25 разнообразных видов заборов для уюта в вашем дворе

Без забора двор кажется зачастую излишне открытым, хочется создать хотя бы отдельный уютный уголок для тихого отдыха или патио для гостей. При этом заборы могут сильно различаться своим внешним видом. Помимо стандартных деревянных и бетонных конструкций дизайнеры предлагают дополнить ландшафт двора и более оригинальными решениями.
Наверное именно такого типа забор красил Том Сойер – герой известной детской книжки, в погожий летний денек. Как видите – классика всегда в цене и смотрится гармонично.
Серый массив бетона смотрится еще основательнее, а деревянные планки еще более легкими в таком контрастном соседстве.
Такой бревенчатый забор – несомненно прочная и надежная конструкция, а кроме того придает участку кантри-стиль.
Зона отдыха на этом участке отделена невесомой перегородкой из тонких металлических прутьев, чтобы не портить общий вид прекрасного пейзажа.
Высокий забор, обеспечивающий уединенное пространство возле дома, это еще не повод ощущать себя в средневековой крепости. Элегантный декор в виде узоров и текстур придаст этому элементу достойный вид.
Маленький дворик возле дома за высоким, но легким деревянным забором – идеальное место для уютного патио.
Оригинальное исполнение забора – сетчатая основа и наполнение из крупных камней.
Деревянные рейки забора помогут вам сделать двор более уютным, если использовать их как основу для плетущихся растений.
Когда хочется основательно отгородится от внешнего мира, можно использовать комбинированный вид забора. Нижняя часть такой конструкции – непроницаемая бетонная стена, а верх выполнен из более легких деревянных реек, украшенных подвесными кашпо.
Этот сад в стиле дзен несомненно станет тихим местом для уединения благодаря массивной конструкции каменного забора.
Массивные каменные валуны – прекрасная реализация идеи о полноценной защите вашего отдыха.
Этот забор можно назвать настоящим шедевром: резной узор, тонкий рисунок в виде ствола и веток дерева.
Интересная идея – сделать двойной забор. Внутри он кажется более легким, а от посторонних взглядов защищает внешняя часть забора.
Металл придает этому забору прочность, но не выглядит излишне тяжеловесно.
Легкие и прочные стволы бамбука – отличная основа для забора в эко-стиле.
Тонкие и ажурные заборы из современных материалов практичны и долговечны, что делает их все более популярными.
Очень легко и уютно смотрятся ажурные заборы, особенно выполненные в светлом цвете.
Хотите придать своему участку уюта, окружите дом невысоким деревянным забором в кантри-стилистике.
Еще один вариант невысокой деревянной ограды, только уже в сочетании с кирпичной основной. Контраст белых деревянных реек и кирпича превосходно подчеркивает классический стиль дома.
Чтобы длинная линия забора вдоль участка не казалась слишком монотонной, разбейте ее на несколько внушительных пролетов с помощью бетонных стен и деревянных панелей.
Оригинальный способ придать забору немного текстурности простыми средствами: выполнить кладку из бетонных блоков не слишком гладкой, делая специальные декоративные выступы.
Такой забор действительно нельзя назвать стандартным. Каждая часть – оригинальна сама по себе, а вместе они формируют неповторимый стиль ландшафта.
Самый простой способ сделать обычный забор на порядок более привлекательным – покрасить его поверхность яркой, насыщенной по цвету краской.
Забор в красных тонах и натуральные материалы – элегантная и долговечная композиция.
Стальные пластины забора с узором из прорезей – легкая и надежная защита.