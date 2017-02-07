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27 гардеробных: чтобы сделать вашу мечту реальностью

Перла Вереника Перла Вереника
CASA ÉQUER, Molins Design Molins Design Гардеробная в средиземноморском стиле Дерево Белый
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Отдельная, вместительная гардеробная, где можно аккуратно разложить по полочкам все вещи – мечта многих из нас. Вы считаете, что в вашем доме недостаточно места для такого дополнительного удобства? Надеемся после просмотра этого небольшого обзора, где собраны самые разные варианты гардеробных, вы найдете что-то подходящее для себя по размеру и размещению. Конечно, имея достаточно простора для отдельной гардеробной комнаты в доме, этот вопрос решается более роскошными средствами: банкетка и зеркало, отдельные полки под каждую пару обуви и уйма полезных мелочей. Но можно использовать максимально практично даже самое ограниченное пространство: уголок в спальне или встроенный шкаф в прихожей, мобильная вешалка у кровати или потайная дверца в кладовку.

1. Встроенный шкаф в спальне

CASA OC, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Гардеробная в эклектичном стиле Белый
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

2. Гардеробная идеального размера

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel Гардеробная в классическом стиле
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

3. Шкаф рядом с ванной

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Гардеробная в стиле модерн Дерево
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

4. Очень вместительная гардеробная

APPARTAMENTO , Architetto del Piano Architetto del Piano Гардеробная в стиле модерн
Architetto del Piano

Architetto del Piano
Architetto del Piano
Architetto del Piano

5. Встроенные шкафы выглядят как сплошная стена комнаты

Mansarda, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager Гардеробная в стиле минимализм
Anna Leone Architetto Home Stager

Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager

6. Шкаф в стеновой нише

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO Гардеробная в скандинавском стиле
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

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7. Небольшая гардеробная с деревянной отделкой

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti Гардеробная в стиле модерн
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

8. Гардеробная в скандинавском стиле

CASA M - 2013 TORINO, POINT. ARCHITECTS POINT. ARCHITECTS Гардеробная в скандинавском стиле
POINT. ARCHITECTS

POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS

9. Шкафы до потолка

Appartamento a Milano, bdastudio bdastudio Гардеробная в стиле минимализм
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

10. Гардеробная с легкими, открытыми полками

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega Гардеробная в скандинавском стиле Твердая древесина Эффект древесины
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

11. Гардеробная на мансарде

LOFT 4, Valtorta srl Valtorta srl Гардеробная в стиле модерн
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

12. За стеклянной дверью

Ristrutturazione Appartamento Privato, Pardo Gaetano Architetto Pardo Gaetano Architetto Гардеробная в стиле модерн
Pardo Gaetano Architetto

Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto

13. Максимально плотное размещение

Vestidor, Trestrastos Trestrastos Гардеробная в стиле модерн
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

14. Вдоль стены

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

15. Небольшая гардеробная с окошком

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega Гардеробная в скандинавском стиле Твердая древесина Эффект древесины
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

16. В гламурном стиле

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Гардеробная в эклектичном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

17. Компактная вешалка в углу спальни

Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici Гардеробная в классическом стиле
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

18. Угловой шкаф для обуви и аксессуаров

homify Гардеробная в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

19. Белая гардеробная за раздвижной дверью

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

20. В стиле лофт

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta Гардеробная в скандинавском стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

21. Угловая гардеробная в спальне

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI Гардеробная в стиле модерн
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

22. Открытый шкаф в спальне

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio Гардеробная в классическом стиле
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

23. Встроенный шкаф между спальней и ванной

CASA ÉQUER, Molins Design Molins Design Гардеробная в средиземноморском стиле Дерево Белый
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

24. Высокие выдвижные шкафы для гардеробной

-, TMS ESPAIS ELEGANTS TMS ESPAIS ELEGANTS Гардеробная в стиле модерн
TMS ESPAIS ELEGANTS

TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS

25. Мини-гардеробная в ванной комнате

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta Гардеробная в средиземноморском стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

26. Экстравагантно и очень комфортно

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Гардеробная в эклектичном стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

27. Просторный гардероб нашей мечты

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify
25 жилых объектов с потрясающим видом из окна

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