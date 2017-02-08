7 прекрасных одноэтажных семейных домов

Такой проект дома идеально подходит для людей с ограниченными возможностями земли. Для строительства были использованы бетон и дерево. Цвет выбран теплый – бежевый. Конструкция крыши придает дому современный вид. Все это хорошо сочетается с природой.
Дом выполнен в современном стиле, он имеет прямоугольную форму. Выглядит красиво, упорядоченно. Интерьер полностью оснащен различными удобствами. Но он ориентирован на простоту, воздушность.
Другой пример построения современного дома. Он выполнен в белом и черном цветах, что придает некую прохладность и уникальность. Стиль оформлен дизайнерами достаточно строго. Также есть терраса для отдыха.
Дом построен из красивого природного материала – кирпича. Здесь сделана двускатная крыша. Дом выглядит прочным и надежным. Благодаря большим окнам можно беспрепятственно наблюдать за природой.
Он оформлен в другом стиле, уникальный и красивый альтернативный дизайн дома, который является экологически чистым. Энергия идет от солнца, для этого есть оборудование на крыше. Такие панели преобразовывают солнечную энергию в электрическую. Дизайн интерьера и экстерьера прост.
Дом был построен с простотой посреди зеленых полей. Он имеет компактные размеры. Сделан из древесины, его вид и традиционный, и современный одновременно. Крыльцо имеет место для отдыха и общения.
Мы видим здесь роскошь и великолепие. Планировка дома имеет удлиненный вид. Его дизайн хорошо дополняет окружающая растительность. Дома построены из древесины и камня. Большие окна и двери обеспечивают проникновение естественного света.