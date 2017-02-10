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10 отличных идей для простого садоводства

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Best Solutions for Small Gardens , Yorkshire Gardens Yorkshire Gardens Сад в стиле минимализм ДПК
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Вы любитель природы и садоводства, но пока не обладаете достаточными навыками в данном вопросе? Тогда эта статья специально для вас! Мы подобрали 10 простых идей, которые моментально преобразят ваш сад и помогут продемонстрировать все свои таланты в этой области. Итак, смотрите и вдохновляйтесь!

1. Садовые инструменты

Traditional and Contemporary Mix, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Сад в стиле минимализм
Cherry Mills Garden Design

Traditional and Contemporary Mix

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

Ваши садовые инструменты также важны, как и растения в саду, поэтому хорошенько подготовьтесь к предстоящим работам. Имея удобные грабли, лопаты и прочие принадлежности, вы сможете быстрее облагородить свой участок.  

2. Путь к совершенству

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Сад в классическом стиле
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Роскошные растения вдоль дорожек моментально преображают сад и делают прогулки по нему намного приятнее! Главное при этом выбирать те виды, которые растут не слишком быстро и не требуют частой обрезки. В этом вопросе вам поможет сориентироваться ландшафтный архитектор

3. Каменный эффект

SOL Ausstellungsgarten Grenchen, SOL AG SOL AG Сад в средиземноморском стиле
SOL AG

SOL AG
SOL AG
SOL AG

Хотите минимизировать уход за своим садом? Выбирайте каменное покрытие для дорожек, ступеней, зоны отдыха и прочих конструкций. Это выглядит очень красиво и монументально. 

4. Стремитесь к простоте

homify Сад в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Лаконичный сад идеально подойдет для начинающего садовода. Не нужно стремиться к сложным формам и высаживать капризные растения. Начните с простого – и результат вас удивит. 

5. Искусственная трава

Small, low maintenance garden Yorkshire Gardens Сад в стиле минимализм ДПК artifical lawn,eco deck,simple garden
Yorkshire Gardens

Small, low maintenance garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Почему бы не иметь круглый год зеленое покрытие в своем саду? Выбирайте искусственный газон для зоны отдыха возле своего дома и наслаждайтесь его яркими красками! Современное покрытие такого типа выглядит очень натурально, к тому же – вам не придется поливать и полоть ваш газон.

6. Агрессивные растения

PEQUEÑOS RINCONES, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад в стиле модерн
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Некоторые растения, такие как бамбук или клубника, считаются довольно агрессивными, поскольку быстро разрастаются и занимают драгоценное место в саду. К тому же, они активно поглощают влагу и питательные вещества из почвы, что создает неблагоприятные условия для растений по соседству. 

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7. Растения в горшках

Fleurs en pots pour balcon et terrasse, My Little Jardin My Little Jardin Сад в классическом стиле
My Little Jardin

My Little Jardin
My Little Jardin
My Little Jardin

Если вы решили обзавестись хрупкими и капризными растениями в саду - создайте для них максимально комфортные условия. Например – высаживайте в горшки. Это позволит легко переместить их в дом, защищая от неблагоприятных погодных условий или низких температур. 

8. Мульча из коры

Canopy Lane Aralia Сад в стиле минимализм Дерево Зеленый
Aralia

Canopy Lane

Aralia
Aralia
Aralia

Мульча из древесной коры прекрасно подойдет не только для садового декора, но и предотвратит появление сорняков, а также сохранит влагу в верхних слоях почвы. К тому же, она недорогая и доступна каждому садоводу, даже самому экономному. 

9. Установки для полива

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform Ingarden Ltd Сад Растения
Ingarden Ltd

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Поливочные установки потребуют дополнительных финансовых затрат, но обойтись без них невозможно. Лучше выбирать автоматические модели, которые можно программировать на конкретное время. Таким образом, ваш сад будет обеспечен влагой даже в периоды вашего отсутствия.

10. Вечнозеленые растения

A space to relax in Cameron Landscapes and Gardens Сад в классическом стиле
Cameron Landscapes and Gardens

A space to relax in

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

Эти кустарники растут медленно, но они подарят ошеломляющий изумрудно-зеленый цвет вашему саду в течение всего года. Кроме того, уход за ними довольно прост – достаточно полива и периодической обрезки. 

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