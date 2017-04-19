Самый современный домик для дачи

Для большинства из нас в понятие «дачи» уже не вкладывается посадка картошки и плантация клубники, потому как первое уже слишком дешево, а второе требует слишком много усилий. Вычеркивая из своего списка все эти «слишком», мы получаем на выходе домик с террасой и пару грядок того, что растет декоративно и плодоносит почти без человеческого вмешательства.

Теперь на нашей даче большая часть площади отдана под несколько плодовых деревьев, для правильной формовки которых мы лучше позовем увлеченного соседа, чем сами будем уродовать живое, в надежде через несколько лет таки научиться это делать правильно. Цветники на нашей даче представлены многолетниками и луковичными (заметьте, только без ежесезонной выкопки этих самых луковиц!) или, как и положено цивилизованным европейцам, мы высаживаем в кашпо подготовленные растения из садового магазина. Некоторые особо увлеченные натуры все же заполоняют свои подоконники рассадой, но это больше действительно для удовольствия, чтобы весна пришла в дом вместе с ароматными крепкими росточками томатов немного раньше.

Главной заботой современных дачников становится домик и зоны отдыха вокруг него. При такой интерпретации садово-дачного отдыха наши дети и внуки с радостью едут с нами и даже приглашают друзей, потому что домик мы планируем с учетом обязательных гостей, с кем мы хотим разделить и шашлычки у красивого мангала, и ночные посиделки вокруг стильной костровой чаши, и долгие завтраки на новенькой террасе. Да и прочие удобства у современных дачников ничем не отличаются от городских.

Сегодняшний летний домик как раз для современных дачников, что любят не только функциональность, но и модную эстетику.