Сборный домик будущего

Прошло то время, когда для дачного житья-бытья большинство готово было довольствоваться строительным вагончиком. Теперь то же самое большинство стремится и дачную жизнь наполнить тем же комфортом и красотой, к которой привыкли в городе. Добавьте к этому ароматы цветущего сада и свежую клубнику в большой миске, и вы узнаете секрет идеальной жизни.
В преддверии дачного сезона мы рассказываем вам о новых дачных домиках, которые уже больше похожи на современные загородные дома, только чуть более компактных размеров. Этот вариант от студии Applecrate из Эдинбурга действительно подойдет не только для дачи. Многие из нас с радостью жили бы там постоянно!
Этот сборный домик изготавливается в заводских условиях и привозится почти готовым на ваш участок. Но он вовсе не из разряда бюджетных вариантов. Совсем нет, он показывает новую роскошь современного мира, когда все лучшее становится вам доступно почти мгновенно и почти в любом месте. Этот домик, например, изготовлен из тропической древесины, что не боится влаги и является очень долговечным материалом, а построен он почти в заповедном месте в Шотландии. Вот что значит настоящая роскошь!
Загородный отдых для современного человека наполнен больше созерцанием, чем активной деятельностью, потому становится невероятно важным, чтобы из окон и вашей дачи были максимально красивые виды, которое сможет эффектно подать панорамное остекление в виде дверей-слайдеров и габаритных окон.
Даже если большую часть своей загородной жизни вы все-равно проводите на воздухе, в домике вас должен ждать самый доступный уровень цивилизации и комфорта. Вашему загородному дому понравится эта потрясающая кухня, в которой действительно есть все. Уверены, с такой кухней у вас не будет недостатка в помощниках на огороде, ведь после трудовых подвигов их будут ждать такие кулинарные изыски, с которыми справится только такая кухня.
Просторная терраса перед домом с вмонтированной в нее джакузи. Разве вы не хотели бы, чтобы на вашей даче было и это? Жаль, что такой удобный диван не у каждого из нас есть даже дома. Люксовые дачи действительно могут поразить!
Современная отделка предоставляет такой ненавязчивый фон для основного действа, что про нее как-то даже и не думаешь, пока не наткнешься на что-то эффектное, что запланировано именно как акцент. Здесь это – выступ, декорированный камнем с вмонтированным в него камином и телевизором. Кстати, отсюда видно, что у тамбура (на заднем плане) есть стеклянная стена.
В спальню, спланированную в формате мастер-сьюта, ведут раздвижные (в обе стороны!) двери. Два вместительных гардероба стоят как часовые на входе в ванную комнату. Их брутальность подчеркнута не только расстановкой и глубиной, но и материалом. Впрочем, по всему дому встречаются элементы меблировки, выполненные из качественно отполированного дерева.
Ничто на даче не должно отвлекать вас от того, ради чего вы сюда и приехали. Владельцы этой дачи предпочитают отдыхать со всем доступным им шиком и комфортом.
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