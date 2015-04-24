6 способов бесплатно обновить интерьер

Несмотря на очевидную необходимость время от времени проводить в квартире генеральную уборку, многие даже не подозревают, какой потенциал скрывается в этом простом способе освежить интерьер квартиры. Нам свойственно думать о том, чего нам не хватает, вместо того, чтобы сконцентрироваться над тем, от чего следует избавиться. Спрячьте подальше все вещи, которые вы ассоциируете с зимой – теплый плед, шарфы, перчатки и куртки. Избавьтесь от красивых, но надоевших элементов декора, замените цветные шторы на однотонные, впустите побольше света в гостиную, и вместе с ним в вашу жизнь войдет и долгожданный весенний ветер перемен.