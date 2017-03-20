Дачный домик из Японии

Глядя на картинку, и не подумаешь, что эта дача построена в Японии. Ведь она выглядит, как типичный сруб из российской глубинки, да еще и ярко раскрашенный, что тоже весьма характерно для таких построек в былые времена. Но приглядевшись, замечаешь качество обработки бревен – их тесали явно не топором!

Этот маленький домик (в нем всего 30 квадратов по внешним стенам!) удивит вас удобством, что кажется нереальным при столь маленькой площади. Посмотрим поближе, как специалистам из студии Cottage Style это удалось.