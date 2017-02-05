До и после: каменная стена

Не стоит недооценивать потенциал по декору интерьера самых простых элементов помещения, например межкомнатных стен. Мы, конечно, привыкли воспринимать их конструктивную основу. Но в данном случае хотим вам показать, что с помощью интересного оформления даже простая стена станет настоящим центром вашего стиля.
Просторный холл был выполнен несколько эклектично и планировка также не устраивала хозяев дома. Поэтому было решено сделать это пространство более современным.
Убираем старые стены и делаем новые – решающий шаг реконструкции. Таким образом планировка стала более удобной, а декор новой стены с лихвой оправдает избавление от классических колонн.
Очевидны перемены в подходе к стилистике помещения: современный дизайн, четкая геометрия и фактурная отделка. Каменная стена даже в начальном виде выделяется на фоне светлого помещения.
Здесь мы видим хороший пример, как можно использовать уже имеющиеся в комнате элементы, обыгрывая отделку стен и придавая интерьеру нужный колорит.
И еще немного деталей, завершающих образ интерьера. Внизу появилась каменная дорожка вдоль стены и подсветка. Такое решение делает текстуру отделки еще более фактурной, подчеркивая грубоватую поверхность камней.