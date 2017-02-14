Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 советов от дизайнеров интерьера homify

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Сегодня мы решили опубликовать несколько простых и доступных советов по оформлению и «доведению до ума» интерьера квартиры собственными усилиями.

Яркие акценты на диване

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention Гостиная в стиле модерн
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Любой интерьер нуждается в акцентах, поэтому одним из самых простых и не затратных способов создания таковых является приобретение декоративных подушек, отличающихся по цвету от остальной мягкой мебели в помещении. Можно пойти дальше и выбрать для них такие изысканные материалы как бархат или велюр. 

Высокие кровати

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Высокие кровати визуально создают ощущение простора в помещении. Помните об этом, когда будете покупать мебель для спальной комнаты. 

Белый или пастельный

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Светлые стены также помогают расширить визуальные границы комнаты. Если вы боитесь ощущения чрезмерной стерильности, которое присуще белому цвету, обратитесь к пастельным оттенкам. Более подробно об их свойствах вы можете узнать из нашей специальной книги идей

Стильная студия

Modern Studio Apartment in London homify Спальня в стиле модерн Белый studio,apartment,modern,bedroom,bed,ensuite
homify

Modern Studio Apartment in London

homify
homify
homify

Квартира-студия – это всегда удобно и функционально. Ошибочно полагать, что в студиях живут только лишь холостяки и студенты. Оснастив такую квартиру современной техникой и инновационными решениями в области хранения, раздвижными дверьми и хорошим светом, пространство завоюет сердце любого .  

Натуральные ковры

Beautiful Classic Bathroom homify Ванная в классическом стиле Бежевый bathroom,bath,classic,freestanding bathtub,ensuite,traditional,bathroom furniture
homify

Beautiful Classic Bathroom

homify
homify
homify

Желание положить коврик в ванную комнату оправдано. Тем не менее наши дизайнеры интерьера рекомендуют использовать в этом пространстве ковер из натуральных волокон. Он будет смотреться намного лучше, чем любая другая альтернатива из непромокаемого материала. Сушить такой ковер можно на радиаторе. 

Декор прихожей

A Dashing Dazzler, Design Intervention Design Intervention Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Зеленый
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Декорируйте прихожую. Мы часто недооцениваем данное пространство, а зря, так как это именно то, что вы видите, когда возвращаетесь домой после тяжелого трудового дня. Жидкие обои помогут вам найти идеальное решение для оформления стен.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Уютный свет

homify Спальня в эклектичном стиле bedroom,lighting,interior design,holiday home
homify

homify
homify
homify

Возможность создать мягкий свет в спальне бесценна. Не забывайте про настольные лампы и торшеры.

Нейтральное покрытие

Open-plan living room with eclectic furnishings leading into kitchen Timothy James Interiors Гостиные в эклектичном стиле Дерево Серый herringbonewoodfloor,parquetfloor,livingroom,rug,fireplace,yellowkitchen,whitekitchen,nottinghhill
Timothy James Interiors

Open-plan living room with eclectic furnishings leading into kitchen

Timothy James Interiors
Timothy James Interiors
Timothy James Interiors

Если вы не можете выбрать ковер с рисунком, который подойдет интерьеру вашей квартиры, лучше приобрести однотонный. Нейтральный цвет поддержит монохромность интерьера и не испортит его.

Зеркало в правильном месте

EMERALD IQ Furniture ГостинаяАксессуары и декорации Стекло Металлический / Серебристый bathroom mirror
IQ Furniture

EMERALD

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

Не рекомендуется вешать зеркало напротив входной двери. Мы и сами не знали, пока не проверили: каждый раз по возвращении домой зеркала, висящие перед входной зоной, создают впечатление более сжатого пространства. Это придает много психологических противоречий интерьеру.

растения в стильных горшках

Monstera Magnifica & Monstera Fugiens Tim van de Weerd Произведения искусстваХудожественные изделия
Tim van de Weerd

Monstera Magnifica & Monstera Fugiens

Tim van de Weerd
Tim van de Weerd
Tim van de Weerd

Есть ли в вашем доме или квартире места, куда напрашивается установка дополнительной мебели? Если вы принципиально не хотите заставлять пространство еще одним комодом или стеллажом, мы рекомендуем создать островки «зеленых» зон. Несколько ваз или дизайнерских горшков с цветами справятся со своей декоративной задачей.

6 ванных комнат, которые не оставят вас равнодушными!
Появились вопросы? Задайте их специалистам homify!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо