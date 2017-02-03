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Калейдоскоп идей для мини-бара

Перла Вереника Перла Вереника
Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Винный погреб в стиле модерн
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Хотите сделать свой дом чуть более оригинальным и добавить еще одну интересную деталь к интерьеру? Профессиональные дизайнеры предлагают нам целых 23 идеи, как найти в своей квартире место хотя бы для компактного мини-бара. Эти разнообразные конструкции несомненно и удивят вас своей оригинальностью и порадую простотой реализации. 

1. Строгий и серьезный

homify Винный погреб в стиле модерн Дерево Серый
homify

homify
homify
homify

Настенная панель домашнего мини-бара компактна, но выглядит при этом очень стильно. Сочетание глянцевых поверхностей, черной кожи стульев и дерева великолепно выражает динамичность современного ритма жизни.

2. Теплый и светлый

Apartamento com personalidade em Maceió Alagoas, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta ГостинаяАксессуары и декорации
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Такой уютный и светлый мини-бар станет излюбленным местом отдыха, где вы сможет расслабится в кругу друзей после тяжелого и суетного трудового дня. Зеркальная стена за барной стойкой добавляет простора этому компактному уголку.

3. В эко-стилистике

Departamento Frondoso Lomas Country Club, Boué Arquitectos Boué Arquitectos Дома в стиле модерн Коричневый
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

Этот мини-бар выглядит намного спокойнее, чем предыдущее. Деревянная отделка теплых оттенков настраивает на умиротворяющий лад: посидеть с книгой, выпить чашку кофе с утра.

4. Роскошный и элегантный

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Гостиная в классическом стиле
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Небольшая деревянная стойка для мини-бара в окружении тропической зелени смотрится весьма экзотично. Яркие встроенные светильники на потолке делают освещение насыщенным и подчеркивают глянцевую поверхность стойки.

5. Мини-бар на колесиках

Ambiente Sala, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Гостиная в классическом стиле
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Такая передвижная тележка очень удобна: компактна и легко перемещается в нужную часть комнаты. 

6. Лаконичный и практичный

Bar Noviembre 2015, Idea Interior Idea Interior Столовая комнатаСтулья и скамьи
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

Небольшой уголок с деревянной отделкой стен и столиком на двоих – отличное дополнение интерьера комнаты. 

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7. Под другим углом зрения

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Винный погреб в стиле модерн
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Барная стойка на стене кухни, черная и стильная, еще и весьма практична. В горизонтальном положении можно разместить большую коллекцию вин рядом с уютным столиком у окна.

8. Уютный мини-бар на двоих

bar , Idea Interior Idea Interior Столовая комнатаПолки для вина
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

В такой обстановке можно долго беседовать тет-а-тет, делится новостями прошедшего дня или просто почитать книжку в тишине. Приятная отделка стен теплого охристого оттенка идеально сочетается с легкой мебелью темного дерева и кованной полочкой для бутылок вина.

9. Стол-трансформер

Ambiente Sala, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta ГостинаяАксессуары и декорации
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Благодаря встроенному мини-бару в центре стола эта конструкция выглядит и лаконично, и роскошно, прекрасно дополняя фешенебельный интерьер гостиной.

10. Весьма экстравагантно

Residência Piatã I, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Винный погреб
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

Яркое настенное панно, зеркальная стена и черный глянец мини-бара – немного стиля диско и мы словно попадаем на веселую вечеринку для узкого круга друзей.

11. Встроенный мини-бар

PLANTA BAJA Y JARDÍN, Superficie Actual Superficie Actual Терраса в средиземноморском стиле Дерево Бежевый
Superficie Actual

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

Расположение этого мини-бара достаточно необычно, но именно благодаря такой планировке можно комфортно расположится с друзьями даже в небольшой квартире.

12. Сияющая подсветка

Création et intégration d'un comptoir-bar contemporain, Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL Столовая комнатаБуфеты и серванты
Atelier Pourpre Design &amp; Décoration SPRL

Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL
Atelier Pourpre Design &amp; Décoration SPRL
Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL

Этот музыкальный мини-бар занимает совсем немного места благодаря выгнутой форме барной стойки, но яркая подсветка и насыщенные цвета безусловно делают его визуальным центром гостиной.

13. Центральное место в комнате

Conception comptoir-bar rétro éclairé, Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL
Atelier Pourpre Design &amp; Décoration SPRL

Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL
Atelier Pourpre Design &amp; Décoration SPRL
Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL

Островные конструкции мебели всегда придают интерьеру динамичность и оригинальность. Кроме того, деревянная отделка баркой стойки под старину придает интерьеру особую респектабельность.

14. Небольшой отдел в шкафу под мини-бар

homify Прихожая, коридор и лестницыХранение
homify

homify
homify
homify

Под мини-бар можно выделить и отдельную полочку в общем шкафу: рядом с книгами и сувенирами.

15. Мини-бар в комнате-студии

Reforma de apartamento, Arquiteto Lucas Lincoln Arquiteto Lucas Lincoln Гостиные в эклектичном стиле Дерево Черный
Arquiteto Lucas Lincoln

Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln

Вот хороший пример того, как единое пространство может выглядеть максимально гармонично. Просторная гостиная с диваном и местом для отдыха, небольшой кухней и мини-баром – идеальное место для отдыха всей семьи.

16. Все вместе

Reforma de apartamento, Arquiteto Lucas Lincoln Arquiteto Lucas Lincoln ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Черный
Arquiteto Lucas Lincoln

Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln

Очень удобно и практично: мини-бар со встроенным холодильником, полкой для бокалов и столиком.

17. В средиземноморском стиле

Industrial Wine/Drinks Trolley on lockable castors V I Metal Ltd Столовая комнатаПолки для вина
V I Metal Ltd

Industrial Wine/Drinks Trolley on lockable castors

V I Metal Ltd
V I Metal Ltd
V I Metal Ltd

Оригинальный столик для мини-бара, выполненный в старинном стиле придаст интерьеру колорит и атмосферу летнего отдыха на средиземноморском побережье.

18. Путешествие во времени

Departamento en Punta del Este , Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova ГостинаяШкафы и серванты
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

Винтажная тумба скрывает весьма оригинальную полку для современного мини-бара. 

19. Чудеса техники

aparment 801, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

Изогнутые линии и оригинальная конструкция этого мини-бара сразу притягивают внимание. Можно, пожалуй, часами изучать все хитрые дизайнерские приемы, реализованные в этой небольшой системе.

20. Мини-бар в микро-размерах

Harper - Das Hängesystem für alles!, KRAFT&ULRICH KRAFT&ULRICH Столовая комнатаБуфеты и серванты Дерево
KRAFT&amp;ULRICH

KRAFT&ULRICH
KRAFT&amp;ULRICH
KRAFT&ULRICH

Даже самая маленькая полка при разумном подходе может стать удобной подставкой для бутылок и стаканов, выполняя роль настенного мини-бара. 

21. Уютная атмосфера

PROYECTO PARQUE VIVIANA , ARDIN INTERIORISMO ARDIN INTERIORISMO Медиа комната в стиле лофт
ARDIN INTERIORISMO

ARDIN INTERIORISMO
ARDIN INTERIORISMO
ARDIN INTERIORISMO

Светлые стены с ненавязчивым узором, белая барная стойка и деревянная отделка интерьера придают комнате дружественную атмосферу для сбора друзей.

22. Каждый на своем месте

Remodelación Departamento LUHE, Soluciones Técnicas y de Arquitectura Soluciones Técnicas y de Arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн Изделия из древесины Эффект древесины
Soluciones Técnicas y de Arquitectura

Soluciones Técnicas y de Arquitectura
Soluciones Técnicas y de Arquitectura
Soluciones Técnicas y de Arquitectura

Небольшие стеклянные витрины для бутылок делают этот мини-бар организованной системой: отдельно вина, отдельно округлые бутылки с коньяком, внизу – стойка для бокалов.

23. Угловая конструкция

Totaal renovatie woonhuis Haarlem, Puurbouwen Puurbouwen Встроенные кухни
Puurbouwen

Puurbouwen
Puurbouwen
Puurbouwen

Барная стойка в этом интерьере играет особую роль, помогая сделать планировку более удобной, а уголок для отдыха – уютным.

Превращение старого бунгало в современное жилье

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