6 способов бесплатно обновить интерьер

Весна – это время перемен. Безжалостно избавляйтесь от всего, что вызывает тоску, следуйте своей интуиции и смело идите навстречу обновлениям. Это касается всех аспектов жизни, включая интерьер вашей квартиры, ведь наскучить может даже дизайн мечты. Представляем вашему вниманию 6 простых способов обновить интерьер квартиры совершенно бесплатно.
Несмотря на очевидную необходимость время от времени проводить в квартире генеральную уборку, многие даже не подозревают, какой потенциал скрывается в этом простом способе освежить интерьер квартиры. Нам свойственно думать о том, чего нам не хватает, вместо того, чтобы сконцентрироваться над тем, от чего следует избавиться. Спрячьте подальше все вещи, которые вы ассоциируете с зимой – теплый плед, шарфы, перчатки и куртки. Избавьтесь от красивых, но надоевших элементов декора, замените цветные шторы на однотонные, впустите побольше света в гостиную, и вместе с ним в вашу жизнь войдет и долгожданный весенний ветер перемен.
В эпоху всеобщей одержимости потреблением мы часто забываем про старый и проверенный способ бесплатно обновить интерьер – устроить в квартире перестановку. Начните с малого – отодвиньте громоздкий шкаф в самый дальний угол, поставьте журнальный столик поближе к дивану, замените широкий обеденный стол на барную стойку, и вы почувствуете себя в совершенно новой обстановке.
Ничто так не поднимает настроение, как красивые аксессуары. Чтобы обновить настенный декор, не нужны крупные денежные вложения. Достаточно купить несколько деревянных рамочек и вставить в них яркие фотографии. На стол можно поставить букет свежих цветов, а пустующий уголок квартиры украсить винтажным предметом из бабушкиного сундука. В качестве вдохновения предлагаем вам взглянуть на примеры из Книги идей ’Игра в ассоциации – аксессуары для гостиной’.
Во все времена (а во времена кризиса особенно) ценились мастера на все руки, которым любая работа по дому – в удовольствие. Таким умельцам ничего не стоит придумать необычный способ украшения дома и самостоятельно воплотить свою идею в жизнь. Впрочем, если вы считаете, что богатая фантазия – не ваш козырь, всегда можно подсмотреть за профессиональными дизайнерами. Декоратор и дизайнер интерьера Антон Гришин решил разнообразить монохромную цветовую гамму оформляемой им комнаты на мансардном этаже и соорудил из в ней маленький бассейн из разноцветных воздушных шариков.
Цветы и зеленые растения в квартире являются не только ярким украшением интерьера, но и значительно улучшают микроклимат в помещении. Они очищают воздух от формальдегида, который выделяется из ДСП и полимерных соединений. А еще комнатные растения притягивают пыль и борются с сухостью воздуха. Эффект от присутствия флоры в доме увеличивается в разы, если вместо небольшого растения, скромно стоящего в углу комнаты, гостиную украшает настоящая фитостена, которую можно установить как с помощью специалиста, так и своими усилиями.
Ничто в комнате не выглядит так удручающе, как огромная старомодная люстра. Без ее замены обновление интерьера не представляется возможным. Если вы живете в типовой городской квартире с низкими потолками, почему бы не выбрать столь модное нынче точечное освещение. Оно состоит из большого количества малых и немощных световых приборов, которые размещаются по всей площади потолка. С помощью точечного освещения вы не только сможете сами регулировать интенсивность света в разных частях помещения, но и существенно сэкономите на электроэнергии.