20 проектов для сада своими руками

Сделать что-то своими руками всегда приятно. Отодвинуться от обычных хлопот, показать свое мастерство и при этом еще и сэкономить, получив некоторую выгоду. Многие владельцы загородных домов и дач стараются обустроить их своими руками, чтобы и жилось комфортнее, и не переплачивать рабочим.
Поэтому мы собрали для вас свежие идеи самодельных объектов для сада, большинство из которых связаны с летней кухней. Мы надеемся, что эта подборка вдохновит вас на новые свершения и покажет вам весенние горизонты этого года.
Мы чрезвычайно рады поделиться с вами этими гениальными находками – когда и строить легко, и денег много не нужно. Мы тоже знаем, как приятно украшать свой дом своими руками.
Такой навес соорудить не сложно, но главное – можно значительно сэкономить на материале, если заготовить его самому. Такая древесина может быть для вас полностью бесплатной, а если она валяется после каких-либо столярных работ, то вы еще и освободите место в кладовой или сарае.
Что за прелесть эта веранда! Красивая, современная, новая и при этом очень дешевая! Просто мечта!
Для того, чтобы выстлать яму черной пленкой и наполнить ее водой, не нужно специальных навыков, лишь чувство композиции при раскладке камней и посадке растений, а также предельная осторожность и умение следовать инструкции.
В некоторых частях сада, дорожки или террасы можно собрать такие красивые панно, сделанные своими руками из разбитых тарелок, детского бисера, керамики, гальки!
Такой лаунж можно создать на основе деревянной конструкции и матраса, обтянутого тканью нужного размера! Чудо!
Кто сказал, что нужно обязательно что-то мастерить? Можно и просто покрасить!
Если у вас уже есть мангал и часть летней кухни, попробуйте сложить остров из кирпича, оформить его керамической плиткой или мозаикой и водрузить сверху деревянную столешницу, купленную в строительном гипермаркете! Осталось лишь добавить чуть повыше еще одну (для барной стойку) и пару полочек между кирпичными стенами внутри.
Если у вас есть какие-либо навыки в ковке и сварке, вы сможете своими руками сделать основу для стола с деревянной столешницей или стулья.
И наш любимец – кирпичный мангал для летней кухни – тоже можно сложить самому. Кстати, в Латинской Америке большинство из них находится вовсе не при дачах или загородных домах, а прямо на лоджиях!
Красиво замостить площадку тротуарной плиткой тоже надо уметь! Можно создать милый европейский дворик с фонариком!
Столовую можно смастерить и из дерева, она будет даже более привлекательна, чем из железа!
Такой стол очень пригодится на летней кухне или на даче!
Посмотрите на эту стильную летнюю кухню, дополненную газовым стеклянным мангалом, голубым холодильником и даже телевизором! Каркас можно сделать самому – на основе плит МДФ, кирпичей или керамических блоков.
В ход может пойти все – остатки керамической плитки, деревянные доски, мелкие камни и галька, тротуарная плитка, керамогранит!
Чтобы сэкономить плитку, да еще и сделать дорожку более оригинальной, стоит комбинировать гальку или мелкие камешки и плитку!
Настоящая пригородная идиллия!
Остались кирпичи после разборки старого сарая? Им тоже можно найти применение.
Галечная засыпка или мульчирование корой сделают ваши клумбы более аккуратными.