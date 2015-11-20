10 примеров фантастических люстр

Освещение придают интерьеру не только атмосферное единство, но так же заключает в себе и декоративную функцию. При наличии правильного освещения и правильно подобранных источников света любое помещение приобретает особые, характерные только ему черты. Свет важен во всем, так как позволяет выделять лучшие качества декора и скрыть недостатки помещения.

Благодаря электричеству мы можем добиться в пространстве гостеприимной, творческой или сдержанной деловой атмосферы. В этой книге идей мы рассмотрим интересные и необычные решения.