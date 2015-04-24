Совсем недавно мы знакомили вас с проектами необычных гаражей, собранных со всего мира. Преимущества отдельного домика для вашего авто очевидны и неоспоримы. Тем не менее, не у всех есть возможность приобрести высокотехнологичный гараж, а иногда в нем просто нет необходимости. Если в данный момент у вас нет времени и средств на постройку гаража, обратите внимание на автомобильные навесы – надежное средство защиты автомобиля от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
К основным преимуществам навеса относятся легкость монтажа и установки, а также его многофункциональности, ведь навес можно использовать даже как площадку для детских игр. В отличие от гаража, возведение навеса займет совсем немного времени, а его покупка обойдется значительно дешевле, нежели покупка гаража.
Деревянные навесы широкоплетеного типа предназначены для большого количества автомобилей. Как правило, их можно увидеть на общественных стоянках, как в черте города, так и за его пределами. Конструкция таких навесов проста и универсальна – деревянные каркас и двускатная крыша. Желательно, чтобы эстетические составляющие дизайна навеса вписывались в окружающий его ландшафт, и навес не только защищал наши авто от непогоды, но и был украшением дворовой территории.
Навесы из поликарбоната – один из самых распространенных видов открытых гаражей. Чаще всего их можно встретить на загородных участках в качестве временного домика для машины или пристройки к основному гаражу. Навес закрытого типа с боковыми стенками является самым надежным типом автомобильного навеса – он не позволит вашему любимцу подвергнуться коррозии и защитит его от осадков при ветре.
Навесы для авто различаются в зависимости от используемого для их изготовления материла, особенностей монтажа и размеров конструкции. Если главная цель покупки навеса – защитить двухколесного друга, делайте выбор в пользу прочных материалов, которым не страшны капризы погоды. В случаях, когда главная функция навеса – временно приютить ваше авто до того момента, когда будет построен настоящий гараж, обратите внимание на его эстетические составляющие. Возможно, после того, как машина переедет в дом с крытой крышей, вы сможете использовать навес в качестве беседки и устраивать в ней большие застолья для всей семьи.