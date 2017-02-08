Как можно преобразить интерьер своего дома

Всегда интересно изучить рациональное преображение и перепланировку пространства, где не пришлось применять сложных и затратных способов. С небольшой помощью дизайнеров незатейливый интерьер превращается в нечто особенное, и мы надеемся такой пример вдохновит и вас сделать обновление в своем доме.
Как видите, даже простая замена холодной плитки на деревянную отделку пола и дополнительное освещение сделали коридор более теплым, уютным и комфортабельным.
Прежде на этой кухне были белые кафельные стены, что, конечно, не украшало интерьер. Дизайнеры предложили сделать неявный контраст: одна стена серого оттенка, а другая более фактурная, насыщенно бронзового цвета. Серая стена тоже не так проста, как кажется издалека, отделка ее покрыта неярким, но весьма интересным узором.
Этот классический прием хорошо известен дизайнерам, но работает без сбоев. Хотите одним махом преобразить комнату? Просто покрасьте стены в другой цвет. При этом, конечно, лучше всего учесть результат, который вы хотите получить. К примеру здесь удалось создать интерьер более теплый и домашний.
Вне зависимости от того, как выглядела спальня до реконструкции, получившийся вариант сразу настраивает на романтичный лад. В этом играет роль как общее оформление интерьера, так и ряд неповторимых деталей, например – изящное белое трюмо.
Нельзя не рассказать и о прекрасном уголке для отдыха на природе, оборудованном рядом с домом. Легкая крыша в виде навеса из деревянных балок дает защиту от жарких солнечных лучей, деревянная мебель дополняет уют этой беседки.