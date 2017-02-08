Как можно преобразить интерьер своего дома

Этот классический прием хорошо известен дизайнерам, но работает без сбоев. Хотите одним махом преобразить комнату? Просто покрасьте стены в другой цвет. При этом, конечно, лучше всего учесть результат, который вы хотите получить. К примеру здесь удалось создать интерьер более теплый и домашний.