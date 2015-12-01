Как сэкономить на отоплении: секреты и хитрости

С приходом осени, когда дни становятся короче и значительно холоднее, все мы стремимся обустроить домашний уют. Важным фактором, определяющим степень комфорта, является температурный показатель. Ведь согласитесь, коротать вечера на собственном диване, дрожа от холода, не захочется никому.

Безусловно, для каждого человека понятие оптимальной температуры индивидуально. Все зависит от возраста, пола, особенностей организма. Например, женщины считаются более теплолюбивыми, чем мужчины, а люди худощавой комплекции предпочтут более высокую температуру помещения, чем полноватые.

Но кроме личных предпочтений, существуют усредненные температурные нормы, которые можно брать за ориентир при создании микроклимата своей квартиры. Так, для комфортного сна приемлемой температурой называют 17-18 градусов, а для пребывания в гостиной этот показатель будет 18-21 градус. Если в доме есть дети, то их комната должна быть гораздо теплее, вплоть до 22-24 градусов в зависимости от возраста ребенка.

Но как же обеспечить соблюдение названных норм, да еще и сэкономить при этом на отоплении? Мы подскажем несколько методов, которые помогут в этом.