Лучшие интерьеры столовых комнат – руководство к действию

Вспомните, как приятно собираться всей семьей за вечерним ужином. Неспешно и вкусно есть, обсуждать события уходящего дня. А помните, как с друзьями, родными и близкими за тем же столом, ломящимся от салатов оливье и селедки под шубой, с игристым шампанским и невероятно красивым шоколадным тортом, провожали старый и встречали Новый год. Столовая давно стала непросто местом, где мы едим, но и дорогим сердцу сундуком для хранения концентрированной энергетики радости, позитива, добра и очень аппетитных ароматов.
Почему-то в нашей стране при слове столовая, сознание рисует невероятно помпезные залы времен правления монархических династий и могучей знати. Те времена давно канули в Лета и сегодня дизайнеры продумывают лучшие интерьеры столовых комнат, в которых учтены комфорт, современные тенденции и рациональное использование зачастую небольшого пространства. Кстати, именно последний аспект чаще всего мешает подсознанию представить, что кухня может стать отличной столовой и зря.
Специалисты, предлагают два решения в ситуации, когда маленькая площадь кухни-столовой. Первый, заключается в увеличении количества квадратных метров за счет сноса стены в соседнюю комнату. Такой вариант понравится поклонникам концепции квартир-студий. Второе решение, заключается в эргономичной мебели. На рынке представлены варианты столешниц, крепящихся к стене, которые при необходимости опускают и превращаются в обеденный стол без ножек.
Какими бы площадями ни располагает хозяин дома, при планировании дизайна помещения, важно учесть некоторые советы, позволяющие создать лучшие интерьеры столовых комнат.
Лучшие интерьеры столовых комнат невозможно считать завершенными, если в них нет таких, казалось бы, небольших, но очень важных декоративных элементов.
Уместным аксессуаром этой части дома, без сомнения, станут размещенные совместные фотографии членов семьи с близкими и дорогими людьми, на отдыхе, праздновании торжеств и просто веселых моментов.
Не стоит забывать о таком важном и незаменимом элементе, как часы. Они позволят проконтролировать время приготовления пищи и в то же время, наполнят комнату приятным размеренным тиканьем.
Практически все дизайнеры говорят о том, что лучшие интерьеры столовых комнат, должны быть хорошо освещены. Причина этого кроется в человеческой психологии. Согласитесь, еда, кажется намного вкуснее, а разговоры куда более приятны в солнечной, светлой обстановке.
Стол, лучше разместить напротив окна, чтобы в светлое время суток максимально использовать все прелести естественного освещения. Что же касается того времени, когда наступают сумерки, то тут на помощь придет грамотно подобранные осветительные приборы. Не рекомендуется яркий, жесткий холодный свет, который вместо дружественной обстановки, создаст ощущение допроса.
Отличным решением станет размещение на потолке, прямо над обеденной зоной точечных светильников с возможностью регулирования мощности. Дополнительное чувство комфорта и романтики создаст камин. Если не позволяет пространство, выручит фальшкамин с теплым светом горящих свечей.
Как прав был король Артур, когда усаживал своих храбрых рыцарей за круглый стол. Психологи утверждают, что именно эта форма обеденной зоны подтолкнет к началу приятной дружественной беседы. Лучшие интерьеры столовых комнат подразумевают рациональное использование доступного пространства, а такой стол позволит без труда сэкономить квадратные метры и разместить, большое количество человек.
Необязательно, чтобы обеденные группы были из одной коллекции. Как показывают лучшие примеры столовых комнат, разработанные именитыми дизайнерами, куда более уютно и оригинальнее выглядит сочетание разных стилей и цветовых решений. К примеру, классический деревянный стол теплого коричневого оттенка, будет гармонично смотреться с белоснежными стульями с оригинальной современной драпировкой.
Кроме того, к стандартному набору стол и стул, отличным дополнением станут удобные софы с мягкими подушками. На них можно пересесть, после окончания основной трапезы, чтобы продолжить беседу за чашкой ароматного кофе. Или поставить шкаф, на котором разместятся красивые салфетки, чайный сервиз, книги с вкусными рецептами.
Столовая – это место, где, так или иначе, на полу будут оставаться крошки и жирные следы от упавшей со стола еды. А если в доме есть еще и маленькие дети, то съедобные художества из каши, фруктового пюре и сладкого йогурта, будет оставаться после каждого приема пищи. Чтобы облегчить процесс уборки, необходимо подбирать напольные покрытия, не боящиеся влаги.
Лучше всего с этой задачей справится паркет, линолеум и плитка. Помимо того, что такие покрытия легко очистить от грязи, ими можно создать необыкновенный стильный рисунок, способный дополнить лучшие интерьеры столовых комнат.
Для поклонников гулять по квартире босыми ногами, отличным решением станет размещение квадратного ковра под столовой группой. Это позволит ногам не замерзнуть, ощутить мягкость и уют ворсистого покрытия. Очень важно при его выборе правильно подобрать размер, чтобы при перемещении стула не цепляться за края.
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Полы на кухне – как правильно выбрать напольное покрытие?.
Лучшие интерьеры столовых комнат выглядят невероятно аппетитно, если в них присутствует сочетание ярких цветов. Не бойтесь выбирать насыщенные оттенки. Жизнерадостные варианты зеленого и синего, подарят обстановке позитивную энергетику и «сдружатся» с металлическими поверхностями бытовых приборов.
Не менее интересно и стильно смотрятся оттенки красного, желтого и оранжевого. Для того чтобы в столовую выполненную в классическом стиле добавить ноты элегантности, стоит обратить внимание на «холодные» цвета серебристого и графитного.
Подбирая оттенки, важно не заиграть с палитрой и не превратить обеденную зону в сумасшедший мир, созданный Тимом Бертоном в фильме «Алиса в стране чудес». Во-первых, это будет выглядеть вульгарно. А во-вторых, потеряется вкус пищи, так как мозг будет отвлечен буйством красок.
Оформляя столовую, не забудьте уделить внимание убранству окон. Изысканно и элегантно смотрится блестящий тюль из натурального или искусственного шелка. Переливы этого материала украшают лучшие интерьеры столовых комнат всего мира, добавляя блеск и лоск дизайнерской задумке.
Не менее интересно и оригинально выглядят массивные шторы, повторяющие основные краски и даже принты, используемые в декорировании помещения. Они не только гармонично впишутся в интерьер, но и при необходимости защитят от яркого солнца, слепящего в глаза.
Красиво, стильно и освежающе смотрятся размещенные в оригинальных кашпо домашние растение. Но тут стоит учесть такой аспект, как безопасность. Некоторые домашние цветы могут быть ядовиты, и не предназначены для столовых комнат. Поэтому перед покупкой растения, внимательно изучите его особенности.