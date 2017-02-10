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11 идей для любых прихожих

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Таунхаус в г. Королёв, Московская область, Aledoconcept Aledoconcept Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
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Коридоры и прихожие в домах могут иметь разную конструкцию, форму, дизайн. Прихожая призвана отображать элегантность дома, оставлять хорошее впечатление. В этой статье посмотрим 11 вариантов для прихожих.

1. Роскошь

pavimenti in seminato alla veneziana , vigo mosaici s.n.c vigo mosaici s.n.c Стены и пол в классическом стиле
vigo mosaici s.n.c

vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c

Классический дизайн, элегантность, роскошь привлекают внимание во всем мире. Здесь есть однородность между узорным мраморным полом и рисунками на потолке. Главным акцентом здесь являются шикарные занавески на окнах.

2. Оригинальный вид

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Конструкции могут быть самыми разнообразными. Здесь дизайнер использовал пространство под лестницей, дополнил его прекрасной растительностью, белым камнем. При входе в дом невозможно не заметить такую красоту.

3. Искусство Востока

Холл в цокольном этаже Aledoconcept Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
Aledoconcept

Холл в цокольном этаже

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Для того чтобы использовать восточные мотивы в декоре, отражающие вкус и интересы владельцев дома, их можно применить очаровательным и уникальным способом. Сразу отметим, что дизайнер интерьера использовал эти узоры на полу и на вазах.

4. Растения

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Зеленые растения всегда придают особый стиль прихожей. Все, что вам нужно сделать, это выбрать размеры и цвета, подходящие для входа. Предпочтительно брать все растения одного и того же типа. Не забудьте о надлежащем освещении.

5. Веселые цвета

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Освежающий и простой дизайн. Используйте обои мягкого синего цвета, подходящие к ковровому покрытию. Дополните все это акцентными, контрастными цветами. Добавьте частичку природы.

6. Красная ковровая дорожка

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Красный ковер придает посетителям ощущение доброжелательности, приветствия. Кроме красного в таких случаях не стоит применять другие смелые цвета. Здесь он дополнен коричневыми оттенками и белыми стенами.

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7. Белый цвет, дерево… особый шарм

VIVIENDA TRAVESSERA, The Room Studio The Room Studio Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

Здесь видим длинный коридор, он имеет особый шарм, благодаря белым стенам и деревянному полу. Интересный вид создает арка. Немаловажная роль отведена естественному освещению.

8. Классический вид

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Классический дизайн здесь представлен успешно. Мраморный пол – вершина роскоши и изысканности, этот коридор имеет интересные детали, синий стул, зеркало с золотой оправой.

9. Зеркала

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II , Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Известно, что использование зеркал показывает хороший вкус и хорошие знания в методах проектирования. Они отражают окружающую красоту, создавая бесподобное пространство. Не забудьте добавить отличительные декоративные элементы.

10. Фрески

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

Дизайн подходит для любителей искусства. Картины придают коридору элегантный вид. Важно добавить осветительные приборы, которые достойно подчеркнут всю красоту.

11. Холодная прихожая

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

Дизайн подходит для жарких стран, где эти два цвета создают комфорт. Белого цвета мраморный пол, серые мотивы по краям с серыми стенами и потолком белого цвета придают прихожей поистине элегантный вид.

Дом миллионера в стиле параметрика

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