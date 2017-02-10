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Изящные способы отделить прихожую от гостиной: 7 примеров

Перла Вереника Перла Вереника
OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Когда из прихожей сразу открывается вид на гостиную, это несомненно дает ряд преимуществ: больше простора, света, более оригинальный интерьер. Единственной проблемой может стать легкое визуальное разделение этих зон, чтобы каждая из них могла полноценно выполнять свои функции.

1. Легкая стена из гипсокартона

Calderwood, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Designscape Architects Ltd

Calderwood

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

В качестве альтернативы для сплошной стены можно использовать более легкую конструкцию из гипсокартона. 

Идеально: когда вы хотите сделать небольшое, точечное разделение пространства. 

2. Легкие полки

homify Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Бежевый
homify

homify
homify
homify

Для того, чтобы элегантно отделить гостиную от входа вы можете использовать прозрачные и светлые полки.  Этот практичный и простой в реализации способ поможет сделать более уютной и зону входа, и гостиную.

Идеально подходит:  для небольших, плохо освещенных помещений, где сплошная стена будет излишне массивной. 

3. Многофункциональная стена

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO Гостиная в стиле минимализм
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

Вы опасаетесь, что если основательно отделите гостиную от прихожей, то потеряете драгоценное пространство? Это можно сделать и по-другому: небольшая стена с полками для книг, встроенной стерео-системой и телевизором станет не только визуальным центром гостиной, но и хорошим разделителем общего пространства. 

Идеально подходит: для того, чтобы сделать пространство небольшой гостиной более комфортным и оборудованным нужными деталями. 

4. Разно-уровневый пол

OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Erina Home Staging

Erina Home Staging
Erina Home Staging
Erina Home Staging

Иногда для того, чтобы слегка отделить прихожу от остального пространства, достаточно сделать лишь небольшой перепад уровней пола. А в остальном сохраняется полное ощущение простора, одна часть комнаты плавно переходит в другую. 

Идеально: для прихожей с длинным коридором, лестницей и другими дополнительными деталями архитектуры. 

5. Библиотека в прихожей

homify ГостинаяПолки
homify

homify
homify
homify

Не находите места для хранения книг? Присмотритесь к такому варианту размещения шкафов – перегородка сохраняет много места и не слишком утяжеляет пространство.

Идеально подходит:  для тех,  кто имеет много книг. Таким образом, у нас есть место, чтобы вместить всю нашу библиотека.

6. Мобильная перегородка

Librerie 6mm, Extendo Extendo ГостинаяПолки
Extendo

Extendo
Extendo
Extendo

Если места рядом с дверью совсем немного, но все же хочется как-то обозначить входную зону, достаточно поставить небольшой стеллаж, шкаф и визуально подчеркнуть, где заканчивается прихожая.

Идеально: для оформления небольшой комнаты в стиле минимализм.

7. Несущая колонна

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto Гостиная в стиле модерн
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

Иногда бывают и обратные ситуации – созданию целостного пространства мешают конструкции, которые нельзя убрать. Но и в этом случае тоже есть решение: использовать такие элементы несущих стен и колонн на пользу интерьера, сделав его более функциональным.

Идеально: для оформления комнаты с неудобными архитектурными элементами.

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