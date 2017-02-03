Калейдоскоп идей для мини-бара

Хотите сделать свой дом чуть более оригинальным и добавить еще одну интересную деталь к интерьеру? Профессиональные дизайнеры предлагают нам целых 23 идеи, как найти в своей квартире место хотя бы для компактного мини-бара. Эти разнообразные конструкции несомненно и удивят вас своей оригинальностью и порадую простотой реализации.
Настенная панель домашнего мини-бара компактна, но выглядит при этом очень стильно. Сочетание глянцевых поверхностей, черной кожи стульев и дерева великолепно выражает динамичность современного ритма жизни.
Такой уютный и светлый мини-бар станет излюбленным местом отдыха, где вы сможет расслабится в кругу друзей после тяжелого и суетного трудового дня. Зеркальная стена за барной стойкой добавляет простора этому компактному уголку.
Этот мини-бар выглядит намного спокойнее, чем предыдущее. Деревянная отделка теплых оттенков настраивает на умиротворяющий лад: посидеть с книгой, выпить чашку кофе с утра.
Небольшая деревянная стойка для мини-бара в окружении тропической зелени смотрится весьма экзотично. Яркие встроенные светильники на потолке делают освещение насыщенным и подчеркивают глянцевую поверхность стойки.
Такая передвижная тележка очень удобна: компактна и легко перемещается в нужную часть комнаты.
Небольшой уголок с деревянной отделкой стен и столиком на двоих – отличное дополнение интерьера комнаты.
Барная стойка на стене кухни, черная и стильная, еще и весьма практична. В горизонтальном положении можно разместить большую коллекцию вин рядом с уютным столиком у окна.
В такой обстановке можно долго беседовать тет-а-тет, делится новостями прошедшего дня или просто почитать книжку в тишине. Приятная отделка стен теплого охристого оттенка идеально сочетается с легкой мебелью темного дерева и кованной полочкой для бутылок вина.
Благодаря встроенному мини-бару в центре стола эта конструкция выглядит и лаконично, и роскошно, прекрасно дополняя фешенебельный интерьер гостиной.
Яркое настенное панно, зеркальная стена и черный глянец мини-бара – немного стиля диско и мы словно попадаем на веселую вечеринку для узкого круга друзей.
Расположение этого мини-бара достаточно необычно, но именно благодаря такой планировке можно комфортно расположится с друзьями даже в небольшой квартире.
Этот музыкальный мини-бар занимает совсем немного места благодаря выгнутой форме барной стойки, но яркая подсветка и насыщенные цвета безусловно делают его визуальным центром гостиной.
Островные конструкции мебели всегда придают интерьеру динамичность и оригинальность. Кроме того, деревянная отделка баркой стойки под старину придает интерьеру особую респектабельность.
Под мини-бар можно выделить и отдельную полочку в общем шкафу: рядом с книгами и сувенирами.
Вот хороший пример того, как единое пространство может выглядеть максимально гармонично. Просторная гостиная с диваном и местом для отдыха, небольшой кухней и мини-баром – идеальное место для отдыха всей семьи.
Очень удобно и практично: мини-бар со встроенным холодильником, полкой для бокалов и столиком.
Оригинальный столик для мини-бара, выполненный в старинном стиле придаст интерьеру колорит и атмосферу летнего отдыха на средиземноморском побережье.
Винтажная тумба скрывает весьма оригинальную полку для современного мини-бара.
Изогнутые линии и оригинальная конструкция этого мини-бара сразу притягивают внимание. Можно, пожалуй, часами изучать все хитрые дизайнерские приемы, реализованные в этой небольшой системе.
Даже самая маленькая полка при разумном подходе может стать удобной подставкой для бутылок и стаканов, выполняя роль настенного мини-бара.
Светлые стены с ненавязчивым узором, белая барная стойка и деревянная отделка интерьера придают комнате дружественную атмосферу для сбора друзей.
Небольшие стеклянные витрины для бутылок делают этот мини-бар организованной системой: отдельно вина, отдельно округлые бутылки с коньяком, внизу – стойка для бокалов.
Барная стойка в этом интерьере играет особую роль, помогая сделать планировку более удобной, а уголок для отдыха – уютным.