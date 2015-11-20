10 примеров фантастических люстр

Освещение придают интерьеру не только атмосферное единство, но так же заключает в себе и декоративную функцию. При наличии правильного освещения и правильно подобранных источников света любое помещение приобретает особые, характерные только ему черты. Свет важен во всем, так как позволяет выделять лучшие качества декора и скрыть недостатки помещения.
Благодаря электричеству мы можем добиться в пространстве гостеприимной, творческой или сдержанной деловой атмосферы. В этой книге идей мы рассмотрим интересные и необычные решения.
Каскадные люстры-паутинки подходят для украшения залов с высокими потолками. Такие величественные, имеющие внушительные размеры люстры все же могут брать на себя функцию главного украшения в доме.
Раскачивание этих светильников создает иллюзию ожившего света. Подвешенные под потолком на тонком креплении, они спускаются почти до уровня глаз. Прекрасное решение, если вопрос креативного оформления не стоит на первом месте.
Кухня, как и любая комната в доме также нуждается в правильном освещении. Дизайнеры создали инсталляцию, которая подчеркивает прекрасный эко-дизайн этого помещения.
Стиль лофт, где обычно царит бетон, металл и кирпич не нуждается в излишнем лоске. В таких помещениях мы привыкли видеть светильники в форме уличных фонарей, ведер или просто свисающие на проводах связки ламп. Воздушная форма этих люстр одаривает студию нежным, волшебным настроением.
Стиль этой лампы передает необычайную лёгкость и воздушность в своем исполнении. Оперение придает ей облик невесомой пушинки, которая не подвержена силе притяжения. Такой декор может быть уместным в спальне, создавая романтическое, нежное настроение.
По потолку вдоль всего помещения проглядывают робкие цветки подснежников. Именно такое ощущение создается, когда рассматриваешь детали светового сценария. Мягкий приглушенный свет струится от каждого «соцветия» и привносит в дом весеннее настроение.
Прекрасный хрусталь заставляет светиться радостью любое, даже самое скучное помещение. Сферы из хрустальных бусин, являются ярким и очаровательным акцентом, который придает комнате грацию и легкую интригу.
Кажется, что лампы сделаны из тончайшей бумаги. Такой дизайн люстр выбран в противовес тяжелой каменной стене. Декоративные светильники справились со всеми своими функциями на «отлично»!
Такой сценарий создает мистическую атмосферу. Нам очень понравилось то, как он прекрасно гармонирует с натуральной текстурой дерева. Интерактивное освещение меняет свой цвет в соответствии с играющей в данный момент музыкой.
От милых причуд до экстравагантных выходок — ничто человеческое дизайнерам света на чуждо. Добавим в интерьер толику эксцентричности и выберем свой невероятный плафон для люстры!
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