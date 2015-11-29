Подводные камни строительства модульного дома

Почти каждому человеку свойственно иногда мечтать о собственном доме. Доброй половине мечтателей при этом хочется потратить на это как можно меньше денег. Один из вариантов экономного строительства – модульная технология, у которой, как водится, есть свои плюсы и минусы.

Модульными домами называются здания, возводимые из конструкций заводского производства. Как правило, подрядчики начинают работу с объектами, которые уже готовы на 75–90% и возводят здание полностью в течение двух рабочих недель. Такой короткий срок строительства обусловлен тем, что практически все модули доводят до готовности ещё на производственном этапе.

Большие элементы модульных домов изготавливают с учётом всех технических и архитектурных требований и пожеланий заказчика. На строительной площадке работы ограничиваются лишь заливкой фундамента и подключениями к коммуникациям.

В предыдущих статьях мы уже рассматривали достоинства модульного домостроения, поэтому в этот раз хотим обратить ваше внимание на нюансы и возможные подводные камни данной технологии.