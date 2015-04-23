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Необычные гаражи

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Autofamily House, KWK Promes KWK Promes Гараж
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Начинающим автолюбителям свойственно недооценивать важность гаражей, и задумываться о покупке домика для четырехколесного друга они начинают лишь после того, как оставленная у подъезда машина была случайно поцарапана припарковавшимся по соседству авто. Приобретенный гараж быстро становится укрытием не только для машины, но и для ее хозяина. Некоторые превращают дом для авто в слесарные или гончарные мастерские, а для других гаражи становятся местом, в котором можно привести себя в порядок и подготовиться к трудовому дню.

Навести марафет прямо в гараже

гараж VNUTRI Гараж в стиле минимализм
VNUTRI

гараж

VNUTRI
VNUTRI
VNUTRI

Все мы знаем, как быстро бежит время по утрам. Кажется, что только что прозвенел будильник, а прошел уже целый час, и мы снова рискуем опоздать на работу. Необычный, но очень эффективный способ сэкономить время по утрам – повесить зеркало прямо в гараже. Вы наводите утренний  марафет, запрыгиваете в машину и начинаете трудовой день.

В гараж или на выставку?

Autofamily House, KWK Promes KWK Promes Гараж
KWK Promes

KWK Promes
KWK Promes
KWK Promes

Перед вами – не самый обыкновенный гараж. Один известный коллекционер произведений современного искусства решил устраивать выставки прямо в помещении собственного гаража. Идея созерцать творения художников из окна авто пришлась по вкусу многим обладателям больших гаражей, и подобные гаражные биеналле начали проводиться все чаще.

Гараж рядом с гостиной

S邸ガレージハウス, 一級建築士事務所・スタジオインデックス 一級建築士事務所・スタジオインデックス Гостиная в стиле модерн
一級建築士事務所・スタジオインデックス

一級建築士事務所・スタジオインデックス
一級建築士事務所・スタジオインデックス
一級建築士事務所・スタジオインデックス

Изображение, которое вы видите перед собой, это вовсе не фотомонтаж. За стеклянной стеной находится настоящий красный Ferrari. Хозяин этой виллы в пригороде Гонконга является успешным бизнесменом, нередко проводит деловые встречи прямо у себя дома, и шикарный автомобиль является своего рода символом его успеха и финансового благополучия. Что тут скажешь, некоторые владельцы авто настолько привязаны к своему четырехколесному другу, что держат его прямо в гостиной. Если интерьер этого дома вызвал у вас интерес, предлагаем заглянуть в Книгу идей, посвященную этому гонгконгскому чуду.

Гараж-тетрис

Casa José Prata, Barbosa & Guimarães, Lda. Barbosa & Guimarães, Lda. Гараж в стиле модерн
Barbosa &amp; Guimarães, Lda.

Barbosa & Guimarães, Lda.
Barbosa &amp; Guimarães, Lda.
Barbosa & Guimarães, Lda.

На какой машине вы хотите проехаться сегодня – классической или спортивной? У счастливых обладателей нескольких авто рано или поздно возникает потребность в дополнительном пространстве для своих четырехколесных друзей. Выходом из положения может служить гидравлический автоподъемник, который позволит по щелчку переключателя менять местоположение машины.

Стильный гараж в загородном доме

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Гараж в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Дизайн гаража должен быть максимально интегрирован в общую концепцию дизайна дома. Современному дому в стиле кантри подойдет небольшой гараж приземистой формы с раздвижными дверями. Голландские дизайнеры из студии Kabaz создали небольшой домик для авто с соломенной крышей, стилизованный под деревянные дома, характерные для архитектуры Нидерландов прошлых веков.

Бюджетный вариант

Garajes de Madera, Pergomadera Pérgolas y Porches de madera Pergomadera Pérgolas y Porches de madera Навесы
Pergomadera Pérgolas y Porches de madera

Pergomadera Pérgolas y Porches de madera
Pergomadera Pérgolas y Porches de madera
Pergomadera Pérgolas y Porches de madera

Разумеется, не все могут позволить себе роскошные двухэтажные гаражи, оформленные по последнему слову техники. В таком случае дизайнеры всегда готовы прийти на помощь и предложить бюджетные варианты домов для авто. Возможно, их внешний вид немного уступает помпезным гаражам из домов богатых и знаменитых, зато им не занимать практичности и многофукнциональности.

5 лучших летних домов
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