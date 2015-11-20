Реставрация старой мебели своими руками – интересные примеры

Очень часто, в погоне за современными дизайнерскими новинками, мы перестаем замечать и ценить истинную красоту. Речь идет о старой добротной мебели, которая служила верой и правдой не одному поколению хозяев. Согласитесь, что у многих возникает желание заменить ее на новую, ассортимент которой поражает любое воображение.

Но задумайтесь – стоит ли? Нынешняя мебель не сравнится со старой по своему качеству, ведь она редко бывает сделана из цельной древесины и экологически чистых природных материалов. К тому же, традиционные формы и винтажные мотивы сегодня популярны, как никогда.

Если вы хотите дать второе дыхание мебели своих предков – смело принимайтесь за ее реставрацию. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, а результат приятно удивит вас и ваших гостей.

Специально для вас мы собрали несколько примеров реставрации старой мебели своими руками, которые никого не оставят равнодушным. Для их воплощения понадобится совсем немного времени и финансовых ресурсов.

Смотрите, вдохновляйтесь и приступайте!