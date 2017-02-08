Фэн-шуй в интерьере: комфортная организация пространства

Комнатные растения привносят в дом энергию, однако перед приобретением еще одного горшочка с красивым цветком стоит узнать побольше об уходе за ним. Некоторые растения действительно помогают очищать воздух в комнатах, для этой цели, например, идеально подходит папоротник, а вот кактусы не очень желательны для выращивания дома.

Более подробно о растениях, рекомендуемых фэн-шуй, можно узнать здесь.