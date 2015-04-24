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6 способов бесплатно обновить интерьер

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом в Москве, 600 кв.м, Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера Спальня в классическом стиле
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Весна – это время перемен. Безжалостно избавляйтесь от всего, что вызывает тоску, следуйте своей интуиции и смело идите навстречу обновлениям. Это касается всех аспектов жизни, включая интерьер вашей квартиры, ведь наскучить может даже дизайн мечты. Представляем вашему вниманию 6 простых способов обновить интерьер квартиры совершенно бесплатно.

Весенняя уборка

Дом в Москве, 600 кв.м, Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера Спальня в классическом стиле
Валерия Лазарева – архитектор, дизайнер интерьера

Дом в Москве, 600 кв.м

Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера
Валерия Лазарева – архитектор, дизайнер интерьера
Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера

Несмотря на очевидную необходимость время от времени проводить в квартире генеральную уборку, многие даже не подозревают, какой потенциал скрывается в этом простом способе освежить интерьер квартиры. Нам свойственно думать о том, чего нам не хватает, вместо того, чтобы сконцентрироваться над тем, от чего следует избавиться. Спрячьте подальше все вещи, которые вы ассоциируете с зимой – теплый плед, шарфы, перчатки и куртки. Избавьтесь от красивых, но надоевших элементов декора, замените цветные шторы на однотонные, впустите побольше света в гостиную, и вместе с ним в вашу жизнь войдет и долгожданный весенний ветер перемен.

Перестановка

Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Гостиная в стиле лофт
Дизайнстудия I M E N N O

Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м

Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O

В эпоху всеобщей одержимости потреблением мы часто забываем про старый и проверенный способ бесплатно обновить интерьер – устроить в квартире перестановку. Начните с малого – отодвиньте громоздкий шкаф в самый дальний угол, поставьте журнальный столик поближе к дивану, замените широкий обеденный стол на барную стойку, и вы почувствуете себя в совершенно новой обстановке.

Новые элементы декора

Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Зимний сад в классическом стиле
Дизайнстудия I M E N N O

Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2

Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O

Ничто так не поднимает настроение, как красивые аксессуары. Чтобы обновить настенный декор, не нужны крупные денежные вложения. Достаточно купить несколько деревянных рамочек и вставить в них яркие фотографии. На стол можно поставить букет свежих цветов, а пустующий уголок квартиры украсить винтажным предметом из бабушкиного сундука. В качестве вдохновения предлагаем вам взглянуть на примеры из Книги идей ’Игра в ассоциации – аксессуары для гостиной’.

Сделай сам

Таунхаус в г. Долгопрудный, Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Гостиная в стиле минимализм
Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера

Таунхаус в г. Долгопрудный

Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера
Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера
Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера

Во все времена (а во времена кризиса особенно) ценились мастера на все руки, которым любая работа по дому – в удовольствие. Таким умельцам ничего не стоит придумать необычный способ украшения дома и самостоятельно воплотить свою идею в жизнь. Впрочем, если вы считаете, что богатая фантазия – не ваш козырь, всегда можно подсмотреть за профессиональными дизайнерами. Декоратор и дизайнер интерьера Антон Гришин решил разнообразить монохромную цветовую гамму оформляемой им комнаты на мансардном этаже и соорудил из в ней маленький бассейн из разноцветных воздушных шариков.

Побольше зелени в квартире

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Цветы и зеленые растения в квартире являются не только ярким украшением интерьера, но и значительно улучшают микроклимат в помещении. Они очищают воздух от формальдегида, который выделяется из ДСП и полимерных соединений. А еще комнатные растения притягивают пыль и борются с сухостью воздуха. Эффект от присутствия флоры в доме увеличивается в разы, если вместо небольшого растения, скромно стоящего в углу комнаты, гостиную украшает настоящая фитостена, которую можно установить как с помощью специалиста, так и своими усилиями.

Освещение

Мужская обитель, квартира-студия, OK Interior Design OK Interior Design Гостиная в стиле лофт
OK Interior Design

Мужская обитель, квартира-студия

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Ничто в комнате не выглядит так удручающе, как огромная старомодная люстра. Без ее замены обновление интерьера не представляется возможным. Если вы живете в типовой городской квартире с низкими потолками, почему бы не выбрать столь модное нынче точечное освещение. Оно состоит из большого количества малых и немощных световых приборов, которые размещаются по всей площади потолка. С помощью точечного освещения вы не только сможете сами регулировать интенсивность света в разных частях помещения, но  и существенно сэкономите на электроэнергии.

Английская идиллия в Колпино
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