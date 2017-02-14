10 советов от дизайнеров интерьера homify

Сегодня мы решили опубликовать несколько простых и доступных советов по оформлению и «доведению до ума» интерьера квартиры собственными усилиями.
Любой интерьер нуждается в акцентах, поэтому одним из самых простых и не затратных способов создания таковых является приобретение декоративных подушек, отличающихся по цвету от остальной мягкой мебели в помещении. Можно пойти дальше и выбрать для них такие изысканные материалы как бархат или велюр.
Высокие кровати визуально создают ощущение простора в помещении. Помните об этом, когда будете покупать мебель для спальной комнаты.
Светлые стены также помогают расширить визуальные границы комнаты. Если вы боитесь ощущения чрезмерной стерильности, которое присуще белому цвету, обратитесь к пастельным оттенкам. Более подробно об их свойствах вы можете узнать из нашей специальной книги идей.
Квартира-студия – это всегда удобно и функционально. Ошибочно полагать, что в студиях живут только лишь холостяки и студенты. Оснастив такую квартиру современной техникой и инновационными решениями в области хранения, раздвижными дверьми и хорошим светом, пространство завоюет сердце любого .
Желание положить коврик в ванную комнату оправдано. Тем не менее наши дизайнеры интерьера рекомендуют использовать в этом пространстве ковер из натуральных волокон. Он будет смотреться намного лучше, чем любая другая альтернатива из непромокаемого материала. Сушить такой ковер можно на радиаторе.
Декорируйте прихожую. Мы часто недооцениваем данное пространство, а зря, так как это именно то, что вы видите, когда возвращаетесь домой после тяжелого трудового дня. Жидкие обои помогут вам найти идеальное решение для оформления стен.
Возможность создать мягкий свет в спальне бесценна. Не забывайте про настольные лампы и торшеры.
Если вы не можете выбрать ковер с рисунком, который подойдет интерьеру вашей квартиры, лучше приобрести однотонный. Нейтральный цвет поддержит монохромность интерьера и не испортит его.
Не рекомендуется вешать зеркало напротив входной двери. Мы и сами не знали, пока не проверили: каждый раз по возвращении домой зеркала, висящие перед входной зоной, создают впечатление более сжатого пространства. Это придает много психологических противоречий интерьеру.
Есть ли в вашем доме или квартире места, куда напрашивается установка дополнительной мебели? Если вы принципиально не хотите заставлять пространство еще одним комодом или стеллажом, мы рекомендуем создать островки «зеленых» зон. Несколько ваз или дизайнерских горшков с цветами справятся со своей декоративной задачей.