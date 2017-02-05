25 разнообразных видов заборов для уюта в вашем дворе

Без забора двор кажется зачастую излишне открытым, хочется создать хотя бы отдельный уютный уголок для тихого отдыха или патио для гостей. При этом заборы могут сильно различаться своим внешним видом. Помимо стандартных деревянных и бетонных конструкций дизайнеры предлагают дополнить ландшафт двора и более оригинальными решениями.