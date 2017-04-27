Эко-дача на лоне природы

Думаете, такой красавец не впишется в атмосферу обычного садоводческого общества? А может быть он и не должен. Пусть будет эффектным и модным, пусть именно на него равняются остальные, пытаясь разгадать планировку и удивляясь столь необычному внешнему виду.

В закрытом состоянии он представляет собой почти неприступную крепость. Скажем по секрету, на втором уровне с торца расположено место для сна.