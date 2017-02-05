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До и после: каменная стена

Перла Вереника Перла Вереника
Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Гостиная в стиле модерн
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Не стоит недооценивать потенциал по декору интерьера самых простых элементов помещения, например межкомнатных стен. Мы, конечно, привыкли воспринимать их конструктивную основу. Но в данном случае хотим вам показать, что с помощью интересного оформления даже простая стена станет настоящим центром вашего стиля. 

Как было: много простора для идей

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Гостиная в стиле модерн
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Просторный холл был выполнен несколько эклектично и планировка также не устраивала хозяев дома. Поэтому было решено сделать это пространство более современным. 

Приступаем к переделке

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Убираем старые стены и делаем новые – решающий шаг реконструкции. Таким образом планировка стала более удобной, а декор новой стены с лихвой оправдает избавление от классических колонн.

Серый камень и текстура

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Очевидны перемены в подходе к стилистике помещения: современный дизайн, четкая геометрия и фактурная отделка. Каменная стена даже в начальном виде выделяется на фоне светлого помещения.

Преображение коридора без дополнительных элементов декора

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Гостиная в стиле модерн
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Здесь мы видим хороший пример, как можно использовать уже имеющиеся в комнате элементы, обыгрывая отделку стен и придавая интерьеру нужный колорит.

Финальный вид

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

И еще немного деталей, завершающих образ интерьера. Внизу появилась каменная дорожка вдоль стены и подсветка. Такое решение делает текстуру отделки еще более фактурной, подчеркивая грубоватую поверхность камней. 

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