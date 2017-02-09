10 душевых комнат, где вы и не заметите отсутствие ванны

Современные душевые кабины могут настолько впечатляющими по дизайну и функциональности, что составят роскошную альтернативу для ванны. Мы хотим предложить вам в этом небольшом обзоре 10 примеров таких проектов, каждый из которых хорош по-своему, на главное – это ванные комнаты, где есть только душ, но об этом точно никто не жалеет.