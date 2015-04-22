5 лучших летних домов

Под летними домами принято понимать уютные маленькие постройки, которые покупают для дачных участков и живут в них до тех пор, пока не построен настоящий дом. В последнее время значение этого слова претерпело существенные изменения. С ростом доходов растут и возможности, и состоявшиеся в профессии люди все чаще приобретают так называемые летние резиденции – частные дома, в которых они проводят выходные и отпуск. В принципе, каждый загородный дом можно отнести к категории летних. Главное, чтобы у входа была просторная терраса, с которой можно любоваться на чудесную природу, наблюдая как колышутся на ветру тонкие ветки деревьев, а цветы распускают свои бутоны под жарким полуденным солнцем.
Для тех, кто по разным причинам не готов к постройке большого стационарного дома, строительные компании нашли оптимальную альтернативу – сборно-разборные летние домики, состоящие из нескольких модулей, которые при желании можно разобрать, перевезти и установить на новом месте. В их комплектацию входит все необходимое сантехническое оборудование, поэтому при установке подобного дома на участке остается только подключиться к общим сетям. Со всех сторон рассмотреть и оценить преимущества модульных домов вы можете на страничке архитектурно-производственного бюро Ивана Овчинникова.
Летний дом совсем необязательно должен иметь брусчатые стены и ленточный фундамент. Он вполне может представлять собой монолитную железобетонную конструкцию с колоннами и перекрытиями.
Не всем нравится постоянно быть на виду. Многим вполне хватает непрерывного общения на работе, а в собственном доме хочется закрыться и отдохнуть от всего. Идеальным вариантом в таком случае представляется терраса за домом. Здесь можно скрыться от любопытных соседей, насладиться живописной природой и позагорать в шезлонге.
Стиль баухауз появился в 20-е годы прошлого века, и оказал огромное влияние на современных архитекторов. Спустя почти век с момента своего рождения, баухауз остается актуальным и востребованным. Молодые зодчие с удовольствием используют элементы этого стиля в своих работах. Ярким примером тому является дом в форме куба, который вы видите перед собой. Строгая геометрия фасада и большие панорамные окна, которые освещают лес и обеспечивают обилие света в просторной гостиной этого дома.
Этот огромный дом словно сошел со страниц сборников сказок. Шестисторонняя крыша и причудливый рисунок из натурального камня в качестве отделки вызывают ассоциации со сказками Братьев Гримм. Картину дополняют деревья и кусты, подстриженные в виде забавных геометрических фигур.
В современных загородных домах слились воедино элементы неустаревающей классики и прогрессивные архитектурные идеи, во главе угла которых стоят красота и функциональность. Спрятанный в глубине соснового леса, этот двухэтажный особняк наверняка подарит своим жильцам приятный отдых на лоне природы, о чем свидетельствуют уютные балконы на втором этаже и удобные стулья со спинкой, расположенные у самого входа.