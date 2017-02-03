Калейдоскоп идей для мини-бара

Хотите сделать свой дом чуть более оригинальным и добавить еще одну интересную деталь к интерьеру? Профессиональные дизайнеры предлагают нам целых 23 идеи, как найти в своей квартире место хотя бы для компактного мини-бара. Эти разнообразные конструкции несомненно и удивят вас своей оригинальностью и порадую простотой реализации.