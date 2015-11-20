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10 примеров фантастических люстр

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Pendelleuchte EOS , ANCHOVI ANCHOVI ГостинаяОсвещение
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Освещение придают интерьеру не только атмосферное единство, но так же заключает в себе и декоративную функцию. При наличии правильного освещения и правильно подобранных источников света любое помещение приобретает особые, характерные только ему черты. Свет важен во всем, так как позволяет выделять лучшие качества декора и скрыть недостатки помещения.

Благодаря электричеству мы можем добиться в пространстве гостеприимной, творческой или сдержанной деловой атмосферы. В этой книге идей мы рассмотрим интересные и необычные решения.

Хрустальная паутина

Paris apartment., Diff.Studio Diff.Studio Гостиные в эклектичном стиле
Diff.Studio

Paris apartment.

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

Каскадные люстры-паутинки подходят для украшения залов с высокими потолками. Такие величественные, имеющие внушительные размеры люстры все же могут брать на себя функцию главного украшения в доме.

Золотые сферы

homify Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
homify

homify
homify
homify

Раскачивание этих светильников создает иллюзию ожившего света. Подвешенные под потолком на тонком креплении, они спускаются почти до уровня глаз. Прекрасное решение, если вопрос креативного оформления не стоит на первом месте.

НЛО

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Кухня, как и любая комната в доме также нуждается в правильном освещении. Дизайнеры создали инсталляцию, которая подчеркивает прекрасный эко-дизайн этого помещения.

Плывут облака

Des nuages magiques! Proplamp un luminaire hors du commun, NEDGIS NEDGIS Спальная комната Освещение
NEDGIS

NEDGIS
NEDGIS
NEDGIS

Стиль лофт, где обычно царит бетон, металл и кирпич не нуждается в излишнем лоске. В таких помещениях мы привыкли видеть светильники в форме уличных фонарей, ведер или просто свисающие на проводах связки ламп. Воздушная форма этих люстр одаривает студию нежным, волшебным настроением.

Воздушность и легкость

Pendelleuchte EOS , ANCHOVI ANCHOVI ГостинаяОсвещение
ANCHOVI

ANCHOVI
ANCHOVI
ANCHOVI

Стиль этой лампы передает необычайную лёгкость и воздушность в своем исполнении. Оперение придает ей облик невесомой пушинки, которая не подвержена силе притяжения. Такой декор может быть уместным в спальне, создавая романтическое, нежное настроение.

Поляна цветов

Flor de Mayo Hotel & Restaurant, Elías Arquitectura Elías Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

По потолку вдоль всего помещения проглядывают робкие цветки подснежников. Именно такое ощущение создается, когда рассматриваешь детали светового сценария. Мягкий приглушенный свет струится от каждого «соцветия» и привносит в дом весеннее настроение.

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Сияние сфер

LAGO CARMEN, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Прекрасный хрусталь заставляет светиться радостью любое, даже самое скучное помещение.  Сферы из хрустальных бусин, являются ярким и очаровательным акцентом, который придает комнате грацию и легкую интригу.

Легкие и тонкие

Muebles galardonados en diseño, Ociohogar Ociohogar Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Ociohogar

Ociohogar
Ociohogar
Ociohogar

Кажется, что лампы сделаны из тончайшей бумаги. Такой дизайн люстр выбран в противовес тяжелой каменной стене. Декоративные светильники справились со всеми своими функциями на «отлично»!

Футуристическое пространство

RRT11902, Arq. Jacobo Smeke Arq. Jacobo Smeke Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Arq. Jacobo Smeke

Arq. Jacobo Smeke
Arq. Jacobo Smeke
Arq. Jacobo Smeke

Такой сценарий создает мистическую атмосферу. Нам очень понравилось то, как он прекрасно гармонирует с натуральной текстурой дерева. Интерактивное освещение меняет свой цвет в соответствии с играющей в данный момент музыкой.

Ленты света

homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

От милых причуд до экстравагантных выходок — ничто человеческое дизайнерам света на чуждо. Добавим в интерьер толику эксцентричности и выберем свой невероятный плафон для люстры!

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