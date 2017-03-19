Сборный домик будущего

Прошло то время, когда для дачного житья-бытья большинство готово было довольствоваться строительным вагончиком. Теперь то же самое большинство стремится и дачную жизнь наполнить тем же комфортом и красотой, к которой привыкли в городе. Добавьте к этому ароматы цветущего сада и свежую клубнику в большой миске, и вы узнаете секрет идеальной жизни.

В преддверии дачного сезона мы рассказываем вам о новых дачных домиках, которые уже больше похожи на современные загородные дома, только чуть более компактных размеров. Этот вариант от студии Applecrate из Эдинбурга действительно подойдет не только для дачи. Многие из нас с радостью жили бы там постоянно!