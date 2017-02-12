Великолепные деревянные дома: 10 примеров

Как именно выглядит для вас идеальный дом на природе? Первая картина, которая появляется в воображении, это наверное, деревянная избушка на опушке леса? Не удивительно, но дерево остается излюбленным материалом для строительства, ведь оно неизменно дарит ощущение уюта и домашнего тепла одним своим видом. Кроме того, современные технологии строительства также активно используют древесину, что позволяет выполнить любую архитектурную задумку.
Уютный деревянный домик с резным крыльцом и беседкой выглядит так, словно ученые все-таки изобрели машину времени и переместили его сюда из 19 века, в целости и сохранности. Идиллическую картину дополняет тихий сад и зеленая лужайка.
Все конструкции этого дома выполнены из светлой древесины приятного, чистого оттенка. Белые дверные и оконные проемы гармонично смотрятся на этом фоне. Деревянные балки образуют горизонтальные рисунок стен и прочно крепятся к вертикальным колоннам и своду крыши. Как видите – красить или тонировать натуральную древесину совсем не обязательно, достаточно глянцевого или матового бесцветного лака и водостойкого покрытия для защиты от внешних факторов.
Строить дом из бревен – очень давняя традиция, не теряющая своей актуальности даже на фоне современной жизни в стиле hi-tech. Главный секрет – идеальный подбор бревен по размеру и форме, чтобы при минимальной обработке получилась прочная конструкция.
Придать дереву еще большую фактурность и контраст можно использовать тонирование поверхности бревен в нужный цвет. А если при этом оставить поперечные среды натурального светлого цвета, то ваш дом станет необычайно оригинальным.
Такой неожиданный способ соединить ультрасовременные технологии и традиционную бревенчатую конструкцию впечатляет. Стеклянный балкон надежно покоится на колоннах из бревен, а массивная крыша с мансардой уравновешивает тяжеловесность нижней части дома.
Хотите совместить теплоту натуральной древесины и яркость современного минимализма? Как видите, эта идея вполне доступна для реализации. Простые формы архитектуры гармонично выглядят в исполнении гладких досок, широкая терраса – дополнительный бонус для отдыха.
Архитектура этого дома состоит из ряда весьма интересных элементов: террасы и панорамные окна, балкончики и резные перила. Как видите – дерево не выступает ограничением для реализации самых креативных идей строительства.
Массивность монолитов серых камней эффектно сочетается в архитектуре этого дома с бревенчатыми конструкциями стен.
Конечно, традиционные избы из бревен строились достаточно долго и подбор материалов требовал особой тщательности. Современные быстровозводимые конструкции могут быть выполнены из деревянных панелей, что существенно сокращает время строительства.
Гладкая древесина стен, панорамные панели окон, терраса у входа – пожалуй, этот дом собрал все необходимое для комфорта современного человека при жизни на природе. Особую эффектность придает вечерняя подсветка фасад и теплый желтоватый свет, льющийся из широких окон.