​Потрясающее шале в России

Дом, который вы запомните надолго! Атмосферный, очень интересный в планировке и безумно романтичный в свете вечерней подсветки, он понравится всем, кто хотел видеть у себя во владении деревянный дом с панорамным остеклением.
Архитектор Максим Чугреев из студии Good Wood спроектировал его в эффектном одноэтажном формате с роскошной видовой террасой, ведь это дом будет построен у реки. Проект выполнен в канадско-американском стиле, выглядит люксово и является великолепной загородной резиденцией, которая подарит вам радость и полное спокойствие после насыщенного дня в городе.
Массивные брусовые стены будто защищают семью владельцев от всех напастей, а большие окна, фактурный камень и такие детали, как уличный камин и открытая планировка кухни-гостиной, создают жизнь, которой захочется жить вечно!
Общая площадь дома – 232 кв. метра, он имеет три спальни и три ванные комнаты, а также большую гостиную ( 54 кв. метра) и кухню (18 кв. метров). Также у дома есть большая терраса и два маленьких крыльца. Остекление в проекте создано в современном американском стиле – у каждой спальни, минимум, по два окна, в гостиной – двусветный формат с видом на террасу, да и в ванных комнатах тоже есть окна. В центре дома расположена гостиная, рядом с ней – кухня с островом и столовая. Из гостиной имеется выход на просторную террасу с видом на реку. Поистине незабываемый дом с собственной харизмой, этот проект является практически эталонным для реализации возле водоема в формате брусового дома.
Компания Good Wood настолько комплексно подходит к обслуживанию клиентов, что вы не только сможете построить дом по супер-адекватной цене, но еще и многое другое. Например, в компании работает онлайн услуга, позволяющая следить за процессом строительства через Интернет, вам будут присылаться фотографии и даже видео вашего дома, а приезжать на стройку вы сможете только если душа зовет посмотреть на то, как воплощается ваша мечта.
А после завершения этапа строительства по любой мелочи вы можете обратиться к своему менеджеру и рассказать о проблеме. По-европейски оперативно он предложит вам услуги компании, а так как традиционно весь сервис ориентирован на максимальное удовлетворение клиента, вы получите всю заботу и внимание.
В этом доме есть большая гостиная и кухня, зона прихожей с тамбуром, гардеробом и гостевой ванной комнатой, котельная и три спальни с тремя ванными комнатами. Главная спальня расположена в отдельном крыле слева, имеет гардероб, большую ванную и выход на главную террасу. Две детских с общей ванной комнатой – в правом крыле.
Стоимость реализации больших деревянных домов, подобных этому, начинается примерно с 10 млн рублей. В цену обычно входит фундамент, стеновой комплект, окна и кровля, а также 50 лет гарантии! Поставляются дома и в формате «под ключ». Обращаясь в Good Wood, вы можете выбрать типовой проект или заказать уникальный у любого из работающих архитекторов. У каждого из них есть свое портфолио и узнаваемый авторский почерк.
На данный момент студия GOOD WOOD располагает собственными производствами клееного бруса, панельно-брусового домостроения и отделочных материалов из дерева X-BOARD. Студия имеет команду архитекторов, которые могут создать для вас как эксклюзивный проект, так и подстроить под ваши нужды любой из типовых, включая этот.
Большинство клиентов, выбирающих Good Wood – московские семьи с детьми, планирующие воплотить свою мечту о деревянном доме, панорамном остеклении (второй свет, окна в пол) и ищущие максимально рациональные планировки. Обычно это – достаточно занятые люди, которые выбирают типовые проекты из предложенных и заключают договор в рекордно короткие сроки. Клиенты Good Wood – это активные, счастливые, молодые и амбициозные пары, ищущие простых и качественных решений, профессионалов, на которых действительно можно положиться на протяжении всех этапов строительства. Потому для них строительство «под ключ» является самым оптимальным решением. Реальные отзывы клиентов можно посмотреть на YouTube введя Good Wood в поиске.
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