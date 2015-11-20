Реставрация старой мебели своими руками – интересные примеры

Очень часто, в погоне за современными дизайнерскими новинками, мы перестаем замечать и ценить истинную красоту. Речь идет о старой добротной мебели, которая служила верой и правдой не одному поколению хозяев. Согласитесь, что у многих возникает желание заменить ее на новую, ассортимент которой поражает любое воображение.
Но задумайтесь – стоит ли? Нынешняя мебель не сравнится со старой по своему качеству, ведь она редко бывает сделана из цельной древесины и экологически чистых природных материалов. К тому же, традиционные формы и винтажные мотивы сегодня популярны, как никогда.
Если вы хотите дать второе дыхание мебели своих предков – смело принимайтесь за ее реставрацию. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, а результат приятно удивит вас и ваших гостей.
Специально для вас мы собрали несколько примеров реставрации старой мебели своими руками, которые никого не оставят равнодушным. Для их воплощения понадобится совсем немного времени и финансовых ресурсов.
Смотрите, вдохновляйтесь и приступайте!
Если у вас сохранился красивый бабушкин сервант – сделайте его центральным элементом современной комнаты. Достаточно обновить внешний вид фасада этой мебели с помощью обычной краски.
Для помещения в светлых тонах сервант также можно оформить в данной стилистике. Выбирайте белую краску и наносите ее широкой кисточкой, слегка небрежно, не прокрашивая поверхность тщательно. Декоративные элементы, которые присутствуют на мебели, можно окрашивать несколько раз, чтобы они хорошо визуализировались и слегка напоминали лепнину. Для полной реставрации старой мебели своими руками рекомендуем заменить ручки и стекло в серванте.
Больше интересной информации о разновидностях и тенденциях данного вида мебели читайте в Книге идей
Современные серванты.
Придания старой мебели благородной потертости с серебряным отливом можно достигнуть, используя технику патинирования.
Ее название имеет итальянские корни и означает специфический налет, который образуется на предметах из меди и бронзы в результате окисления. Сегодня патинирование может приобретать всевозможные цвета на мебели – золота, серебра, меди.
Самый простой способ добиться эффекта старины с помощью данной техники – использовать обычные краски для дерева. Выбирайте два оттенка в зависимости от желаемой палитры, причем один из них должен быть основным, а второй – вспомогательным, блестящим. Далее процедура выполняется в три этапа:
1. Нужно очистить поверхность мебели от остатков старого лака, загрязнений и жира.
2. Аккуратно нанести первый слой основной краски, дать ему просохнуть.
3. Поверх него расставляйте акценты второй краской, например серебряного цвета, как на фото. Для получения эффекта старины возьмите сухую кисть и макайте ее в краску совсем чуть-чуть, чтобы линии получались редкими и сквозь них проступал первый слой краски. Особое внимание уделите рельефным образованиям, изгибам и впадинам на мебели – в таких местах блестящей краски должно быть больше. При желании можно растушевать отдельные участки пористой губкой.
Самый простой способ реставрации старой мебели своими руками – покраска ее в яркий цвет. Дизайнеры рекомендуют использовать контрастные к отделке, но при этом хорошо сочетаемые с ней цвета, чтобы достигнуть гармонии в помещении.
Перед покраской необходимо как следует очистить поверхность выбранной мебели от загрязнений, а также, по необходимости, немного отполировать ее наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Если на мебели имеются вмятины – заделайте их шпаклевкой для дерева и дайте ей просохнуть.
После всех этих подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к покраске. Лучше иметь в арсенале кисточки разной ширины и валик, чтобы качественно распределить краску по всей поверхности мебели.
По окончании процесса распахните окна, чтобы краска поскорее высохла, и наслаждайтесь обновленной мебелью в своем доме.
Еще одна удивительная техника для реставрации старой мебели своими руками имеет необычное название
кракелюр. Дословный перевод с французского языка определяет это понятие как трещину верхнего слоя лака или краски на предметах живописи. Подобные изъяны способны удивительным образом преобразить внешний вид изделия и окутать его духом аристократизма.
Отличительной особенностью кракелюра, действительно, являются многочисленные трещины на поверхности предметов. А достичь такого эффекта очень просто.
Выбирайте два любых контрастных цвета латексной или акриловой краски и наносите первый на подготовленную поверхность старой мебели. Когда слой подсохнет, покройте его специальным средством для кракелюра или обычным клеем ПВА.
Далее наносите второй слой краски, не дожидаясь полного высыхания покрытия, и наблюдайте за появлением долгожданных трещинок.
Европейский
Отличный и недорогой способ реставрации старого кухонного гарнитура – оклейка его фасада пленкой. С ее помощью даже самый простой дизайн кухонной мебели превратится в яркий и современный.
Сегодня в магазинах представлен огромный ассортимент цветов и фактур специальных самоклеящихся пленок. Они довольно просты в применении и прочно прилегают к очищенному основанию. Главная задача – правильно подсчитать необходимое количество пленки для вашего гарнитура.
Данной покрытие прочное, долговечное, оно не выгорает и поддается влажной чистке.
Для реставрации старой мебели с мягким основанием зачастую используют обновление обивки. Ведь даже самый красивый и качественный текстиль со временем теряет цвет и целостность.
Украсить мебель новой обивкой довольно просто:
1. Подберите прочный материал, который соответствует дизайну вашей квартиры и гармонично сочетается с моделью мягкой мебели.
2. Аккуратно избавьтесь от старой обивки и на ее место закрепите новую.
3. Если нужно – замените внутреннее заполнение мебели.
Фиксировать материал удобнее всего металлическими скобами или небольшими гвоздями. По периметру можно проклеить материал специальным средством для текстиля.
Для реставрации старого кухонного стола из натурального дерева воспользуйтесь белой краской, наждачной бумагой и обычной пористой губкой.
На чистое основание мебели наносите краску небрежными мазками, сознательно оставляя пробелы. Такая техника невероятно проста, но очень эффективна при создании состаренного образа в прованских мотивах. Когда покрытие высохнет, пройдитесь наждачной бумагой по отдельным его местам и создайте легкие потертости еще и сверху.
Такой стол, при всей своей лаконичности, станет центральным элементом интерьера. Окружите его традиционными табуретами, оформленными подобным образом.
Для традиционных интерьеров в классическом стиле отлично подходит мебель с рисунками. Если у вас пока что нет такой – сделайте ее своими руками, отреставрировав старые образцы.
Для начала необходимо очистить основание мебели и выровнять его с помощью шпаклевки. На деревянные части, которые останутся нетронутыми, нанесите морилку и лак. А вот для фасадов, где будут размещены рисунки, выбирайте акриловые краски нужных оттенков и художественные кисти. Придумав идею изображения, приступайте к его созданию.
Безусловно, этот метод реставрации годится лишь для тех, кто умеет красиво рисовать.
Очень интересный подход к реставрации старой мебели могут выбрать рукодельницы. Если вы умеете вязать – обновляйте внешний вид мягкой мебели с помощью ниток и спиц.
Если ваша старая мебель довольно устойчива и прочная, но имеет непрезентабельную обивку, просто свяжите для нее новую. Выбрав нитки наиболее высокого качества, придумайте оригинальные орнаменты и приступайте к работе.
Данный метод реставрации мебели позволит оформить жилище результатами собственного труда, а это очень приятно. Такой интересный табурет станет украсит вашу детскую комнату или гостиную.