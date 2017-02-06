Кухни с островом: 10 фантастических идей

Кухонный остров – функциональный центр пространства, который помогает хозяйке приготовить обед быстро и без лишних проблем. При этом с точки зрения интерьера кухни остров также играет немаловажную роль, определяя во многом стиль помещения и его планировку.
Давайте рассмотрим разнообразные дизайнерские идеи по оформлению этого важного элемента кухонного интерьера, возможно это натолкнет вас на творческое преобразование собственной кухни и поможет сделать ее более удобной и стильной.
Планировка кухни может быть очень разнообразной, вплоть до полного соединения с окружающим пространством. Оттенки черного глянца в сочетании со стальными элементами и теплым деревом позволяют достичь в этой кухне идеального баланса динамичности и уюта. Плюс к этому – подсветка в теплых, желтых тонах, добавляет интерьеру еще больше комфорта и простора.
Кухонный остров должен получать достаточное количество света, чтобы здесь было удобно разместить рабочую поверхность. В данном примере этот вопрос решается размещением потолочных светильников, спускающихся на длинных проводах к поверхности стола.
Одна сторона кухонного острова оборудована для приготовления обедов, а вторая выполняет роль удобной барной стойки.
Без сомнения, главным героем этого интерьера является гранит, камень благородный и износостойкий. Фоном для этого массивного камня служат белые поверхности стен, полка, потолка и великолепное панорамное окно с видом на зелень сада.
Один из пунктов, который необходимо учитывать при оборудовании кухонного острова – это хорошая вытяжка. Использовать этот элемент можно и нужно также и для украшения интерьера. Оригинальная цилиндрическая вытяжка из нержавеющей стали - функциональна и весьма впечатляюще формирует стиль кухни. А грифельная доска на стене дополняет этот творческий интерьер.
Вы можете превратить вашу кухню в позитивное место для общения с друзьями с помощью включения цветовых акцентов, оживляющих интерьер и придающих бодрое настроение.
Избыток красного цвета в интерьере может быть излишне напряженным, но вот отдельные, точечные элементы в таком ярком исполнении – то, что нужно для жизнерадостной атмосферы.
Монохромная кухня в минималистическом стиле функциональна и достаточно роскошна благодаря натуральным материалам отделки. Серый гранитный камень столешницы, мраморный пол, открытая терраса – идеальный баланс природных нот.
Простые линии и гладкие поверхности задают тон в этой минималистичной кухне, а глубокий базальтовый цвет интерьера выглядит особенно благородно в таком лаконичном исполнении. Именно поэтому на фоне минимализма очень важна каждая деталь: функциональные приборы, светильники, качество материалов.
Впечатляющие панорамные окна визуально настолько расширяют границы этой кухни, что здесь стало возможным разместить массивный и вместительный кухонный остров с выступающей частью столешницы и большим количеством выдвижных ящиков для хранения посуды.
Серое дерево и серый камень – прочная основа для кухонного острова в стиле hi-tech. Стальная вытяжка и элементы бытовой техники великолепно вписываются в такой строгий интерьер.
Нам часто кажется, что кухонный остров может быть удобен только в просторной кухне, но как видите – этот элемент очень многолик. Эта кухня в деревенском стиле стала намного более функциональной благодаря размещению в центральной части небольшого острова. Вдоль стены – рабочая поверхность с плитой и вытяжкой, а напротив – дополнительный стол с мойкой. Также кухонный остров играет роль обеденного стола – максимальная польза для небольшой кухни.