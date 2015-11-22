Лучшие интерьеры столовых комнат – руководство к действию

Вспомните, как приятно собираться всей семьей за вечерним ужином. Неспешно и вкусно есть, обсуждать события уходящего дня. А помните, как с друзьями, родными и близкими за тем же столом, ломящимся от салатов оливье и селедки под шубой, с игристым шампанским и невероятно красивым шоколадным тортом, провожали старый и встречали Новый год. Столовая давно стала непросто местом, где мы едим, но и дорогим сердцу сундуком для хранения концентрированной энергетики радости, позитива, добра и очень аппетитных ароматов.

Почему-то в нашей стране при слове столовая, сознание рисует невероятно помпезные залы времен правления монархических династий и могучей знати. Те времена давно канули в Лета и сегодня дизайнеры продумывают лучшие интерьеры столовых комнат, в которых учтены комфорт, современные тенденции и рациональное использование зачастую небольшого пространства. Кстати, именно последний аспект чаще всего мешает подсознанию представить, что кухня может стать отличной столовой и зря.

Специалисты, предлагают два решения в ситуации, когда маленькая площадь кухни-столовой. Первый, заключается в увеличении количества квадратных метров за счет сноса стены в соседнюю комнату. Такой вариант понравится поклонникам концепции квартир-студий. Второе решение, заключается в эргономичной мебели. На рынке представлены варианты столешниц, крепящихся к стене, которые при необходимости опускают и превращаются в обеденный стол без ножек.

Какими бы площадями ни располагает хозяин дома, при планировании дизайна помещения, важно учесть некоторые советы, позволяющие создать лучшие интерьеры столовых комнат.