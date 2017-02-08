7 прекрасных одноэтажных семейных домов

Он оформлен в другом стиле, уникальный и красивый альтернативный дизайн дома, который является экологически чистым. Энергия идет от солнца, для этого есть оборудование на крыше. Такие панели преобразовывают солнечную энергию в электрическую. Дизайн интерьера и экстерьера прост.