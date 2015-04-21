До и После: Переделка дома 1890 года в современную виллу

На юге Франции, в маленькой деревушке недалеко от Монпелье, нам удалось обнаружить настоящую жемчужину загородной архитектуры – двухэтажную обветшавшую виллу, которую французские архитекторы из студии Atelier Julien Blanchard Architectes DPLG шаг за шагом превращали в современное, роскошное поместье.
Несмотря на несколько обшарпанный вид, дому удалось не потерять свой шарм. Часть его стены заросла плющем, на другой части обвалилась штукатурка, деревянные ламели из-за обилия влаги начали загнивать – одним словом, на лицо все признаки старения постройки. Пора вызывать опытных архитекторов!
Благодаря стараниям архитекторов, загородные дома, словно птицы Феникс, восстают из пепла, когда все вокруг уже давно потеряли надежду на то, что из этой обветшалой постройки может получиться что-то стоящее. Прошло совсем немного вермени, а перед нами уже предстал совсем новый фасад, на котором и следа не осталось от назойливого плюща и трещин в штукатурке. Вместо этого – стильные раздвижные двери, просторная терраса и даже небольшой бассейн.
Владельцы частных домов в южных странах знают, что сделать небольшой бассейн около дома не так уж и дорого, зато сколько радости он принесет всем домочадцам. Более того, стоимость дома даже с самым скромным бассейном вырастает в разы. Предприимчивые хозяева поместья около Монпелье не преминули воспользоваться этой возможностью, и возвели у входа в дом этот очаровательный бассейн.
Разумеется, на фото все выглядит предельно просто. Но на деле превращению заброшенного дома в роскошную постройку предшествовал масштабный капитальный ремонт, в котором были задействованы специалисты самого разного профиля.
Сочетание ламината и стен из белого камня очень распространено в современных домах южноевропейских стран. Благодаря этой комбинации, интерьер гостиной выглядит современно, при этом ему не грозит потерять свою главную
изюминку – свойственную средиземноморскому климату атмосферу расслабленности и декаданса.
Жителям Западной Европы свойственно с особым трепетом относиться к своему прошлому. Возможно, именно поэтому французские архитекторы на каждом этапе своей работы пристально следили за тем, чтобы все новые элементы дизайна удачно вписались в концепцию здания, разработанную много лет назад.
Отреставрированный потолок выполнен в модном нынче деревенском стиле. Грубо обработанные поверхности деревянных балок чередуются со свежепобеленной поверхностью потолка и идеально сочетаются с прямыми линиями мебели и настенных покрытий.
Под потолком в деревенском стиле располагается современный рабочий кабинет, в котором есть все необходимое для плодотворной трудовой деятельности. Яркое южное солнце прорывается сквозь длинный, узкий коридор и освещает этот маленький домашний офис. Насыщенно белый цвет в сочетании с ярко-салатовым создают в комнате очень позитивную атмосферу.
А теперь открываем все карты! Куб зеленого цвета, находящийся рядом с рабочим кабинетом, представляет собой ничто иное, как ванную комнату, в то время как куб синего цвета – самая что ни на есть спальня! Архитекторы решили создать в доме так называемый
подвижный интерьер. Отказаться от привычной статики в дизайне интерьера – непростой и очень смелый шаг, который наверняка по достоинству оценили новые жители дома во французской провинции.
Если вас заинтересовала тема реконструкции домов и квартире, обратите внимание на статью ’До и После: чудеса эргономики в крошечной квартире’.