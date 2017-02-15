Модные интерьеры и тенденции 2017 года

Сейчас натуральный камень или его имитация на пике моды. Мрамор в интерьере – признак незыблимой классики, поэтому не стоит переживать, что через несколько лет он потеряет свою актуальность. Однако мрамор можно использовать не только как базисный материал, внушающий уверенность и пиетет. Он умеет быть и воздушным, и пластичным.