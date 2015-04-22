5 лучших летних домов

Под летними домами принято понимать уютные маленькие постройки, которые покупают для дачных участков и живут в них до тех пор, пока не построен настоящий дом. В последнее время значение этого слова претерпело существенные изменения. С ростом доходов растут и возможности, и состоявшиеся в профессии люди все чаще приобретают так называемые летние резиденции – частные дома, в которых они проводят выходные и отпуск. В принципе, каждый загородный дом можно отнести к категории летних. Главное, чтобы у входа была просторная терраса, с которой можно любоваться на чудесную природу, наблюдая как колышутся на ветру тонкие ветки деревьев, а цветы распускают свои бутоны под жарким полуденным солнцем.