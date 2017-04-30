Энергоэффективный дом для современной семьи

Мир стремительно меняется, и вот уже для дачного домика строительный вагончик, бывший когда-то пределом мечтаний, совсем не годится. И даже те, кто когда-то смогли построить двухэтажную дачу (из-за тени от которой каждый сезон потом ругались с соседями) начинают задумываться об обновлении.

Конечно, когда ваш сосед построит дачный домик, похожий на сегодняшний вариант от студии Jebens Schoof Architekten, поневоле задумаешься, а не отстаешь ли от времени, все еще цепляясь за штукатурку «под шубу», крошечные оконца и крышу из шифера.