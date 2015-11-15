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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Кухня в стиле модерн
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Осенняя пора входит в завершающую стадию.  Неторопливой походкой коварного хищника зимние холода все ближе подбираются к нам. Пройдет совсем немного времени, и зима вступит в свои права… но только не на homify! Здесь каждую неделю мы обсуждаем проекты, от которых становится жарко. Разве стоит волноваться по поводу сезонных перепадов температуры, когда перед нами столько необычных, интересных и увлекательных проектов. Их хочется рассматривать, хвалить, критиковать, добавлять в избранное и делиться с друзьями. Представляем самые горячие материалы недели в традиционной рубрике Топ 5 – Лучшие проекты недели.

1. До и После: Сенсационное изменение старомодной квартиры

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Кухня в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Хотим мы того или нет, но интерьер оказывает непосредственное влияние на настроение и уровень комфорта. Если вам надоела выбранная цветовая гамма,  перестала устраивать мебель и нет больше сил каждый день смотреть на выцветший ковер, от которого к тому же начал исходить затхлый запах, пришло время ремонта. 

В качестве источника вдохновения мы предлагаем взглянуть на незаурядную переделку одной невзрачной городской квартиры. Произошедшие с ней метаморфозы приятно удивят даже человека, искушенного в вопросах дизайна.

2. ТОП-10 модных решений для интерьера

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker ГостинаяХранение
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

Специально для вас мы собрали оригинальные и стильные решения, одни из которых отличаются невероятной функциональностью, а другие — эстетической красотой. Мода не стоит на месте, и чтобы уследить за ней мы предлагаем вам ознакомиться с нашим списком и посмотреть симпатичные фотографии.

3. Чем хороши одноэтажки?

DOM JEDNORODZINNY, NADARZYN, OPEN architekci OPEN architekci Дома в стиле модерн Белый
OPEN architekci

OPEN architekci
OPEN architekci
OPEN architekci

Стильный и очень современный коттедж от архитектурного бюро OPEN architekci из Варшавы выглядит, как очень удачный вариант реализованный мечты. Прогрессивный внешний вид, минималистичные интерьеры и мелочи, делающие дом функциональным и оригинальным, создавались для молодой семьи в соответствии с ее пожеланиями. Почему одноэтажные дома набирают популярность, вы узнаете из этой Книги идей

4. Небольшой дом для традиционной семьи

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Мы на homify особенно любим традиционные семейные проекты, воплощающие идиллию о загородной жизни для детей и их родителей. На этот раз мы отправляемся с вами в польский городок Белосток, чтобы посмотреть на работу студии дизайна Biuro Projektowe Mtm Styl и убедиться, что ваша мечта может стать явью и на данной широте.

5. 10 спальных комнат с красивым интерьером различных стилей

светский восток, Decor&Design Decor&Design Спальня в колониальном стиле
Decor&amp;Design

светский восток

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Спальная комната является тем уникальным местом, где человек может по-настоящему расслабиться и отдохнуть после утомительного дня. Так как в этом месте отдыхают не только телом, но и душой, то к выбору его интерьера нужно подойти крайне ответственно. 

Спальная комната с красивым интерьером – это возможно и реально. Для осуществления такой задумки нужно подобрать правильный стиль интерьера, который сможет подчеркнуть достоинства данной комнаты и скрыть имеющиеся недостатки.

В данной статье приведены 10 спальных комнат с красивым интерьером, каждая из которых выполнена в разном стиле. Вы узнаете об особенностях этих стилей, как они воплотились в представленных комнатах.

Что выбрать - паркет или ламинат
Какой из проектов понравился больше всего? Давайте спорить и обсуждать! 

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