10 отличных идей для простого садоводства

Вы любитель природы и садоводства, но пока не обладаете достаточными навыками в данном вопросе? Тогда эта статья специально для вас! Мы подобрали 10 простых идей, которые моментально преобразят ваш сад и помогут продемонстрировать все свои таланты в этой области. Итак, смотрите и вдохновляйтесь!
Ваши садовые инструменты также важны, как и растения в саду, поэтому хорошенько подготовьтесь к предстоящим работам. Имея удобные грабли, лопаты и прочие принадлежности, вы сможете быстрее облагородить свой участок.
Роскошные растения вдоль дорожек моментально преображают сад и делают прогулки по нему намного приятнее! Главное при этом выбирать те виды, которые растут не слишком быстро и не требуют частой обрезки. В этом вопросе вам поможет сориентироваться ландшафтный архитектор.
Хотите минимизировать уход за своим садом? Выбирайте каменное покрытие для дорожек, ступеней, зоны отдыха и прочих конструкций. Это выглядит очень красиво и монументально.
Лаконичный сад идеально подойдет для начинающего садовода. Не нужно стремиться к сложным формам и высаживать капризные растения. Начните с простого – и результат вас удивит.
Почему бы не иметь круглый год зеленое покрытие в своем саду? Выбирайте искусственный газон для зоны отдыха возле своего дома и наслаждайтесь его яркими красками! Современное покрытие такого типа выглядит очень натурально, к тому же – вам не придется поливать и полоть ваш газон.
Некоторые растения, такие как бамбук или клубника, считаются довольно агрессивными, поскольку быстро разрастаются и занимают драгоценное место в саду. К тому же, они активно поглощают влагу и питательные вещества из почвы, что создает неблагоприятные условия для растений по соседству.
Если вы решили обзавестись хрупкими и капризными растениями в саду - создайте для них максимально комфортные условия. Например – высаживайте в горшки. Это позволит легко переместить их в дом, защищая от неблагоприятных погодных условий или низких температур.
Мульча из древесной коры прекрасно подойдет не только для садового декора, но и предотвратит появление сорняков, а также сохранит влагу в верхних слоях почвы. К тому же, она недорогая и доступна каждому садоводу, даже самому экономному.
Поливочные установки потребуют дополнительных финансовых затрат, но обойтись без них невозможно. Лучше выбирать автоматические модели, которые можно программировать на конкретное время. Таким образом, ваш сад будет обеспечен влагой даже в периоды вашего отсутствия.
Эти кустарники растут медленно, но они подарят ошеломляющий изумрудно-зеленый цвет вашему саду в течение всего года. Кроме того, уход за ними довольно прост – достаточно полива и периодической обрезки.