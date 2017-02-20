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20 проектов для сада своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад в азиатском стиле
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Сделать что-то своими руками всегда приятно. Отодвинуться от обычных хлопот, показать свое мастерство и при этом еще и сэкономить, получив некоторую выгоду. Многие владельцы загородных домов и дач стараются обустроить их своими руками, чтобы и жилось комфортнее, и не переплачивать рабочим.

Поэтому мы собрали для вас свежие идеи самодельных объектов для сада, большинство из которых связаны с летней кухней. Мы надеемся, что эта подборка вдохновит вас на новые свершения и покажет вам весенние горизонты этого года.

Мы чрезвычайно рады поделиться с вами этими гениальными находками – когда и строить легко, и денег много не нужно. Мы тоже знаем, как приятно украшать свой дом своими руками.

​Навес из бревен или бамбука

Quinchos, Parrillas y Hogares, Arquitecto Oscar Alvarez Arquitecto Oscar Alvarez Балкон и терраса в стиле модерн
Arquitecto Oscar Alvarez

Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez

Такой навес соорудить не сложно, но главное – можно значительно сэкономить на материале, если заготовить его самому. Такая древесина может быть для вас полностью бесплатной, а если она валяется после каких-либо столярных работ, то вы еще и освободите место в кладовой или сарае.

​Веранда

カフェのような贅沢ガーデンルーム, 株式会社福樹園 株式会社福樹園 Сад в эклектичном стиле
株式会社福樹園

株式会社福樹園
株式会社福樹園
株式会社福樹園

Что за прелесть эта веранда! Красивая, современная, новая и при этом очень дешевая! Просто мечта!

​Водоем с водопадом

Elephant - загородный дом для активного отдыха, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Сад в стиле модерн
Irina Derbeneva

Elephant – загородный дом для активного отдыха

Irina Derbeneva
Irina Derbeneva
Irina Derbeneva

Для того, чтобы выстлать яму черной пленкой и наполнить ее водой, не нужно специальных навыков, лишь чувство композиции при раскладке камней и посадке растений, а также предельная осторожность и умение следовать инструкции.

​Выложить узор

Kanaldeckel, Neues Gartendesign by Wentzel Neues Gartendesign by Wentzel Сад в эклектичном стиле
Neues Gartendesign by Wentzel

Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel

В некоторых частях сада, дорожки или террасы можно собрать такие красивые панно, сделанные своими руками из разбитых тарелок, детского бисера, керамики, гальки!

​Тропический лаунж

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Такой лаунж можно создать на основе деревянной конструкции и матраса, обтянутого тканью нужного размера! Чудо!

​Покрасить забор

homify Сад в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Кто сказал, что нужно обязательно что-то мастерить? Можно и просто покрасить!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Остров для летней кухни

Casa LJ , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Балкон и терраса в рустикальном стиле
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Если у вас уже есть мангал и часть летней кухни, попробуйте сложить остров из кирпича, оформить его керамической плиткой или мозаикой и водрузить сверху деревянную столешницу, купленную в строительном гипермаркете! Осталось лишь добавить чуть повыше еще одну (для барной стойку) и пару полочек между кирпичными стенами внутри.

​Кованые стулья

CASA LA SANTINA , barqs bisio arquitectos barqs bisio arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
barqs bisio arquitectos

barqs bisio arquitectos
barqs bisio arquitectos
barqs bisio arquitectos

Если у вас есть какие-либо навыки в ковке и сварке, вы сможете своими руками сделать основу для стола с деревянной столешницей или стулья.

​Кирпичный мангал

Espaço gourmet Santos Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Santos Arquitetura

Espaço gourmet

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

И наш любимец – кирпичный мангал для летней кухни – тоже можно сложить самому. Кстати, в Латинской Америке большинство из них находится вовсе не при дачах или загородных домах, а прямо на лоджиях!

​Мощеная площадка

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Красиво замостить площадку тротуарной плиткой тоже надо уметь! Можно создать милый европейский дворик с фонариком!

​Столовая группа

Casa Guaecá , Conrado Ceravolo Arquitetos Conrado Ceravolo Arquitetos Балкон и терраса в стиле модерн
Conrado Ceravolo Arquitetos

Conrado Ceravolo Arquitetos
Conrado Ceravolo Arquitetos
Conrado Ceravolo Arquitetos

Столовую можно смастерить и из дерева, она будет даже более привлекательна, чем из железа!

​Столик на колесиках

Apartamento São Bernardo, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Балкон и терраса в стиле модерн
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Такой стол очень пригодится на летней кухне или на даче!

​Каркас самой летней кухни

Nova chance ao apê, Lore Arquitetura Lore Arquitetura Веранда и терраса в тропическом стиле
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

Посмотрите на эту стильную летнюю кухню, дополненную газовым стеклянным мангалом, голубым холодильником и даже телевизором! Каркас можно сделать самому – на основе плит МДФ, кирпичей или керамических блоков.

​Дорожка из комбинированных материалов

Przykładowe realizacje, Empart Ogrody Empart Ogrody Сад в стиле модерн
Empart Ogrody

Empart Ogrody
Empart Ogrody
Empart Ogrody

В ход может пойти все – остатки керамической плитки, деревянные доски, мелкие камни и галька, тротуарная плитка, керамогранит!

​Дорожка из гальки и плит

Kameralny ogród nowoczesny, Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Сад в стиле модерн
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Чтобы сэкономить плитку, да еще и сделать дорожку более оригинальной, стоит комбинировать гальку или мелкие камешки и плитку!

​Белый заборчик

Bramy i furtki PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Настоящая пригородная идиллия!

​Клумба из кирпича

OGRODY, Bioarchitektura - Ogrody, Krajobraz, Zieleń we wnętrzach Bioarchitektura - Ogrody, Krajobraz, Zieleń we wnętrzach Сад в средиземноморском стиле
Bioarchitektura – Ogrody, Krajobraz, Zieleń we wnętrzach

Bioarchitektura - Ogrody, Krajobraz, Zieleń we wnętrzach
Bioarchitektura – Ogrody, Krajobraz, Zieleń we wnętrzach
Bioarchitektura - Ogrody, Krajobraz, Zieleń we wnętrzach

Остались кирпичи после разборки старого сарая? Им тоже можно найти применение.

​Мульчирование корой

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Галечная засыпка или мульчирование корой сделают ваши клумбы более аккуратными.

Почтовый ящик

Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Подвесное кашпо

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Дома в стиле кантри
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

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