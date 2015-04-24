Навесы для авто

Совсем недавно мы знакомили вас с проектами необычных гаражей, собранных со всего мира. Преимущества отдельного домика для вашего авто очевидны и неоспоримы. Тем не менее, не у всех есть возможность приобрести высокотехнологичный гараж, а иногда в нем просто нет необходимости. Если в данный момент у вас нет времени и средств на постройку гаража, обратите внимание на автомобильные навесы – надежное средство защиты автомобиля от неблагоприятного воздействия окружающей среды.