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Кухни с островом: 10 фантастических идей

Перла Вереника Перла Вереника
Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Кухня в тропическом стиле
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Кухонный остров – функциональный центр пространства, который помогает хозяйке приготовить обед быстро и без лишних проблем. При этом с точки зрения интерьера кухни остров также играет немаловажную роль, определяя во многом стиль помещения и его планировку. 

Давайте рассмотрим разнообразные дизайнерские идеи по оформлению этого важного элемента кухонного интерьера, возможно это натолкнет вас на творческое преобразование собственной кухни и поможет сделать ее более удобной и стильной.

1. Без ограничений

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos Кухни в эклектичном стиле
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Планировка кухни может быть очень разнообразной, вплоть до полного соединения с окружающим пространством. Оттенки черного глянца в сочетании со стальными элементами и теплым деревом позволяют достичь в этой кухне идеального баланса динамичности и уюта. Плюс к этому – подсветка в теплых, желтых тонах, добавляет интерьеру еще больше комфорта и простора. 

2. В современном стиле

E2 KITCHEN arQing Кухня в стиле минимализм
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

Кухонный остров должен получать достаточное количество света, чтобы здесь было удобно разместить рабочую поверхность. В данном примере этот вопрос решается размещением потолочных светильников, спускающихся на длинных проводах к поверхности стола. 

Одна сторона кухонного острова оборудована для приготовления обедов, а вторая выполняет роль удобной барной стойки. 

3. В гармонии с природой

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Кухня в стиле модерн
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Без сомнения, главным героем этого интерьера является гранит, камень благородный и износостойкий. Фоном для этого массивного камня служат белые поверхности стен, полка, потолка и великолепное панорамное окно с видом на зелень сада. 

4. Оригинальные элементы

Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Кухня в стиле модерн
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

Один из пунктов, который необходимо учитывать при оборудовании кухонного острова – это хорошая вытяжка. Использовать этот элемент можно и нужно также и для украшения интерьера. Оригинальная цилиндрическая вытяжка из нержавеющей стали  - функциональна и весьма впечатляюще формирует стиль кухни. А грифельная доска на стене дополняет этот творческий интерьер. 

5. Акценты яркого цвета

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вы можете превратить вашу кухню в позитивное место для общения с друзьями с помощью включения цветовых акцентов, оживляющих интерьер и придающих бодрое настроение.

Избыток красного цвета в интерьере может быть излишне напряженным, но вот отдельные, точечные элементы в таком ярком исполнении – то, что нужно для жизнерадостной атмосферы. 

6. Слияние пространств

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Кухня в стиле минимализм
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Монохромная кухня в минималистическом стиле функциональна и достаточно роскошна благодаря натуральным материалам отделки. Серый гранитный камень столешницы, мраморный пол, открытая терраса – идеальный баланс природных нот. 

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7. Важные детали

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura Кухня в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Простые линии и гладкие поверхности задают тон в этой минималистичной кухне, а глубокий базальтовый цвет интерьера выглядит особенно благородно в таком лаконичном исполнении. Именно поэтому на фоне минимализма очень важна каждая деталь: функциональные приборы, светильники, качество материалов. 

8. Вся широта пространства

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Кухня в тропическом стиле
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Впечатляющие панорамные окна визуально настолько расширяют границы этой кухни, что здесь стало возможным разместить массивный и вместительный кухонный остров с выступающей частью столешницы и большим количеством выдвижных ящиков для хранения посуды. 

9. Элегантный и прочный

interiores, Gama Elite Gama Elite Кухни в эклектичном стиле
Gama Elite

Gama Elite
Gama Elite
Gama Elite

Серое дерево и серый камень – прочная основа для кухонного острова в стиле hi-tech. Стальная вытяжка и элементы бытовой техники великолепно вписываются в такой строгий интерьер.

10. Маленький и уютный

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Кухни в эклектичном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Нам часто кажется, что кухонный остров может быть удобен только в просторной кухне, но как видите – этот элемент очень многолик. Эта кухня в деревенском стиле стала намного более функциональной благодаря размещению в центральной части небольшого острова. Вдоль стены – рабочая поверхность с плитой и вытяжкой, а напротив – дополнительный стол с мойкой. Также кухонный остров играет роль обеденного стола – максимальная польза для небольшой кухни.

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