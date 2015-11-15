Осенняя пора входит в завершающую стадию. Неторопливой походкой коварного хищника зимние холода все ближе подбираются к нам. Пройдет совсем немного времени, и зима вступит в свои права… но только не на homify! Здесь каждую неделю мы обсуждаем проекты, от которых становится жарко. Разве стоит волноваться по поводу сезонных перепадов температуры, когда перед нами столько необычных, интересных и увлекательных проектов. Их хочется рассматривать, хвалить, критиковать, добавлять в избранное и делиться с друзьями. Представляем самые горячие материалы недели в традиционной рубрике
Топ 5 – Лучшие проекты недели.
Хотим мы того или нет, но интерьер оказывает непосредственное влияние на настроение и уровень комфорта. Если вам надоела выбранная цветовая гамма, перестала устраивать мебель и нет больше сил каждый день смотреть на выцветший ковер, от которого к тому же начал исходить затхлый запах, пришло время ремонта.
В качестве источника вдохновения мы предлагаем взглянуть на незаурядную переделку одной невзрачной городской квартиры. Произошедшие с ней метаморфозы приятно удивят даже человека, искушенного в вопросах дизайна.
Специально для вас мы собрали оригинальные и стильные решения, одни из которых отличаются невероятной функциональностью, а другие — эстетической красотой. Мода не стоит на месте, и чтобы уследить за ней мы предлагаем вам ознакомиться с нашим списком и посмотреть симпатичные фотографии.
Стильный и очень современный коттедж от архитектурного бюро OPEN architekci из Варшавы выглядит, как очень удачный вариант реализованный мечты. Прогрессивный внешний вид, минималистичные интерьеры и мелочи, делающие дом функциональным и оригинальным, создавались для молодой семьи в соответствии с ее пожеланиями. Почему одноэтажные дома набирают популярность, вы узнаете из этой Книги идей.
Мы на homify особенно любим традиционные семейные проекты, воплощающие идиллию о загородной жизни для детей и их родителей. На этот раз мы отправляемся с вами в польский городок Белосток, чтобы посмотреть на работу студии дизайна Biuro Projektowe Mtm Styl и убедиться, что ваша мечта может стать явью и на данной широте.
Спальная комната является тем уникальным местом, где человек может по-настоящему расслабиться и отдохнуть после утомительного дня. Так как в этом месте отдыхают не только телом, но и душой, то к выбору его интерьера нужно подойти крайне ответственно.
Спальная комната с красивым интерьером – это возможно и реально. Для осуществления такой задумки нужно подобрать правильный стиль интерьера, который сможет подчеркнуть достоинства данной комнаты и скрыть имеющиеся недостатки.
В данной статье приведены 10 спальных комнат с красивым интерьером, каждая из которых выполнена в разном стиле. Вы узнаете об особенностях этих стилей, как они воплотились в представленных комнатах.