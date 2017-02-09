10 душевых комнат, где вы и не заметите отсутствие ванны

Современные душевые кабины могут настолько впечатляющими по дизайну и функциональности, что составят роскошную альтернативу для ванны. Мы хотим предложить вам в этом небольшом обзоре 10 примеров таких проектов, каждый из которых хорош по-своему, на главное – это ванные комнаты, где есть только душ, но об этом точно никто не жалеет.
Игра цвета позволила добиться интересного эффекта в этой ванной комнате. Прозрачная створки душевой кабины полностью растворились на фоне ярко-алой стены с текстурным узором. Пол вокруг душевой также поддерживает эту цветовую линию, а остальная часть помещения выполнена в более сдержанном стиле, что позволяет не перегружать пространство.
В этой ванной комнате доминируют натуральные материалы и ощущение природной чистоты, чем то напоминающее японский сад: камень использован в качестве основы для умывальника и для облицовки стен и пола душевой кабины, а бамбук и дерево придают легкости, создавая расслабляющую атмосферу для отдыха души и тела.
Если что и привлекает внимание с порога этой ванной комнаты, то не отсутствие самой ванны, а роскошная меховая шкура на полу, придающая торжественности и эксклюзивности интерьеру.
Как сделать душевую адекватной заменой ванне? Конечно же, оборудовать кабину функциональными приборами и удобными полками, сделать интерьер комфортным и расслабляющим: гидромассаж, разноцветная подсветка, уютные детали и приятные текстуры отделки.
Эта душевая комната кажется наполненной светом, хотя сюда не проникают солнечные лучи. Такого эффекта удалось добиться с помощью отделки поверхностей светлой, глянцевой мозаикой, большим зеркалам и прозрачному, легкому стеклу душевой кабины.
Согласитесь, природные мотивы как нельзя лучше способствуют релаксу в ванной комнате. Именно поэтому дизайнеры этого проекта максимально использовали особенности помещения под крышей, оставив на виду мощные деревянные балки перекрытий.
В ванной минималистичной стилистики важно умело расставить акценты, чтобы выдержать баланс чистоты линий. Как видите – в данном проекте это удалось сделать с помощью оригинального размещения душевой в центре комнаты.
Душевая комната, оборудованная по последнему слову техники не только очень комфортна, но и выглядит впечатляюще: точечные светильники, металлические детали, закаленное стекло и современные формы мебели.
Простота и естественность стиля лофт давно покорила гостиные и спальни, почему бы не применить те же удачные решения для декора ванной комнаты: кирпичные светлые стены, оригинальные аксессуары в промышленном формате, функциональное оборудование.
Магия черно-белого контраста – это беспроигрышный вариант для любого интерьера. Особенную свежесть сочетание белоснежного фона и изящных черных деталей придает и пространству душевой.