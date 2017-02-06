Кухни с островом: 10 фантастических идей

Кухонный остров – функциональный центр пространства, который помогает хозяйке приготовить обед быстро и без лишних проблем. При этом с точки зрения интерьера кухни остров также играет немаловажную роль, определяя во многом стиль помещения и его планировку.

Давайте рассмотрим разнообразные дизайнерские идеи по оформлению этого важного элемента кухонного интерьера, возможно это натолкнет вас на творческое преобразование собственной кухни и поможет сделать ее более удобной и стильной.