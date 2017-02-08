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Как можно преобразить интерьер своего дома

Перла Вереника Перла Вереника
Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Балкон и терраса в стиле модерн
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Всегда интересно изучить рациональное преображение и перепланировку пространства, где не пришлось применять сложных и затратных способов. С небольшой помощью дизайнеров незатейливый интерьер превращается в нечто особенное, и мы надеемся такой пример вдохновит и вас сделать обновление в своем доме. 

Новый вид коридора и прихожей

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Как видите, даже простая замена холодной плитки на деревянную отделку пола и дополнительное освещение сделали коридор более теплым, уютным и комфортабельным.

Текстурная отделка стен

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Столовая комната в стиле модерн
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Прежде на этой кухне были белые кафельные стены, что, конечно, не украшало интерьер. Дизайнеры предложили сделать неявный контраст: одна стена серого оттенка, а другая более фактурная, насыщенно бронзового цвета. Серая стена тоже не так проста, как кажется издалека, отделка ее покрыта неярким, но весьма интересным узором. 

Покрасим стены в новый цвет

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Гостиная в стиле модерн
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Этот классический прием хорошо известен дизайнерам, но работает без сбоев. Хотите одним махом преобразить комнату? Просто покрасьте стены в другой цвет. При этом, конечно, лучше всего учесть результат, который вы хотите получить. К примеру здесь удалось создать интерьер более теплый и домашний. 

Романтичная спальня

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Спальня в стиле модерн
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Вне зависимости от того, как выглядела спальня до реконструкции, получившийся вариант сразу настраивает на романтичный лад. В этом играет роль как общее оформление интерьера, так и ряд неповторимых деталей, например – изящное белое трюмо. 

Великолепная беседка у дома

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Балкон и терраса в стиле модерн
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Нельзя не рассказать и о прекрасном уголке для отдыха на природе, оборудованном рядом с домом. Легкая крыша в виде навеса из деревянных балок дает защиту от жарких солнечных лучей, деревянная мебель дополняет уют этой беседки.

8 практичных идей для каждой кухни

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