11 идей для любых прихожих

Коридоры и прихожие в домах могут иметь разную конструкцию, форму, дизайн. Прихожая призвана отображать элегантность дома, оставлять хорошее впечатление. В этой статье посмотрим 11 вариантов для прихожих.
Классический дизайн, элегантность, роскошь привлекают внимание во всем мире. Здесь есть однородность между узорным мраморным полом и рисунками на потолке. Главным акцентом здесь являются шикарные занавески на окнах.
Для того чтобы использовать восточные мотивы в декоре, отражающие вкус и интересы владельцев дома, их можно применить очаровательным и уникальным способом. Сразу отметим, что дизайнер интерьера использовал эти узоры на полу и на вазах.
Зеленые растения всегда придают особый стиль прихожей. Все, что вам нужно сделать, это выбрать размеры и цвета, подходящие для входа. Предпочтительно брать все растения одного и того же типа. Не забудьте о надлежащем освещении.
Освежающий и простой дизайн. Используйте обои мягкого синего цвета, подходящие к ковровому покрытию. Дополните все это акцентными, контрастными цветами. Добавьте частичку природы.
Красный ковер придает посетителям ощущение доброжелательности, приветствия. Кроме красного в таких случаях не стоит применять другие смелые цвета. Здесь он дополнен коричневыми оттенками и белыми стенами.
Здесь видим длинный коридор, он имеет особый шарм, благодаря белым стенам и деревянному полу. Интересный вид создает арка. Немаловажная роль отведена естественному освещению.
Классический дизайн здесь представлен успешно. Мраморный пол – вершина роскоши и изысканности, этот коридор имеет интересные детали, синий стул, зеркало с золотой оправой.
Известно, что использование зеркал показывает хороший вкус и хорошие знания в методах проектирования. Они отражают окружающую красоту, создавая бесподобное пространство. Не забудьте добавить отличительные декоративные элементы.
Дизайн подходит для любителей искусства. Картины придают коридору элегантный вид. Важно добавить осветительные приборы, которые достойно подчеркнут всю красоту.
Дизайн подходит для жарких стран, где эти два цвета создают комфорт. Белого цвета мраморный пол, серые мотивы по краям с серыми стенами и потолком белого цвета придают прихожей поистине элегантный вид.