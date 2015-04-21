Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Переделка дома 1890 года в современную виллу

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

На юге Франции, в маленькой деревушке недалеко от Монпелье, нам удалось обнаружить настоящую жемчужину загородной архитектуры – двухэтажную обветшавшую виллу, которую французские архитекторы из студии Atelier Julien Blanchard Architectes DPLG шаг за шагом превращали в современное, роскошное поместье.

До: Фасад дома

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Несмотря на несколько обшарпанный вид, дому удалось не потерять свой шарм. Часть его стены заросла плющем, на другой части обвалилась штукатурка, деревянные ламели из-за обилия влаги начали загнивать – одним словом, на лицо все признаки старения постройки. Пора вызывать опытных архитекторов!

После: Современная вилла в средиземноморском стиле

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg Дома в стиле модерн
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Благодаря стараниям архитекторов, загородные дома, словно птицы Феникс, восстают из пепла, когда все вокруг уже давно потеряли надежду на то, что из этой обветшалой постройки может получиться что-то стоящее. Прошло совсем немного вермени, а перед нами уже предстал совсем новый фасад, на котором и следа не осталось от назойливого плюща и трещин в штукатурке. Вместо этого – стильные раздвижные двери, просторная терраса и даже небольшой бассейн.

После: неужели действительно бассейн?

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg Бассейн в стиле модерн
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Владельцы частных домов в южных странах  знают, что сделать небольшой бассейн около дома не так уж и дорого, зато сколько радости он принесет всем домочадцам. Более того, стоимость дома даже с самым скромным бассейном вырастает в разы. Предприимчивые хозяева поместья около Монпелье не преминули воспользоваться этой возможностью, и возвели у входа в дом этот очаровательный бассейн.

До: Капитальный ремонт

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Разумеется, на фото все выглядит предельно просто. Но на деле превращению заброшенного дома в роскошную постройку предшествовал масштабный капитальный ремонт, в котором были задействованы специалисты самого разного профиля.

После: Игра с солнечным светом

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg Гостиная в стиле модерн
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Сочетание ламината и стен из белого камня очень распространено в современных домах южноевропейских стран. Благодаря этой комбинации, интерьер гостиной выглядит современно, при этом ему  не грозит потерять свою главную изюминку – свойственную средиземноморскому климату атмосферу расслабленности и декаданса.

До: Чердачное помещение

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Жителям Западной Европы свойственно с особым трепетом относиться к своему прошлому. Возможно, именно поэтому французские архитекторы на каждом этапе своей работы пристально следили за тем, чтобы все новые элементы дизайна удачно вписались в концепцию здания, разработанную много лет назад.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

После: Современный потолок в стиле кантри

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Отреставрированный потолок выполнен в модном нынче деревенском стиле. Грубо обработанные поверхности деревянных балок чередуются со свежепобеленной поверхностью потолка и идеально сочетаются с прямыми линиями мебели и настенных покрытий.

После: Рабочий кабинет

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg Рабочий кабинет в стиле модерн
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Под потолком в деревенском стиле располагается современный рабочий кабинет, в котором есть все необходимое для плодотворной трудовой деятельности. Яркое южное солнце прорывается сквозь длинный, узкий коридор и освещает этот маленький домашний офис. Насыщенно белый цвет в сочетании с ярко-салатовым создают в комнате очень позитивную атмосферу.

После: Спальня без стен

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg Детские комната в эклектичном стиле
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

А теперь открываем все карты! Куб зеленого цвета, находящийся рядом с рабочим кабинетом, представляет собой ничто иное, как ванную комнату, в то время как куб синего цвета – самая что ни на есть спальня! Архитекторы решили создать в доме так называемый подвижный интерьер. Отказаться от привычной статики в дизайне интерьера – непростой и очень смелый шаг, который наверняка по достоинству оценили новые жители дома во французской провинции.

Если вас заинтересовала тема реконструкции домов и квартире, обратите внимание на статью ’До и После: чудеса эргономики в крошечной квартире’. 

homify 360°: Арт-беседка Arbor 15
Поделитесь вашими впечатлениями о проекте! 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо