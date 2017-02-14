10 советов от дизайнеров интерьера homify

Желание положить коврик в ванную комнату оправдано. Тем не менее наши дизайнеры интерьера рекомендуют использовать в этом пространстве ковер из натуральных волокон. Он будет смотреться намного лучше, чем любая другая альтернатива из непромокаемого материала. Сушить такой ковер можно на радиаторе.