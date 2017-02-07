27 гардеробных: чтобы сделать вашу мечту реальностью

Отдельная, вместительная гардеробная, где можно аккуратно разложить по полочкам все вещи – мечта многих из нас. Вы считаете, что в вашем доме недостаточно места для такого дополнительного удобства? Надеемся после просмотра этого небольшого обзора, где собраны самые разные варианты гардеробных, вы найдете что-то подходящее для себя по размеру и размещению. Конечно, имея достаточно простора для отдельной гардеробной комнаты в доме, этот вопрос решается более роскошными средствами: банкетка и зеркало, отдельные полки под каждую пару обуви и уйма полезных мелочей. Но можно использовать максимально практично даже самое ограниченное пространство: уголок в спальне или встроенный шкаф в прихожей, мобильная вешалка у кровати или потайная дверца в кладовку.