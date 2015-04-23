Необычные гаражи

Начинающим автолюбителям свойственно недооценивать важность гаражей, и задумываться о покупке домика для четырехколесного друга они начинают лишь после того, как оставленная у подъезда машина была случайно поцарапана припарковавшимся по соседству авто. Приобретенный гараж быстро становится укрытием не только для машины, но и для ее хозяина. Некоторые превращают дом для авто в слесарные или гончарные мастерские, а для других гаражи становятся местом, в котором можно привести себя в порядок и подготовиться к трудовому дню.