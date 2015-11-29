Подводные камни строительства модульного дома

Почти каждому человеку свойственно иногда мечтать о собственном доме. Доброй половине мечтателей при этом хочется потратить на это как можно меньше денег. Один из вариантов экономного строительства – модульная технология, у которой, как водится, есть свои плюсы и минусы.
Модульными домами называются здания, возводимые из конструкций заводского производства. Как правило, подрядчики начинают работу с объектами, которые уже готовы на 75–90% и возводят здание полностью в течение двух рабочих недель. Такой короткий срок строительства обусловлен тем, что практически все модули доводят до готовности ещё на производственном этапе.
Большие элементы модульных домов изготавливают с учётом всех технических и архитектурных требований и пожеланий заказчика. На строительной площадке работы ограничиваются лишь заливкой фундамента и подключениями к коммуникациям.
В предыдущих статьях мы уже рассматривали достоинства модульного домостроения, поэтому в этот раз хотим обратить ваше внимание на нюансы и возможные подводные камни данной технологии.
Максимальные размеры модулей у разных фирм могут быть различными, что может определяться и технологическими возможностями предприятия (например, 4,5*12 м, 3*12 м, 3*8 м). У некоторых производителей панели перекрытия, основания и стеновые панели изготавливаются из холодногнутого прокатного стального профиля. Наружной обшивкой служит либо оцинкованный профилированный лист с полимерным покрытием. Другие производители в основу конструкции ставят деревянные брусья, обшиваемые плитой OSB, как в каркасных домах. И в том, и другом случае стена утепляется, аналогично «канадскому дому».
Модули для дома в 120 кв. м изготавливаются на заводе в течение 2-4-х недель, – как раз, пока готовится фундамент. Здание из одного модуля монтируется за 40 минут, из нескольких – от одного дня до недели.
При создании модульного дома практически весь строительный процесс происходит на производстве. Это значительно уменьшает сроки изготовления и удешевляет общую конечную стоимость, по сравнению с традиционными технологиями. Также это до минимума сокращает время активных работ собственно на участке заказчика.
Стоимость модульного дома составляет от $220/кв. м, в зависимости от внутренней отделки и наполнения. То есть 120-метровый коттедж обойдется от $26,4 тыс.
Срок службы. Во-первых, хотелось бы выяснить, сколько прослужит такой дешевый дом, построенный к тому же за 3 дня. Как раз именно это является основной проблемой для внедрения подобной технологии строительства, считают эксперты. Каркасное домостроение в России развито слабо, и поэтому реальной практики в этом сегменте нет. Т. е. реальный «гарантийный срок» таких домов не известен. Тем более что в условиях нашего климата при несоблюдении всех технологий строительства дом может не прослужить и сезона. Однако, в свою очередь, архитекторы отмечают, что качественно построенный модульный дом может прослужить достаточно долго – 50-70 лет.
К недостаткам технологии можно отнести и ограничение по высотности здания – не более 2-х этажей. При этом, как утверждают специалисты, ограничения на архитектурное разнообразие домов не так уж и велики: в модульной технологии можно реализовать большинство типичных для наших мест проектов.
Однако, надо быть готовым ко всем особенностям массового производства, например, к тому, что ваш дом будет отличаться от других только дизайном фасада. В принципе, это не смертельный минус, укладывающийся в разницу между ручным, индивидуальным строительством домов и более массовым, заводским, поставленным на конвейер.
С одной стороны, затраты на отопление модульных домов примерно вдвое меньше, чем кирпичных или бревенчатых. С другой стороны, учитывая наши климатические условия с резкими перепадами температур, теплоизоляционные материалы, предупреждает специалисты, могут разрушаться, и дом становится непригодным для жилья в холодное время года. Жители, которые эксплуатируют подобные дома, отмечают, что они «не дышат». Зимой в них достаточно прохладно, а летом душно. Поэтому вопросу теплоизоляции и вентиляции нужно уделить особое внимание.
К нюансам данной технологии можно отнести и то, что изготовление и сборка модульных панелей в России по западным технологиям иногда резко отличается от прототипов по качеству, причем не в лучшую сторону. Надо быть готовым к заводскому браку, который может свести на нет всю быстроту при сборке или проявится гораздо позднее. Поэтому нужно ответственно подойти к выбору компании для строительства модульного дома.
Еще нужно обратить внимание на то, что доставка габаритных модулей и оперирование ими на участке строительства требует соответствующих подъездных путей и места для техники. Если у вас возникли с этим трудности, то решить их нужно до начала сборки и доставки.
Модульные дома еще не приобрели широкого распространения в России, и поэтому достаточно сложно найти человека, который поделился бы опытом жизни в таком доме.
Цель этой статьи не отговорить вас от строительства модульного дома, а обратить ваше внимание на детали данной технологии и помочь вам избежать ошибок в строительстве.