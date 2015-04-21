До и После: Переделка дома 1890 года в современную виллу

А теперь открываем все карты! Куб зеленого цвета, находящийся рядом с рабочим кабинетом, представляет собой ничто иное, как ванную комнату, в то время как куб синего цвета – самая что ни на есть спальня! Архитекторы решили создать в доме так называемый подвижный интерьер . Отказаться от привычной статики в дизайне интерьера – непростой и очень смелый шаг, который наверняка по достоинству оценили новые жители дома во французской провинции.

Если вас заинтересовала тема реконструкции домов и квартире, обратите внимание на статью ’До и После: чудеса эргономики в крошечной квартире’.