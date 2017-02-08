8 практичных идей для каждой кухни

Кухня это такое пространство, которое в разное время выполняет и роль домашней лаборатории, где хозяйка может проводить свои кулинарные эксперименты, радуя потом домочадцев вкусными рецептами, и роль мини-гостиной для уютных посиделок с семьей и друзьями, и уединенного уголка для отдыха за чашечкой ароматного кофе, и рабочего кабинета, где можно спокойно поработать с документами за ноутбуком. Одним словом, функции этого помещения безграничны, а вот площадь – как раз наоборот. Поэтому основной задачей для дизайнеров при оборудовании интерьера кухни ставится именно организация максимально многофункционального пространства. И в ход идут всевозможные интересные приемы планировки и практичные приспособления.