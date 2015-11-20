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Реставрация старой мебели своими руками – интересные примеры

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Curtains, Cabbages & Roses Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
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Очень часто, в погоне за современными дизайнерскими новинками, мы перестаем замечать и ценить истинную красоту. Речь идет о старой добротной мебели, которая служила верой и правдой не одному поколению хозяев. Согласитесь, что у многих возникает желание заменить ее на новую, ассортимент которой поражает любое воображение. 

Но задумайтесь – стоит ли? Нынешняя мебель не сравнится со старой по своему качеству, ведь она редко бывает сделана из цельной древесины и экологически чистых природных материалов. К тому же,  традиционные формы и винтажные мотивы сегодня популярны, как никогда.

Если вы хотите дать второе дыхание мебели своих предков – смело принимайтесь за ее реставрацию. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, а результат приятно удивит вас и ваших гостей. 

Специально для вас мы собрали несколько примеров реставрации старой мебели своими руками, которые никого не оставят равнодушным. Для их воплощения понадобится совсем немного времени и финансовых ресурсов.

Смотрите, вдохновляйтесь и приступайте!

Преображаем сервант

Дачный авангард, Bureau GN Bureau GN ГостинаяШкафы и серванты
Bureau GN

Дачный авангард

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

Если у вас сохранился красивый бабушкин сервант – сделайте его центральным элементом современной комнаты. Достаточно обновить внешний вид фасада этой мебели с помощью обычной краски.

Для помещения в светлых тонах сервант также можно оформить в данной стилистике. Выбирайте белую краску и наносите ее широкой кисточкой, слегка небрежно, не прокрашивая поверхность тщательно. Декоративные элементы, которые присутствуют на мебели, можно окрашивать несколько раз, чтобы они хорошо визуализировались и слегка напоминали лепнину. Для полной реставрации старой мебели своими руками рекомендуем заменить ручки и стекло в серванте. 

Больше интересной информации о разновидностях и тенденциях данного вида  мебели читайте в Книге идей  Современные серванты.

Эффект потертости

Спальня хозяев Мария Бекетова Света Лапина Спальня в стиле кантри
Мария Бекетова Света Лапина

Спальня хозяев

Мария Бекетова Света Лапина
Мария Бекетова Света Лапина
Мария Бекетова Света Лапина

Придания старой мебели благородной потертости с серебряным отливом можно достигнуть, используя технику патинирования.

Ее название имеет итальянские корни и означает специфический налет, который образуется на предметах из меди и бронзы в результате окисления. Сегодня патинирование может приобретать всевозможные цвета на мебели – золота, серебра, меди. 

Самый простой способ добиться эффекта старины с помощью данной техники – использовать обычные краски для дерева. Выбирайте два оттенка в зависимости от желаемой палитры, причем один из них должен быть основным, а второй – вспомогательным, блестящим. Далее процедура выполняется в три этапа:

1. Нужно очистить поверхность мебели от остатков старого лака, загрязнений и жира.

2. Аккуратно нанести первый слой основной краски, дать ему просохнуть.

3. Поверх него расставляйте акценты второй краской, например серебряного цвета, как на фото. Для получения эффекта старины возьмите сухую кисть и макайте ее в краску совсем чуть-чуть, чтобы линии получались редкими и сквозь них проступал первый слой краски. Особое внимание уделите рельефным образованиям, изгибам и впадинам на мебели – в таких местах блестящей краски должно быть больше. При желании можно растушевать отдельные участки пористой губкой.

Просто и красиво

Дизайн интерьера дома, MoRo MoRo Гостиная в стиле кантри
MoRo

Дизайн интерьера дома

MoRo
MoRo
MoRo

Самый простой способ реставрации старой мебели своими руками – покраска ее в яркий цвет. Дизайнеры рекомендуют использовать контрастные к отделке, но при этом хорошо сочетаемые с ней цвета, чтобы достигнуть гармонии в помещении.

Перед покраской необходимо как следует очистить поверхность выбранной мебели от загрязнений, а также, по необходимости, немного отполировать ее наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Если на мебели имеются вмятины – заделайте их шпаклевкой для дерева и дайте ей просохнуть. 

После всех этих подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к покраске. Лучше иметь в арсенале кисточки разной ширины и валик, чтобы качественно распределить краску по всей поверхности мебели. 

По окончании процесса распахните окна, чтобы краска поскорее высохла, и наслаждайтесь обновленной мебелью в своем доме. 

Осваиваем кракелюр

Katzenmöbel, Luxury-Park Luxury-Park Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Luxury-Park

Luxury-Park
Luxury-Park
Luxury-Park

Еще одна удивительная техника для реставрации старой мебели своими руками имеет необычное название кракелюр. Дословный перевод с французского языка определяет это понятие как трещину верхнего слоя лака или краски на предметах живописи. Подобные изъяны способны удивительным образом преобразить внешний вид изделия и окутать его духом аристократизма.

Отличительной особенностью кракелюра, действительно, являются многочисленные трещины на поверхности предметов. А достичь такого эффекта очень просто.

Выбирайте два любых контрастных цвета латексной или акриловой краски и наносите первый на подготовленную поверхность старой мебели. Когда слой подсохнет, покройте его специальным средством для кракелюра или обычным клеем ПВА. 

Далее наносите второй слой краски, не дожидаясь полного высыхания покрытия, и наблюдайте за появлением долгожданных трещинок. 

Оклейка кухонного гарнитура пленкой

Шоу-рум в ЖК "Европейский", Студия Анастасии Бархатовой Студия Анастасии Бархатовой Кухни в эклектичном стиле
Студия Анастасии Бархатовой

Шоу-рум в ЖК Европейский

Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой

Отличный и недорогой способ реставрации старого кухонного гарнитура – оклейка его фасада пленкой. С ее помощью даже самый простой дизайн кухонной мебели превратится в яркий и современный.

Сегодня в магазинах представлен огромный ассортимент цветов и фактур специальных самоклеящихся пленок. Они довольно просты в применении и прочно прилегают к очищенному основанию. Главная задача – правильно подсчитать необходимое количество пленки для вашего гарнитура.

Данной покрытие прочное, долговечное, оно не выгорает и поддается влажной чистке. 

Новая обивка для мебели

French empire style x-base chairs , Envy furniture Envy furniture ГостинаяТабуреты и стулья Дерево
Envy furniture

French empire style x-base chairs

Envy furniture
Envy furniture
Envy furniture

Для реставрации старой мебели с мягким основанием зачастую используют обновление обивки. Ведь даже самый красивый и качественный текстиль со временем теряет цвет и целостность.

Украсить мебель новой обивкой довольно просто:

1. Подберите прочный материал, который соответствует дизайну вашей квартиры и гармонично сочетается с моделью мягкой мебели. 

2. Аккуратно избавьтесь от старой обивки и на ее место закрепите новую. 

3. Если нужно – замените внутреннее заполнение мебели. 

Фиксировать материал удобнее всего металлическими скобами или небольшими гвоздями. По периметру можно проклеить материал специальным средством для текстиля.

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Реставрация обеденного стола

PARIS ROSE Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Для реставрации старого кухонного стола из натурального дерева воспользуйтесь белой краской, наждачной бумагой и обычной пористой губкой.

На чистое основание мебели наносите краску небрежными мазками, сознательно оставляя пробелы. Такая техника невероятно проста, но очень эффективна при создании состаренного образа в прованских мотивах. Когда покрытие высохнет, пройдитесь наждачной бумагой по отдельным его местам и создайте легкие потертости еще и сверху.

Такой стол, при всей своей лаконичности, станет центральным элементом интерьера. Окружите его традиционными табуретами, оформленными подобным образом.

Изумительные рисунки

роспись комода, Абрикос Абрикос Рабочий кабинет в классическом стиле
Абрикос

роспись комода

Абрикос
Абрикос
Абрикос

Для традиционных интерьеров в классическом стиле отлично подходит мебель с рисунками. Если у вас пока что нет такой – сделайте ее своими руками, отреставрировав старые образцы.

 Для начала необходимо очистить основание мебели и выровнять его с помощью шпаклевки. На деревянные части, которые останутся нетронутыми, нанесите морилку и лак. А вот для фасадов, где будут размещены рисунки, выбирайте акриловые краски нужных оттенков и художественные кисти. Придумав идею изображения, приступайте к его созданию. 

Безусловно, этот метод реставрации годится лишь для тех, кто умеет красиво рисовать.

Применяем навыки вязания

Ottoman Furniture, DJEM DJEM ГостинаяТабуреты и стулья
DJEM

DJEM
DJEM
DJEM

Очень интересный подход к реставрации старой мебели могут выбрать рукодельницы. Если вы умеете вязать – обновляйте внешний вид мягкой мебели с помощью ниток и спиц.

Если ваша старая мебель довольно устойчива и прочная, но имеет непрезентабельную обивку, просто свяжите для нее новую. Выбрав нитки наиболее высокого качества, придумайте оригинальные орнаменты и приступайте к работе. 

Данный метод реставрации мебели позволит оформить жилище результатами собственного труда, а это очень приятно. Такой интересный табурет станет украсит вашу детскую комнату или гостиную. 

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