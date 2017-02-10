Изящные способы отделить прихожую от гостиной: 7 примеров

Когда из прихожей сразу открывается вид на гостиную, это несомненно дает ряд преимуществ: больше простора, света, более оригинальный интерьер. Единственной проблемой может стать легкое визуальное разделение этих зон, чтобы каждая из них могла полноценно выполнять свои функции.
В качестве альтернативы для сплошной стены можно использовать более легкую конструкцию из гипсокартона.
Идеально: когда вы хотите сделать небольшое, точечное разделение пространства.
Для того, чтобы элегантно отделить гостиную от входа вы можете использовать прозрачные и светлые полки. Этот практичный и простой в реализации способ поможет сделать более уютной и зону входа, и гостиную.
Идеально подходит: для небольших, плохо освещенных помещений, где сплошная стена будет излишне массивной.
Вы опасаетесь, что если основательно отделите гостиную от прихожей, то потеряете драгоценное пространство? Это можно сделать и по-другому: небольшая стена с полками для книг, встроенной стерео-системой и телевизором станет не только визуальным центром гостиной, но и хорошим разделителем общего пространства.
Идеально подходит: для того, чтобы сделать пространство небольшой гостиной более комфортным и оборудованным нужными деталями.
Иногда для того, чтобы слегка отделить прихожу от остального пространства, достаточно сделать лишь небольшой перепад уровней пола. А в остальном сохраняется полное ощущение простора, одна часть комнаты плавно переходит в другую.
Идеально: для прихожей с длинным коридором, лестницей и другими дополнительными деталями архитектуры.
Не находите места для хранения книг? Присмотритесь к такому варианту размещения шкафов – перегородка сохраняет много места и не слишком утяжеляет пространство.
Идеально подходит: для тех, кто имеет много книг. Таким образом, у нас есть место, чтобы вместить всю нашу библиотека.
Если места рядом с дверью совсем немного, но все же хочется как-то обозначить входную зону, достаточно поставить небольшой стеллаж, шкаф и визуально подчеркнуть, где заканчивается прихожая.
Идеально: для оформления небольшой комнаты в стиле минимализм.
Иногда бывают и обратные ситуации – созданию целостного пространства мешают конструкции, которые нельзя убрать. Но и в этом случае тоже есть решение: использовать такие элементы несущих стен и колонн на пользу интерьера, сделав его более функциональным.
Идеально: для оформления комнаты с неудобными архитектурными элементами.