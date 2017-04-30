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Энергоэффективный дом для современной семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Гостиная в стиле модерн
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Мир стремительно меняется, и вот уже для дачного домика строительный вагончик, бывший когда-то пределом мечтаний, совсем не годится. И даже те, кто когда-то смогли построить двухэтажную дачу (из-за тени от которой каждый сезон потом ругались с соседями) начинают задумываться об обновлении.

Конечно, когда ваш сосед построит дачный домик, похожий на сегодняшний вариант от студии Jebens Schoof Architekten, поневоле задумаешься, а не отстаешь ли от времени, все еще цепляясь за штукатурку «под шубу», крошечные оконца и крышу из шифера.

​Современный домик для дачи

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Дома в стиле модерн
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

Представьте, что этот дом стоит на вашем участке. Аккуратный и стильный, в модной неброской раскраске, с впечатляющим размером остекления, небольшой террасой и пушистым газоном. Где-то там, конечно же, есть и теплица для рассады, и подготовленные грядки с томатами-перцами, морковкой-свеклой и тремя видами капусты. А здесь, вокруг домика, царит атмосфера предельной простоты. Хотите что-то добавить в картинку? Разрешаются только декоративные посадки по периметру террасы!.

​Маленький домик для пригорода

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Дома в стиле модерн
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

После жизни в городской квартире, не отличающейся особой площадью, всем нам хочется простора. Но правда в том, что построив обычный дом с обычными окнами и дверьми, даже имея 200 квадратов вы не почувствуете особого простора. Чаще всего ваш взгляд будет цепляться за неиспользованные углы и коридоры, общую избыточность комнат, не приносящую ничего, кроме разочарования. Совсем другое дело – современные дома, которые чаще всего располагают совсем небольшой площадью, но используют ее невероятно рационально. А ощущение простора приходит вместе с пейзажем за окном, который благодаря дверям-слайдерам, второму свету, увеличенной высоте потолков и прочим атрибутам качественного дома становится продолжением внутреннего пространства.

​Супер-технологии за скромным фасадом

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Дома в стиле модерн
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

Построив дом таких размеров, вы не будете ужасаться счетам за отопление и электричество, не говоря уже о том, что и на строительство он потребует меньших затрат. Современные технологии в руках профессионалов позволяют строить быстро и чисто, качественно утеплять дома с крупноформатным остеклением, благодаря сложным системам  перераспределять и даже аккумулировать тепло, использовать альтернативные источники энергии и пр. Вы можете иметь все это, даже не особо стараясь быть эко-ответственным. Просто мир действительно изменился и потому уже применяет в глобальном масштабе то, за что так боролись активисты эко-движений по всему миру.

​Открытая планировка

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Гостиная в стиле модерн
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

Строя дом маленьких размеров, вы будете почти вынуждены жить более свободной жизнью. Не прятаться в маленьком кабинете, а работать воскресным утром в солнечной столовой, видя как жена в нескольких метрах от вас готовит завтрак, младший сын в это время катает по террасе недавно купленный самосвал с кубиками, а старший на лужайке запускает вертолетик. Идиллия!

​Тотальное ощущение простора

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Гостиная в стиле модерн
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

Оно приходит от понимания того, что мир за стенами вашего дома тоже принадлежит именно вам. Вы живете с ним во взаимовыгодном содружестве и получаете все положенные бонусы от подобного симбиоза.

​Уникальные планировки для типовых проектов

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Гостиная в стиле модерн
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

И даже если вы заказываете дом по типовому проекту, вы всегда можете внести в него уникальные изменения, согласно вашим желаниям. А специалисты проследят, чтобы эти нововведения не разрушили общую концепцию ни по части стиля, ни по части правильного применения выбранных технологий. Владельцы этого дома, например, пожелали иметь ванную комнату открытого формата со входом прямо с террасы. А что, весьма удобно! Позагорал – освежился, поработал на огороде – тут же принял душ.

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