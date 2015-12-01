Как сэкономить на отоплении: секреты и хитрости

С приходом осени, когда дни становятся короче и значительно холоднее, все мы стремимся обустроить домашний уют. Важным фактором, определяющим степень комфорта, является температурный показатель. Ведь согласитесь, коротать вечера на собственном диване, дрожа от холода, не захочется никому.
Безусловно, для каждого человека понятие
оптимальной температуры индивидуально. Все зависит от возраста, пола, особенностей организма. Например, женщины считаются более теплолюбивыми, чем мужчины, а люди худощавой комплекции предпочтут более высокую температуру помещения, чем полноватые.
Но кроме личных предпочтений, существуют усредненные температурные нормы, которые можно брать за ориентир при создании микроклимата своей квартиры. Так, для комфортного сна приемлемой температурой называют 17-18 градусов, а для пребывания в гостиной этот показатель будет 18-21 градус. Если в доме есть дети, то их комната должна быть гораздо теплее, вплоть до 22-24 градусов в зависимости от возраста ребенка.
Но как же обеспечить соблюдение названных норм, да еще и сэкономить при этом на отоплении? Мы подскажем несколько методов, которые помогут в этом.
Для того, чтобы системы отопления работали в вашей квартире с максимальной эффективностью, стоит еще на стадии проведения ремонтных работ продумать их грамотное размещение.
Желательно установить регулируемые системы отопления, чтобы иметь возможность самостоятельно уменьшать или увеличивать их мощность в зависимости от температуры на улице. Современные конструкции могут быть оснащены таймером включения и выключения отопления, а также интеллектуальными механизмами управления теплом в помещении.
Но если у вас уже имеются встроенные по умолчанию системы, то позаботьтесь о правильном направлении воздушных потоков. Ни в коем случае не загромождайте батареи мебелью, гардинами или прочими вещами. Пусть они находятся в центре комнаты под окном. Так горячий воздух от них беспрепятственно сможет распространяться по всему периметру комнаты.
Отличным способом сэкономить на отоплении является установка в доме камина. Если раньше такое удовольствие могли себе позволить только жители частных домов или квартир с дымоходом, то сегодня камины доступны каждому. Это стало возможным благодаря появлению новых видов названных устройств, которые работают на специальном топливе или электричестве.
Особенно популярны стали электрокамины, которые сочетают в себе отменные эстетические характеристики, а также могут довольно быстро и экономно обогреть комнату. Подробнее о данных устройствах рассказано в Книге идей
Как выбрать электрокамин: советы и удачные примеры.
Камин наполнит интерьер любой стилистики уютом и теплом, поэтому задумайтесь над этим способом обогрева помещения.
Для значительной экономии на отоплении рекомендуем позаботиться о качественном утеплении внешних стен квартиры. Также это касается балкона, ведь он может быть источником проникновения холодного воздуха в квартиру.
Утепление чаще всего производится снаружи, но может быть и внутренним. От его разновидности зависит выбор стройматериалов и стоимость работ.
Самые распространенные материалы для утепления – это пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и сайдинг.
Важно доверить столь ответственные работы высококвалифицированным мастерам, ведь качественное утепление стен обеспечит не только защиту квартиры от холодного воздуха, но и от влаги и посторонних звуков.
Многократно доказано, что регулярное техническое обслуживание систем отопления значительно снижает затраты на обогрев жилища. Для этой процедуры следует привлекать аттестованных специалистов, ведь только они могут своевременно заметить неполадки и оценить общее состояние системы, а также произвести замену комплектующих, если это необходимо.
Опытные мастера обязательно проверят целостность изоляционного покрытия на трубах, чтобы не допустить потерь тепла во время его транспортировки до квартиры.
Только ежегодное обслуживание системы отопления позволит не только эффективно ее использовать, но и станет гарантией ее безопасности и долговечности.
Установка качественных оконных конструкций – верный способ экономии на отоплении. Современные модели при правильной установке надежно защитят вашу квартиру от сквозняков и потоков холодного воздуха с улицы.
Дизайнеры интерьеров советуют выбирать практичные и долговечные варианты окон. Это могут быть популярные нынче металлопластиковые конструкции, которые давно зарекомендовали себя наилучшим образом. Они имеют множество вариаций дизайна и огромный ценовой диапазон, в котором каждый сможет подобрать подходящий для себя вариант.
Советуем остановится на окнах с функцией проветривания, чтобы иметь возможность запускать в комнату немного свежего воздуха.
Один из самых простых, но эффективных методов экономии на отоплении состоит в том, чтобы окружить себя теплыми вещами. Речь идет как о домашнем декоре, таком как подушки на диване, мягкие игрушки и прочее, так и о теплой одежде. Находясь в квартире в удобном вязанном свитере и теплых носках, вы сможете достаточно комфортно переносить температуру, даже если она будет ниже обычной на несколько градусов.
Кроме того, согласитесь, что довольно приятно смотреть свой любимый фильм, сидя на диване с многочисленными подушками и укутавшись в плед. А если у вас есть кошка – то она с удовольствием будет согревать вас каждый вечер, причем совершенно безвозмездно.
Выбирайте любую понравившуюся расцветку текстиля, начните вязать или покупайте готовые изделия, и вы научитесь воспринимать холодное время года с оптимизмом и радостью.
Еще одна хитрость, которая позволит сэкономить на отоплении – грамотная отделка внутренних стен.
Используя для этого энергосберегающие материалы, вы значительно уменьшите показатель необходимой мощности отопления.
Обратите внимание в этом вопросе на дерево. Кроме своих экологических свойств, этот материал можно назвать недорогим, он имеет множество модификаций фактур и цветов. Комбинируя разные виды дерева, вы получите потрясающий визуальный эффект и сделаете такую отделку главным украшением пространства.
Посмотрите на фото, где показана ультрасовременная гостиная в стиле модерн. Ее стены, пол и потолок полностью покрыты натуральным деревом. И поэтому даже визуально она выглядит тепло и уютно.
Очень важно соблюдать правила правильного проветривания помещения. В холодную пору это так же необходимо, как и летом. Поток свежего воздуха уравновесит влажность в комнате, а также уменьшит концентрацию пыли, аллергенов, бактерий и микробов.
Для начала полностью перекройте батареи, чтобы отключить отопление. Только после этого широко распахивайте окна буквально на 10-15 минут. Повторяйте описанную процедуру пару раз в день и этого будет вполне достаточно, чтобы как следует наполнить комнату свежим воздухом. Только после закрытия окон можно включать отопление.
Такой метод проветривания позволит вам чувствовать себя комфортно, находясь дома, а также предупредит пересушивание и загрязнение воздуха в квартире.
Запомните: хорошая вентиляция – эффективный и проверенный способ сэкономить на отоплении.
Существуют вспомогательные устройства для батарей, позволяющие сэкономить на отоплении. Мы говорим о специальных стальных накладках.
Они имеют вид короба с отверстиями, через которые нагретый воздух распространяется по всей комнате. Принято считать, что подобные конструкции обеспечивают увеличение температуры помещения без регулировки мощности.
Весь секрет кроется в нагревании стальной накладки, которая отдает тепло в окружающее пространство. Таким образом достигается двойной эффект от одного и того же количества поставляемого тепла, что не может не радовать экономных хозяев.
Обязательно попробуйте реализовать такую идею, ведь накладки легко установить самостоятельно и они недорогие.