.
Не нужно устраивать из уборки в доме себе наказание и очередной цейт-нот. Запланируйте на один день – убрать в кухне, на другой – почистить кафель в ванной и т.д. Таким образом вы сможете всегда поддерживать порядок в доме без лишних усилий.
Что делать? Составьте план уборки в доме и не затягивайте с его выполнением.
Чистота в доме очень влияет и на наше здоровье: свежий воздух из окошка, чистые поверхности пола и ковров. Все это поможет вам сделать атмосферу в доме чистой, удалить бактерии.
Что делаем? Убираем с дезинфицирующими средствами, регулярно чистим ковры и не позволяем скапливаться пыли под диванами.
Согласитесь, если ваш дом всегда убран и гостеприимен, друзья и близкие с огромной радостью забегут к вам по пути на чашечку кофе, устроят теплые дружеские посиделки.
Что делаем? Создаем уютную и комфортную атмосферу в доме для общения.
Чистота и порядок в доме – результат хорошей работы, а это всегда приносит нам глубокое удовлетворение и покой.
Что делаем? Не откладываем в долгий ящик необходимые работы по дому.
Есть такое выражение
художественный беспорядок. Но не стоит в расчете на такой эффект специально не убирать дом, пытаясь найти вдохновение в креативно разложенных повсюду вещах. На самом деле намного быстрее получится сосредоточится на творчестве, если ничто не будет вас отвлекать вокруг и раздражать.
Что делаем? Прежде чем приступить к работе, наведите порядок на письменном столе.
Именно дома мы должны чувствовать себя максимально комфортно. Конечно, для этого придется приложить ряд усилий, но ведь счастливые минуты домашнего уюта того стоят.