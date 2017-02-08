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8 практичных идей для каждой кухни

Перла Вереника Перла Вереника
homify Кухня в стиле лофт
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Кухня это такое пространство, которое в разное время выполняет и роль домашней лаборатории, где хозяйка может проводить свои кулинарные эксперименты, радуя потом домочадцев вкусными рецептами, и роль мини-гостиной для уютных посиделок с семьей и друзьями, и уединенного уголка для отдыха за чашечкой ароматного кофе, и рабочего кабинета, где можно спокойно поработать с документами за ноутбуком. Одним словом, функции этого помещения безграничны, а вот площадь – как раз наоборот. Поэтому основной задачей для дизайнеров при оборудовании интерьера кухни ставится именно организация максимально многофункционального пространства. И в ход идут всевозможные интересные приемы планировки и практичные приспособления.

Вместительные полки вдоль стены

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Кухонные шкафы, конечно, удобны для хранения разногабаритных предметов, но сплошные фасады и двери вокруг могут выглядеть излишне монотонно. В таком случае дизайнеры предлагают комбинировать шкафы в нижней части – под столешницей и открытые полки с разнообразными баночками на стенах кухни. 

Порядок в ящиках

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya КухняКухонная мебель
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Если выдвижные ящики под рабочей поверхностью оборудовать дополнительно отделениями под размер всех предметов, это поможет вам значительно сэкономить время по поиску нужной вещи. Ложки, ножи, вилки и прочая кухонная утварь всегда будут на своих местах.

Настенные крючки и подвесы

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Кухня в стиле лофт
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Пространство стены на кухне вполне подойдет для оборудования подвесных систем. Это будет и практичным, и декоративным решением. Настенные крючки позволят вам всегда держать под рукой все необходимые предметы: поварешки и разделочные доски, сковороды и ковши.

Складная дверца большого шкафа

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Кухня в стиле минимализм
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Вместительный шкаф позволит вам хранить все большие и маленькие предметы на своих местах и даже сделать встроенную мини-кухню при необходимости. Главная проблема – убрать все это за большую дверцу, но и это вполне решаемо. Дизайнеры рекомендуют использовать для таких широких шкафов складную дверцу, легко открывающуюся нажатием. 

Подвесная мини-полка

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de КухняХранение
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

Очень удобная вещица – маленькая полочка на краю столешницы, где вы можете поставить нужные баночки со специями, соль, перец. Такие подвесные полки станут и декоративными аксессуарами интерьера, если их выполнить в контрастном, ярком цвете.

Отделка стен

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Кухня в стиле модерн
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Интерьер кухни кажется вам уж слишком стандартным? Покрасьте стену черной грифельной краской, вооружитесь цветными мелками и смело рисуйте друг другу утренние послания, записки-напоминания и просто красочные узоры.

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Вокруг окна

Royaal Boven Wonen, Studio LS Studio LS Кухня в стиле минимализм
Studio LS

Studio LS
Studio LS
Studio LS

Большое окно занимает слишком много места на кухне? На самом деле широкий подоконник можно использовать как удобную полочку, а под подоконником оборудовать дополнительный шкафчик – это и украсит и разнообразит интерьер. 

Дополнительный стол

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В угловой кухне можно использовать обе части рабочей поверхности. С одной стороны сделайте зону для приготовления обедов, разместив мойку и плиту. А с другой стороны – смонтировать дополнительную поверхность и разместить обеденный стол. 

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