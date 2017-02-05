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25 разнообразных видов заборов для уюта в вашем дворе

Перла Вереника Перла Вереника
homify Сад в стиле модерн
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Без забора двор кажется зачастую излишне открытым, хочется создать хотя бы отдельный уютный уголок для тихого отдыха или патио для гостей. При этом заборы могут сильно различаться своим внешним видом. Помимо стандартных деревянных и бетонных конструкций дизайнеры предлагают дополнить ландшафт двора и более оригинальными решениями. 

1. Деревянный, белый забор – мечта Тома Соейра

Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Сад в стиле модерн
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Наверное именно такого типа забор красил Том Сойер – герой известной детской книжки,  в погожий летний денек. Как видите – классика всегда в цене и смотрится гармонично.

2. Бетон и тонкое дерево

Lagos del Norte, estudio|44 estudio|44 Сад в стиле модерн Дерево
estudio|44

estudio|44
estudio|44
estudio|44

Серый массив бетона смотрится еще основательнее, а деревянные планки еще более легкими в таком контрастном соседстве.

3. Забор из бревен

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Сад в классическом стиле
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

Такой бревенчатый забор – несомненно прочная и надежная конструкция, а кроме того придает участку кантри-стиль. 

4. Легкое зонирование участка

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Сад в классическом стиле
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

Зона отдыха на этом участке отделена невесомой перегородкой из тонких металлических прутьев, чтобы не портить общий вид прекрасного пейзажа.

5. Текстурная стена

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Зеленый
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Высокий забор, обеспечивающий уединенное пространство возле дома, это еще не повод ощущать себя в средневековой крепости. Элегантный декор в виде узоров и текстур придаст этому элементу достойный вид. 

6. На уютной террасе

Slim & Subtle Rear Garden homify Сад в стиле модерн
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Маленький дворик возле дома за высоким, но легким деревянным забором – идеальное место для уютного патио.

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7. Каменные стены

Giardino Di Una Villa Californiano: Riflessi che portano le colline e il panorama direttamente in casa, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Сад в стиле модерн
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Оригинальное исполнение забора – сетчатая основа и наполнение из крупных камней.

8. Основа для вертикального сада

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd Сад в стиле модерн
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

Деревянные рейки забора помогут вам сделать двор более уютным, если использовать их как основу для плетущихся растений.

9. Бетонная основа и деревянные рейки

Terraço FD, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura Сад в эклектичном стиле
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

Когда хочется основательно отгородится от внешнего мира, можно использовать комбинированный вид забора. Нижняя часть такой конструкции – непроницаемая бетонная стена, а верх выполнен из более легких деревянных реек, украшенных подвесными кашпо.

10. Надежная защита

Asianstyle design garden, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß Сад в азиатском стиле
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Asianstyle design garden

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Этот сад в стиле дзен несомненно станет тихим местом для уединения благодаря массивной конструкции каменного забора.

11. Забор в рустикальном стиле

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura Сад в стиле модерн
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

Массивные каменные валуны – прекрасная реализация идеи о полноценной защите вашего отдыха.

12. Изящное искусство

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Сад в стиле модерн
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Этот забор можно назвать настоящим шедевром: резной узор, тонкий рисунок в виде ствола и веток дерева.

13. Двойная стена

Schallschutzzäune Limes, Junior, Horizontal: Aufwertung für privaten Grund, Braun & Würfele - Holz im Garten Braun & Würfele - Holz im Garten Сад в стиле модерн Дерево
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten

Braun & Würfele - Holz im Garten
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten
Braun & Würfele - Holz im Garten

Интересная идея – сделать двойной забор. Внутри он кажется более легким, а от посторонних взглядов защищает внешняя часть забора. 

14. Металлические прутья и легкая конструкция

VIVIENDA VP, epb arquitectura epb arquitectura Дома в стиле модерн
epb arquitectura

epb arquitectura
epb arquitectura
epb arquitectura

Металл придает этому забору прочность, но не выглядит излишне тяжеловесно.

15. Бамбуковый забор

Jardin japonais à Enghien-les-Bains, Taffin Taffin Сад в азиатском стиле
Taffin

Taffin
Taffin
Taffin

Легкие и прочные стволы бамбука – отличная основа для забора в эко-стиле.

16. Современное творчество

Ogrodzenia akustyczne, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Тонкие и ажурные заборы из современных материалов практичны и долговечны, что делает их все более популярными.

17. Ажурная решетка

Kratki ogrodowe PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Очень легко и уютно смотрятся ажурные заборы, особенно выполненные в светлом цвете. 

18. Палисадник в деревенском стиле

Bramy i furtki PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Хотите придать своему участку уюта, окружите дом невысоким деревянным забором в кантри-стилистике.

19. Колоритное сочетание

Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Еще один вариант невысокой деревянной ограды, только уже в сочетании с кирпичной основной. Контраст белых деревянных реек и кирпича превосходно подчеркивает классический стиль дома.

20. Как оформить длинный забор

Ogrodzenie z betonu architektonicznego, Contractors Contractors Сад в стиле модерн Дерево Серый
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

Чтобы длинная линия забора вдоль участка не казалась слишком монотонной, разбейте ее на несколько внушительных пролетов с помощью бетонных стен и деревянных панелей.

21. Текстура из блоков

CASA WKT, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад в стиле модерн
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Оригинальный способ придать забору немного текстурности простыми средствами: выполнить кладку из бетонных блоков не слишком гладкой, делая специальные декоративные выступы. 

22. НЕпростая комбинация

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Такой забор действительно нельзя назвать стандартным. Каждая часть – оригинальна сама по себе, а вместе они формируют неповторимый стиль ландшафта.

23. Яркая стена

Casa Nando Reis, Estúdio Paulo Alves Estúdio Paulo Alves Сад в стиле модерн
Estúdio Paulo Alves

Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves

Самый простой способ сделать обычный забор на порядок более привлекательным – покрасить его поверхность яркой, насыщенной по цвету краской.

24. Красный кирпич, терракотовая древесина

Private House - Holland Park , New Images Architects New Images Architects Сад в стиле модерн
New Images Architects

Private House – Holland Park

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

Забор в красных тонах и натуральные материалы – элегантная и долговечная композиция.

25. Нержавеющая сталь

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Стальные пластины забора с узором из прорезей – легкая и надежная защита.

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