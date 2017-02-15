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Модные интерьеры и тенденции 2017 года

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Sala CMJ, marianamoraldiseño marianamoraldiseño Гостиная в стиле модерн
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Современный дом давно стал чем-то больше, чем помещение с громоздкой мебелью и бумажными обоями на стенах. В нашей новой книге идей представляем самые яркие тенденции и модные решения 2017 года, которые будут стильно смотреться еще долгое время .

1. Мрамор на все времена

Statuary Marble Wetroom Stone Age Ванная в классическом стиле
Stone Age

Statuary Marble Wetroom

Stone Age
Stone Age
Stone Age

Сейчас натуральный камень или его имитация на пике моды. Мрамор в интерьере – признак незыблимой классики, поэтому не стоит переживать, что через несколько лет он потеряет свою актуальность. Однако мрамор можно использовать не только как базисный материал, внушающий уверенность и пиетет. Он умеет быть и воздушным, и пластичным.

2. Палитра серых оттенков

Sala CMJ, marianamoraldiseño marianamoraldiseño Гостиная в стиле модерн
marianamoraldiseño

marianamoraldiseño
marianamoraldiseño
marianamoraldiseño

Между белым и черным существует большая палитра оттенков различной степени интенсивности и темноты. Серый цвет остается одним из самых востребованных цветов в 2017 году. В зависимости от назначения помещения, может использоваться темный или светлый. К нему идеально подойдут металл и дерево, а с выбором гармонирующей палитры сложно ошибиться.

3. 100% натуральность

homify Спальня в стиле минимализм Изделия из древесины Зеленый
homify

homify
homify
homify

Натуральный текстиль уже прочно закрепил свое положение в дизайне интерьера, и будет в тренде еще долгое время.

4. Уроки естествознания

Miniapartamento, Studio Transparente Studio Transparente Столовая комната в стиле модерн
Studio Transparente

Studio Transparente
Studio Transparente
Studio Transparente

Снова и снова дизайнеры интерьера делают акценты на природные материалы. Не исключением стал и 2017 год, в котором дерево возвращает нас в мир удивительной природы. В дополнение в интерьере будут присутствовать элементы плетеной мебели, изделий из ротанга и пробки.

5. Мечты о природе

Fotomurales colección estándar, Fotomurales Fotomurales Стены и полНастенный декор
Fotomurales

Fotomurales
Fotomurales
Fotomurales

Тема природы особенно актуальна для жителей больших городов. Так или иначе, но этот тренд усложнился. Стала популярной в том числе тема джунглей и экзотики, которая сопровождается сочными натуральными цветами.

6. Геометрия в предметах мебели и декора

Iluminacion "The Burger Company", Flo´s Market Flo´s Market ГостинаяОсвещение Медь / Бронза / Латунь Металлический / Серебристый
Flo´s Market

Flo´s Market
Flo´s Market
Flo´s Market

Можно сказать, что интерьеры становятся более сложными с точки зрения зонирования пространства, но упрощаются с точки зрения применения материалов – камень, металл, дерево. В то же время геометрия в предметах мебели становится интересным акцентом.

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7. Авангардный взгляд

Miniapartamento, Studio Transparente Studio Transparente Гостиная в стиле модерн
Studio Transparente

Studio Transparente
Studio Transparente
Studio Transparente

Авангардный интерьер и суперматизм с характерной цветовой гаммой отдают дань уважения великим архитекторам и художникам, которые научили нас наполнять интерьеры энергией и движением.

8. Сделай сам

LIVINGS, decomania decomania ГостинаяДиваны и кресла Дерево Эффект древесины
decomania

decomania
decomania
decomania

Поклонникам DYI и защитникам природы придется по душе последний тренд. Изделия из переработанных материалов – это целое искусство. А актуальность решений гораздо милосерднее к нашему кошельку. Мебель с использованием деревянных поддонов – самое простое и доступное, что предлагают производители и дизайнеры интерьера.

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