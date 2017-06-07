​Потрясающее шале в России

Дом, который вы запомните надолго! Атмосферный, очень интересный в планировке и безумно романтичный в свете вечерней подсветки, он понравится всем, кто хотел видеть у себя во владении деревянный дом с панорамным остеклением.

Архитектор Максим Чугреев из студии Good Wood спроектировал его в эффектном одноэтажном формате с роскошной видовой террасой, ведь это дом будет построен у реки. Проект выполнен в канадско-американском стиле, выглядит люксово и является великолепной загородной резиденцией, которая подарит вам радость и полное спокойствие после насыщенного дня в городе.