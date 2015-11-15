Топ 5 – Лучшие проекты недели

Хотим мы того или нет, но интерьер оказывает непосредственное влияние на настроение и уровень комфорта. Если вам надоела выбранная цветовая гамма, перестала устраивать мебель и нет больше сил каждый день смотреть на выцветший ковер, от которого к тому же начал исходить затхлый запах, пришло время ремонта.

В качестве источника вдохновения мы предлагаем взглянуть на незаурядную переделку одной невзрачной городской квартиры. Произошедшие с ней метаморфозы приятно удивят даже человека, искушенного в вопросах дизайна.