Модные интерьеры и тенденции 2017 года

Современный дом давно стал чем-то больше, чем помещение с громоздкой мебелью и бумажными обоями на стенах. В нашей новой книге идей представляем самые яркие тенденции и модные решения 2017 года, которые будут стильно смотреться еще долгое время .
Сейчас натуральный камень или его имитация на пике моды. Мрамор в интерьере – признак незыблимой классики, поэтому не стоит переживать, что через несколько лет он потеряет свою актуальность. Однако мрамор можно использовать не только как базисный материал, внушающий уверенность и пиетет. Он умеет быть и воздушным, и пластичным.
Между белым и черным существует большая палитра оттенков различной степени интенсивности и темноты. Серый цвет остается одним из самых востребованных цветов в 2017 году. В зависимости от назначения помещения, может использоваться темный или светлый. К нему идеально подойдут металл и дерево, а с выбором гармонирующей палитры сложно ошибиться.
Натуральный текстиль уже прочно закрепил свое положение в дизайне интерьера, и будет в тренде еще долгое время.
Снова и снова дизайнеры интерьера делают акценты на природные материалы. Не исключением стал и 2017 год, в котором дерево возвращает нас в мир удивительной природы. В дополнение в интерьере будут присутствовать элементы плетеной мебели, изделий из ротанга и пробки.
Тема природы особенно актуальна для жителей больших городов. Так или иначе, но этот тренд усложнился. Стала популярной в том числе тема джунглей и экзотики, которая сопровождается сочными натуральными цветами.
Можно сказать, что интерьеры становятся более сложными с точки зрения зонирования пространства, но упрощаются с точки зрения применения материалов – камень, металл, дерево. В то же время геометрия в предметах мебели становится интересным акцентом.
Авангардный интерьер и суперматизм с характерной цветовой гаммой отдают дань уважения великим архитекторам и художникам, которые научили нас наполнять интерьеры энергией и движением.
Поклонникам DYI и защитникам природы придется по душе последний тренд. Изделия из переработанных материалов – это целое искусство. А актуальность решений гораздо милосерднее к нашему кошельку. Мебель с использованием деревянных поддонов – самое простое и доступное, что предлагают производители и дизайнеры интерьера.
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