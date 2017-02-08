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Фэн-шуй в интерьере: комфортная организация пространства

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余白をデザインする, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房 Гостиная в стиле модерн
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Дом, милый дом. Его следует любить, уважать и проявлять заботу, поддерживая порядок и чистоту. Не так важно, какой стиль вы выбрали в создании собственного неповторимого интерьера, главное, что в стенах вашего жилища царят уют и комфорт. Наша книга идей посвящена рекомендациям специалистов фен-шуй, которые уверяют, что если всем им следовать, счастье и гармония будут сопутствовать вам во всем.

Очищение воздуха

余白をデザインする, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房 Гостиная в стиле модерн
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

Комнатные растения привносят в дом энергию, однако перед приобретением еще одного горшочка с красивым цветком стоит узнать побольше об уходе за ним. Некоторые растения действительно помогают очищать воздух в комнатах, для этой цели, например, идеально подходит папоротник, а вот кактусы не очень желательны для выращивания дома.

Более подробно о растениях, рекомендуемых фэн-шуй, можно узнать здесь

Сладкие сны

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Маленькие спальни
INT2architecture

Интерьер OOD

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Изголовье кровати следует развернуть к северной части комнаты, при этом правильно, если в таком положении она не будет располагаться напротив входной двери. Как бы то ни было, но самое главное в оформлении спальной комнаты – правильный цвет, который способствует созданию успокаивающей атмосферы. Как можно меньше используйте электронные устройства, отдав предпочтение изящным предметам декора.

Кабинет

戸手本町の家(リフォーム）, アトリエ スピノザ アトリエ スピノザ Рабочий кабинет в скандинавском стиле
アトリエ スピノザ

アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ

Специалист по фен-шуй скажет вам, что рабочая зона – место «власти» и «силы». Сидя за письменным столом должен открываться прямой обзор на входную дверь. Если такой возможности нет, рекомендуется поставить перед глазами зеркало, чтобы видеть дверной проем.

Что делать с телевизором?

余白をデザインする, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房 Гостиная в стиле модерн
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

Телевизор притягивает много внимания и энергии. На самом деле это не так плохо, но находиться он должен не в центральной, то есть не в «доминирующей» части комнаты. Стена напротив дивана для этого подходит лучше всего. В идеале, если телевизор будет прятаться за панелью шкафа. В гостиной важны хорошие условия для спокойного диалога.

Диван и кресла

ダイチノイエ, toki Architect design office toki Architect design office Гостиная в стиле модерн Дерево Эффект древесины
toki Architect design office

toki Architect design office
toki Architect design office
toki Architect design office

Не стоит располагать диван, стулья и кресла спинками к двери или окнам: такое положение создает барьеры для продвижения энергии. В то же время диван может быть развернут к телевизору. Отдавайте предпочтения мебели с высокими спинками и подлокотниками.

Книга идей Гостиная по фен шуй – создаем гармонию в доме расскажет вам более подробно о меблировке этой комнаты. 

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Totoro entrance キリコ設計事務所 Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
キリコ設計事務所

Totoro entrance

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

Противоположная от входной двери стена считается местом, где зарождается отрицательная энергия. Исправить это можно, если разместить на ней предмет искусства или зеркало. Последнее лучше повесить с обеих сторон от входа. Помещению прихожей нужен хороший свет и, конечно, свободное от ненужной мебели и утвари пространство.

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