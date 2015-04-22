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5 лучших летних домов

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Дома в классическом стиле
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Под летними домами принято понимать уютные маленькие постройки, которые покупают для дачных участков и живут в них до тех пор, пока не построен настоящий дом. В последнее время значение этого слова претерпело существенные изменения. С ростом доходов растут и возможности, и состоявшиеся в профессии люди все чаще приобретают так называемые летние резиденции – частные дома, в которых они проводят выходные и отпуск. В принципе, каждый загородный дом можно отнести к категории летних. Главное, чтобы у входа была просторная терраса, с которой можно любоваться на чудесную природу, наблюдая как колышутся на ветру тонкие ветки деревьев, а цветы распускают свои бутоны под жарким полуденным солнцем.

Сборно-разборные летние домики

ДубльДом в лесу BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov Дома в скандинавском стиле
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом в лесу

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Для тех, кто по разным причинам не готов к постройке большого стационарного дома, строительные компании нашли оптимальную альтернативу – сборно-разборные летние домики, состоящие из нескольких модулей, которые при желании можно разобрать, перевезти и установить на новом месте. В их комплектацию входит все необходимое сантехническое оборудование, поэтому при установке подобного дома на участке остается только подключиться к общим сетям. Со всех сторон рассмотреть и оценить преимущества модульных домов вы можете на страничке архитектурно-производственного бюро Ивана Овчинникова.

Мой дом – моя крепость

Дом господина Р., za bor za bor
za bor

Дом господина Р.

za bor
za bor
za bor

Летний дом совсем необязательно должен иметь брусчатые стены и ленточный фундамент. Он вполне может представлять собой монолитную железобетонную конструкцию с колоннами и перекрытиями.

Летний сад

Дом господина Р., za bor za bor
za bor

Дом господина Р.

za bor
za bor
za bor

Не всем нравится постоянно быть на виду. Многим вполне хватает непрерывного общения на работе, а в собственном доме хочется закрыться и отдохнуть от всего. Идеальным вариантом в таком случае представляется терраса за домом. Здесь можно скрыться от любопытных соседей, насладиться живописной природой и позагорать в шезлонге.

Лаконичность в форме куба

Дом-куб Yakusha Design Дома в стиле минимализм
Yakusha Design

Дом-куб

Yakusha Design
Yakusha Design
Yakusha Design

Стиль баухауз появился в 20-е годы прошлого века, и оказал огромное влияние на современных архитекторов. Спустя почти век с момента своего рождения, баухауз остается актуальным и востребованным. Молодые зодчие с удовольствием используют элементы этого стиля в своих работах. Ярким примером тому является дом в форме куба, который вы видите перед собой. Строгая геометрия фасада и большие панорамные окна, которые освещают лес и обеспечивают обилие света в просторной гостиной этого дома.

Дом из сказки

Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Дома в классическом стиле
Leonid Voronin Architect

Загородный дом

Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect

Этот огромный дом словно сошел со страниц сборников сказок. Шестисторонняя крыша и причудливый рисунок из натурального камня в качестве отделки вызывают ассоциации со сказками Братьев Гримм. Картину дополняют деревья и кусты, подстриженные в виде забавных геометрических фигур.

Резиденция в лесу

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В современных загородных домах слились воедино элементы неустаревающей классики и прогрессивные архитектурные идеи, во главе угла которых стоят красота и функциональность.  Спрятанный в глубине соснового леса, этот двухэтажный особняк наверняка подарит своим жильцам приятный отдых на лоне природы, о чем свидетельствуют уютные балконы на втором этаже и удобные стулья со спинкой, расположенные у самого входа.

Дизайн однокомнатной квартиры
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