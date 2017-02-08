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7 прекрасных одноэтажных семейных домов

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Дома на одну семью Белый
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Многие мечтают о большом доме с несколькими этажами. Но не всегда есть возможность воплотить такую задумку. Не стоит отчаиваться – одноэтажные дома также имеют массу преимуществ. Сегодня предлагаем посмотреть 7 одноэтажных семейных домов, которые удивят своим дизайном.

1. Уютный домик

下沢渡の家, ATELIER N ATELIER N Дома в эклектичном стиле
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
ATELIER N

Такой проект дома идеально подходит для людей с ограниченными возможностями земли. Для строительства были использованы бетон и дерево. Цвет выбран теплый – бежевый. Конструкция крыши придает дому современный вид. Все это хорошо сочетается с природой.

2. Современный стиль дома

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Дома на одну семью Белый
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

Дом выполнен в современном стиле, он имеет прямоугольную  форму. Выглядит красиво, упорядоченно.  Интерьер полностью оснащен различными удобствами. Но он ориентирован на простоту, воздушность.

3. Дом искусства

homify Маленькие дома
homify

homify
homify
homify

Другой пример построения современного дома. Он выполнен в белом и черном цветах, что придает некую прохладность и уникальность. Стиль оформлен дизайнерами достаточно строго. Также есть терраса для отдыха.

4. Одноэтажный кирпичный дом

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Дома в колониальном стиле
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Дом построен из красивого природного материала – кирпича. Здесь сделана двускатная крыша. Дом выглядит прочным и надежным. Благодаря большим окнам можно беспрепятственно наблюдать за природой.

5. Дом с возобновляемыми источниками энергии

Schoolmasters eco house build different Дома в стиле модерн
build different

Schoolmasters eco house

build different
build different
build different

Он оформлен в другом стиле, уникальный и красивый альтернативный дизайн дома, который является экологически чистым. Энергия идет от солнца, для этого есть оборудование на крыше. Такие панели преобразовывают солнечную энергию в электрическую. Дизайн интерьера и экстерьера прост.

6. Крошечный дом

Greenmoxie Tiny House, Greenmoxie Magazine Greenmoxie Magazine Дома в стиле минимализм Дерево Черный
Greenmoxie Magazine

Greenmoxie Magazine
Greenmoxie Magazine
Greenmoxie Magazine

Дом был построен с простотой посреди зеленых полей. Он имеет компактные размеры. Сделан из древесины, его вид и традиционный, и современный одновременно. Крыльцо имеет место для отдыха и общения.

7. Дом под ключ

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Дома в стиле кантри
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Мы видим здесь роскошь и великолепие. Планировка дома имеет удлиненный вид. Его дизайн хорошо дополняет окружающая растительность. Дома построены из древесины и камня. Большие окна и двери обеспечивают проникновение естественного света.

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