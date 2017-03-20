Дачный домик из Японии

Глядя на картинку, и не подумаешь, что эта дача построена в Японии. Ведь она выглядит, как типичный сруб из российской глубинки, да еще и ярко раскрашенный, что тоже весьма характерно для таких построек в былые времена. Но приглядевшись, замечаешь качество обработки бревен – их тесали явно не топором!
Этот маленький домик (в нем всего 30 квадратов по внешним стенам!) удивит вас удобством, что кажется нереальным при столь маленькой площади. Посмотрим поближе, как специалистам из студии Cottage Style это удалось.
Этот домик – один из модульных вариантов, строительство которых вы и не заметите. На учаcток он приедет уже готовым и, если захотите, даже с мебелью. Такие легкие конструкции не нуждаются в традиционном фундаменте, а свайный для них вы можете устроить практически в любом месте. Это и использует большинство тех, кто мечтает о созерцательном уединении вдали от цивилизации. А таких в нашем стремительном мире не так уж и мало.
Внутри этот домик отделан вагонкой, покрытой маслом. Можно было бы сказать, что интерьер оформлен в стиле рустик, но в Японии есть особенная разновидность этого стиля – ваби-саби. Это более объясняет грубоватые элементы мебели и оттенки отделки. Обратите внимание на лестницу на второй уровень. Как и в японских домах обычного размера, там расположена детская игровая зона, что очень пригодится, учитывая миниатюрные размеры этого жилья. Там же можно устроить и дополнительное спальное место.
Обычная буржуйка с дымоходом вполне справится с обогревом 28 квадратов жилой площади. Маленькая кухонька не даст вам удобств обычной кухни, но все-таки у вас будет возможность приготовить практически все что угодно, потому что печка даже с духовкой.
Не смотря на размеры, планировка проработана качественно, потому особых неудобств не будет испытывать никто. В конце концов, в это место вы ведь приехали не для того, чтобы проводить все время под крышей. Заметьте, террасы запланированы с обеих сторон домика, а не только со стороны входа. Вторая из них (на картинке – левая) может использоваться для детских игр.
Вы тоже не обратили внимание, что в ванной комнате стоит чаша, а не типичная для маленьких домиков душевая кабина? Места занимает чуть больше, но именно ее хотели установить владельцы этого маленького домика вдали от цивилизации.
Представьте, что именно такая сказка будет встречать вас в новогодние праздники и все зимние выходные. Наверняка в округе есть горки, с которых можно покататься на санках с детьми (их лучше присмотреть еще до укрытия земли снегом, чтобы не врезаться в спрятавшиеся камни). А лыжню между елей вы сможете проложить сами.
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