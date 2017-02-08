Фэн-шуй в интерьере: комфортная организация пространства

Дом, милый дом. Его следует любить, уважать и проявлять заботу, поддерживая порядок и чистоту. Не так важно, какой стиль вы выбрали в создании собственного неповторимого интерьера, главное, что в стенах вашего жилища царят уют и комфорт. Наша книга идей посвящена рекомендациям специалистов фен-шуй, которые уверяют, что если всем им следовать, счастье и гармония будут сопутствовать вам во всем.
Комнатные растения привносят в дом энергию, однако перед приобретением еще одного горшочка с красивым цветком стоит узнать побольше об уходе за ним. Некоторые растения действительно помогают очищать воздух в комнатах, для этой цели, например, идеально подходит папоротник, а вот кактусы не очень желательны для выращивания дома.
Более подробно о растениях, рекомендуемых фэн-шуй, можно узнать здесь.
Изголовье кровати следует развернуть к северной части комнаты, при этом правильно, если в таком положении она не будет располагаться напротив входной двери. Как бы то ни было, но самое главное в оформлении спальной комнаты – правильный цвет, который способствует созданию успокаивающей атмосферы. Как можно меньше используйте электронные устройства, отдав предпочтение изящным предметам декора.
Специалист по фен-шуй скажет вам, что рабочая зона – место «власти» и «силы». Сидя за письменным столом должен открываться прямой обзор на входную дверь. Если такой возможности нет, рекомендуется поставить перед глазами зеркало, чтобы видеть дверной проем.
Телевизор притягивает много внимания и энергии. На самом деле это не так плохо, но находиться он должен не в центральной, то есть не в «доминирующей» части комнаты. Стена напротив дивана для этого подходит лучше всего. В идеале, если телевизор будет прятаться за панелью шкафа. В гостиной важны хорошие условия для спокойного диалога.
Не стоит располагать диван, стулья и кресла спинками к двери или окнам: такое положение создает барьеры для продвижения энергии. В то же время диван может быть развернут к телевизору. Отдавайте предпочтения мебели с высокими спинками и подлокотниками.
Книга идей
Гостиная по фен шуй – создаем гармонию в доме расскажет вам более подробно о меблировке этой комнаты.
Противоположная от входной двери стена считается местом, где зарождается отрицательная энергия. Исправить это можно, если разместить на ней предмет искусства или зеркало. Последнее лучше повесить с обеих сторон от входа. Помещению прихожей нужен хороший свет и, конечно, свободное от ненужной мебели и утвари пространство.