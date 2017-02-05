До и после: каменная стена

Не стоит недооценивать потенциал по декору интерьера самых простых элементов помещения, например межкомнатных стен. Мы, конечно, привыкли воспринимать их конструктивную основу. Но в данном случае хотим вам показать, что с помощью интересного оформления даже простая стена станет настоящим центром вашего стиля.