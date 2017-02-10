Изящные способы отделить прихожую от гостиной: 7 примеров

Для того, чтобы элегантно отделить гостиную от входа вы можете использовать прозрачные и светлые полки. Этот практичный и простой в реализации способ поможет сделать более уютной и зону входа, и гостиную.

Идеально подходит: для небольших, плохо освещенных помещений, где сплошная стена будет излишне массивной.