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10 душевых комнат, где вы и не заметите отсутствие ванны

Перла Вереника Перла Вереника
Collezione 2010, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN Ванная комната
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Современные душевые кабины могут настолько впечатляющими по дизайну и функциональности, что составят роскошную альтернативу для ванны. Мы хотим предложить вам в этом небольшом обзоре 10 примеров таких проектов, каждый из которых хорош по-своему, на главное – это ванные комнаты, где есть только душ, но об этом точно никто не жалеет.

Насыщенный цвет и текстура

Home Appia Antica, CAFElab studio CAFElab studio Ванная в стиле лофт
CAFElab studio

Home Appia Antica

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

Игра цвета позволила добиться интересного эффекта в этой ванной комнате. Прозрачная створки душевой кабины полностью растворились на фоне ярко-алой стены с текстурным узором. Пол вокруг душевой также поддерживает эту цветовую линию, а остальная часть помещения выполнена в более сдержанном стиле, что позволяет не перегружать пространство. 

Вдохновение Востока

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

В этой ванной комнате доминируют натуральные материалы и ощущение природной чистоты, чем то напоминающее японский сад: камень использован в качестве основы для умывальника и для облицовки стен и пола душевой кабины, а бамбук и дерево придают легкости, создавая расслабляющую атмосферу для отдыха души и тела. 

Роскошная ванная комната

Interior with garden, mg2 architetture mg2 architetture Ванная комната в стиле модерн
mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
mg2 architetture

Если что и привлекает внимание с порога этой ванной комнаты, то не отсутствие самой ванны, а роскошная меховая шкура на полу, придающая торжественности и эксклюзивности интерьеру.

Функциональная душевая кабина

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Ванная комната в эклектичном стиле
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Как сделать душевую адекватной заменой ванне? Конечно же, оборудовать кабину функциональными приборами и удобными полками, сделать интерьер комфортным и расслабляющим: гидромассаж, разноцветная подсветка, уютные детали и приятные текстуры отделки.

Светлая мозаика

Sottotetti Corso Garibaldi, Napoli, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

Эта душевая комната кажется наполненной светом, хотя сюда не проникают солнечные лучи. Такого эффекта удалось добиться с помощью отделки поверхностей светлой, глянцевой мозаикой, большим зеркалам и прозрачному, легкому стеклу душевой кабины. 

Душ на чердаке

La Segreta, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Ванная в средиземноморском стиле
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Согласитесь, природные мотивы как нельзя лучше способствуют релаксу в ванной комнате. Именно поэтому дизайнеры этого проекта максимально использовали особенности помещения под крышей, оставив на виду мощные деревянные балки перекрытий.  

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Когда душевая – это главный герой интерьера

Box doccia curvi, SILVERPLAT SILVERPLAT Ванная комнатаВанны и душевые
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

В ванной минималистичной стилистики важно умело расставить акценты, чтобы выдержать баланс чистоты линий. Как видите – в данном проекте это удалось сделать с помощью оригинального размещения душевой в центре комнаты.

Ультрасовременные детали интерьера

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 Ванная комната в стиле минимализм Мрамор
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

Душевая комната, оборудованная по последнему слову техники не только очень комфортна, но и выглядит впечатляюще: точечные светильники, металлические детали, закаленное стекло и современные формы мебели. 

Душевая в стиле лофт

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN Ванная в стиле лофт
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

Простота и естественность стиля лофт давно покорила гостиные и спальни, почему бы не применить те же удачные решения для декора ванной комнаты: кирпичные светлые стены, оригинальные аксессуары в промышленном формате, функциональное оборудование.

Черно-белая история

Collezione 2010, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN Ванная комната
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

Магия черно-белого контраста – это беспроигрышный вариант для любого интерьера. Особенную свежесть сочетание белоснежного фона и изящных черных деталей придает и пространству душевой. 

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