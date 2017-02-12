Великолепные деревянные дома: 10 примеров

Как именно выглядит для вас идеальный дом на природе? Первая картина, которая появляется в воображении, это наверное, деревянная избушка на опушке леса? Не удивительно, но дерево остается излюбленным материалом для строительства, ведь оно неизменно дарит ощущение уюта и домашнего тепла одним своим видом. Кроме того, современные технологии строительства также активно используют древесину, что позволяет выполнить любую архитектурную задумку.