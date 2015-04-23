Необычные гаражи

Начинающим автолюбителям свойственно недооценивать важность гаражей, и задумываться о покупке домика для четырехколесного друга они начинают лишь после того, как оставленная у подъезда машина была случайно поцарапана припарковавшимся по соседству авто. Приобретенный гараж быстро становится укрытием не только для машины, но и для ее хозяина. Некоторые превращают дом для авто в слесарные или гончарные мастерские, а для других гаражи становятся местом, в котором можно привести себя в порядок и подготовиться к трудовому дню.
Все мы знаем, как быстро бежит время по утрам. Кажется, что только что прозвенел будильник, а прошел уже целый час, и мы снова рискуем опоздать на работу. Необычный, но очень эффективный способ сэкономить время по утрам – повесить зеркало прямо в гараже. Вы наводите утренний марафет, запрыгиваете в машину и начинаете трудовой день.
Перед вами – не самый обыкновенный гараж. Один известный коллекционер произведений современного искусства решил устраивать выставки прямо в помещении собственного гаража. Идея созерцать творения художников из окна авто пришлась по вкусу многим обладателям больших гаражей, и подобные
гаражные биеналле начали проводиться все чаще.
Изображение, которое вы видите перед собой, это вовсе не фотомонтаж. За стеклянной стеной находится настоящий красный Ferrari. Хозяин этой виллы в пригороде Гонконга является успешным бизнесменом, нередко проводит деловые встречи прямо у себя дома, и шикарный автомобиль является своего рода символом его успеха и финансового благополучия. Что тут скажешь, некоторые владельцы авто настолько привязаны к своему четырехколесному другу, что держат его прямо в гостиной. Если интерьер этого дома вызвал у вас интерес, предлагаем заглянуть в Книгу идей, посвященную этому гонгконгскому чуду.
На какой машине вы хотите проехаться сегодня – классической или спортивной? У счастливых обладателей нескольких авто рано или поздно возникает потребность в дополнительном пространстве для своих четырехколесных друзей. Выходом из положения может служить гидравлический автоподъемник, который позволит по щелчку переключателя менять местоположение машины.
Дизайн гаража должен быть максимально интегрирован в общую концепцию дизайна дома. Современному дому в стиле кантри подойдет небольшой гараж приземистой формы с раздвижными дверями. Голландские дизайнеры из студии Kabaz создали небольшой домик для авто с соломенной крышей, стилизованный под деревянные дома, характерные для архитектуры Нидерландов прошлых веков.
Разумеется, не все могут позволить себе роскошные двухэтажные гаражи, оформленные по последнему слову техники. В таком случае дизайнеры всегда готовы прийти на помощь и предложить бюджетные варианты домов для авто. Возможно, их внешний вид немного уступает помпезным гаражам из домов богатых и знаменитых, зато им не занимать практичности и многофукнциональности.