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Великолепные деревянные дома: 10 примеров

Перла Вереника Перла Вереника
Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
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Как именно выглядит для вас идеальный дом на природе? Первая картина, которая появляется в воображении, это наверное, деревянная избушка на опушке леса? Не удивительно, но дерево остается излюбленным материалом для строительства, ведь оно неизменно дарит ощущение уюта и домашнего тепла одним своим видом. Кроме того, современные технологии строительства также активно используют древесину, что позволяет выполнить любую архитектурную задумку.

1. Классика деревянного строительства

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Уютный деревянный домик с резным крыльцом и беседкой выглядит так, словно ученые все-таки изобрели машину времени и переместили его сюда из 19 века, в целости и сохранности. Идиллическую картину дополняет тихий сад и зеленая лужайка.

2. Чистые формы, природные материалы

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Фото обложки профиля

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Все конструкции этого дома выполнены из светлой древесины приятного, чистого оттенка. Белые дверные и оконные проемы гармонично смотрятся на этом фоне.  Деревянные балки образуют горизонтальные рисунок стен и прочно крепятся к вертикальным колоннам и своду крыши. Как видите – красить или тонировать натуральную древесину совсем не обязательно, достаточно глянцевого или матового бесцветного лака и водостойкого покрытия для защиты от внешних факторов. 

3. Бревенчатые дома

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Строить дом из бревен – очень давняя традиция, не теряющая своей актуальности даже на фоне современной жизни в стиле hi-tech. Главный секрет – идеальный подбор бревен по размеру и форме, чтобы при минимальной обработке получилась прочная конструкция. 

4. Тонированная древесина

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – баня и летняя кухня

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Придать дереву еще большую фактурность и контраст можно использовать тонирование поверхности бревен в нужный цвет. А если при этом оставить поперечные среды натурального светлого цвета, то ваш дом станет необычайно оригинальным. 

5. Современный стиль бревенчатой избы

Гостевые домики , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
Dmitriy Khanin

Гостевые домики

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Такой неожиданный способ соединить ультрасовременные технологии и традиционную бревенчатую конструкцию впечатляет. Стеклянный балкон надежно покоится на колоннах из бревен, а массивная крыша с мансардой уравновешивает тяжеловесность нижней части дома.

6. В стиле минимализма

​Дом под Харьковом ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​Дом под Харьковом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Хотите совместить теплоту натуральной древесины и яркость современного минимализма? Как видите, эта идея вполне доступна для реализации. Простые формы архитектуры гармонично выглядят в исполнении гладких досок, широкая терраса – дополнительный бонус для отдыха.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. В стиле кантри

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Архитектура этого дома состоит из ряда весьма интересных элементов: террасы и панорамные окна, балкончики и резные перила. Как видите – дерево не выступает ограничением для реализации самых креативных идей строительства.

8. Альпийское шале

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Дома в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Массивность монолитов серых камней эффектно сочетается в архитектуре этого дома с бревенчатыми конструкциями стен. 

9. Каркасный дом быстрой сборки

Коттедж в Венгрии Eugene Chekhov Дома в стиле минимализм
Eugene Chekhov

Коттедж в Венгрии

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Конечно, традиционные избы из бревен строились достаточно долго и подбор материалов требовал особой тщательности. Современные быстровозводимые конструкции могут быть выполнены из деревянных панелей, что существенно сокращает время строительства.

10. Современный и уютный

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Гладкая древесина стен, панорамные панели окон, терраса у входа – пожалуй, этот дом собрал все необходимое для комфорта современного человека при жизни на природе. Особую эффектность придает вечерняя подсветка фасад и теплый желтоватый свет, льющийся из широких окон. 

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