8 практичных идей для каждой кухни

Кухня это такое пространство, которое в разное время выполняет и роль домашней лаборатории, где хозяйка может проводить свои кулинарные эксперименты, радуя потом домочадцев вкусными рецептами, и роль мини-гостиной для уютных посиделок с семьей и друзьями, и уединенного уголка для отдыха за чашечкой ароматного кофе, и рабочего кабинета, где можно спокойно поработать с документами за ноутбуком. Одним словом, функции этого помещения безграничны, а вот площадь – как раз наоборот. Поэтому основной задачей для дизайнеров при оборудовании интерьера кухни ставится именно организация максимально многофункционального пространства. И в ход идут всевозможные интересные приемы планировки и практичные приспособления.
Кухонные шкафы, конечно, удобны для хранения разногабаритных предметов, но сплошные фасады и двери вокруг могут выглядеть излишне монотонно. В таком случае дизайнеры предлагают комбинировать шкафы в нижней части – под столешницей и открытые полки с разнообразными баночками на стенах кухни.
Если выдвижные ящики под рабочей поверхностью оборудовать дополнительно отделениями под размер всех предметов, это поможет вам значительно сэкономить время по поиску нужной вещи. Ложки, ножи, вилки и прочая кухонная утварь всегда будут на своих местах.
Пространство стены на кухне вполне подойдет для оборудования подвесных систем. Это будет и практичным, и декоративным решением. Настенные крючки позволят вам всегда держать под рукой все необходимые предметы: поварешки и разделочные доски, сковороды и ковши.
Вместительный шкаф позволит вам хранить все большие и маленькие предметы на своих местах и даже сделать встроенную мини-кухню при необходимости. Главная проблема – убрать все это за большую дверцу, но и это вполне решаемо. Дизайнеры рекомендуют использовать для таких широких шкафов складную дверцу, легко открывающуюся нажатием.
Очень удобная вещица – маленькая полочка на краю столешницы, где вы можете поставить нужные баночки со специями, соль, перец. Такие подвесные полки станут и декоративными аксессуарами интерьера, если их выполнить в контрастном, ярком цвете.
Интерьер кухни кажется вам уж слишком стандартным? Покрасьте стену черной грифельной краской, вооружитесь цветными мелками и смело рисуйте друг другу утренние послания, записки-напоминания и просто красочные узоры.
Большое окно занимает слишком много места на кухне? На самом деле широкий подоконник можно использовать как удобную полочку, а под подоконником оборудовать дополнительный шкафчик – это и украсит и разнообразит интерьер.