Эко-дача на лоне природы

Ищите для своего летнего домика особенный проект, который впечатлял бы своим видом и вносил стильное разнообразие в ландшафт? Проект, который мы предлагаем на рассмотрение, отвечает всем вышеперечисленным требованиям. Кроме того, несмотря на свою концептуальную внешность (а может быть и благодаря ей) он представляет собой очень комфортабельное место для летних месяцев и отличных выходных.
Авторство проекта принадлежит студии Fam Architekti из Праги. Профессионализм чешских архитекторов весьма впечатляет. Рассмотрим подробнее этот эффектный домик.
У этого домика есть не только впечатляющее природное окружение, но и возможность наслаждаться этим окружением без преград. Реечные экраны складываются гармошкой, а 3-модульное остекление может занимать лишь треть своей длины.
Думаете, такой красавец не впишется в атмосферу обычного садоводческого общества? А может быть он и не должен. Пусть будет эффектным и модным, пусть именно на него равняются остальные, пытаясь разгадать планировку и удивляясь столь необычному внешнему виду.
В закрытом состоянии он представляет собой почти неприступную крепость. Скажем по секрету, на втором уровне с торца расположено место для сна.
Преимущества крупноформатного остекления в полной мере раскрываются именно тогда, когда имеется красивая панорама за окном. Вид на реку, песчаный пляж, собственный пирс… Идиллия!
Для отделки домика внутри и снаружи использовано натуральное дерево. Для экстерьера оно обработано, а в интерьере используются качественно отшлифованные панели в естественном виде. Реечные экраны успешно регулируют освещенность пространства.
Чтобы использовать этот домик не только летом, но и в более холодное время года, установлено отопление на дровах. А чтобы последние были достаточно сухими, некоторый запас их хранится прямо в домике, в нише в стене рядом с печью.
Благодаря односкатной кровле, архитекторы, работавшие над этим проектом, расположили основное спальное место на антресолях в самой высокой точке этого летнего домика. Под ним – ванная комната. А внизу есть диван, что пригодится для полуденного отдыха или гостей.
Спальное место под крышей да еще и с таким окном выглядит невероятно романтично. Ваше лето (или выходные) будет незабываемо прекрасным, если просыпаться вы будете именно в этой кровати.
Люксовые проекты для летнего отдыха имеют все необходимое оборудование и для комфортной готовки. Имея такую кухню, вы даже не почувствуете, что обделены чем-то существенным, к чему привыкли в условиях города.
Практически все эко-проекты (и этот – не исключение) уделяет особое внимание соответствию экстерьера тому месту, где будет установлено строение. Архитекторы этого домика у реки справились со своей задачей. Домик выглядит весьма органично, аккуратно дополняя природный пейзаж рукотворной эстетикой.
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