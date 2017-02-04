9 идей декорирования гостиной

Красиво декорированная гостиная должна создавать общее настроение всего дома. Она может вызывать у хозяев чувство гордости и удовлетворения благодаря идеально подобранным предметам декора, аксессуарам и всей обстановке. У гостей эта зона в доме должна вызывать чувство восторга, когда они любуются ее совершенным дизайном. Гостиная это пространство, в котором семья проводит основную часть своего свободного времени, здесь принимают гостей, развлекаются и просто отдыхают. Это помещение, которое своим внешним видом задает настроение всему дому. Поэтому к ее декорированию нужно подходить так, чтобы она составляла единое целое с каждым уголком уютного жилища.

Процесс декорирования гостиной сложный, но не скучный, он интересен тем, что можно реализовывать свои самые смелые фантазии и желания. При этом нужно стараться не сделать комнату чрезмерно яркой и красочной, или наоборот, очень грустной и унылой.

Эти девять идей, которые были предложены профессионалами в создании интерьеров, призваны обеспечить вдохновение для создания великолепной гостиной. Каждый из предложенных здесь вариантов имеет право претендовать на звание лучшего. Смотрите сами и определяйте, какие способы декорирования вам будут наиболее близки, и могут служить отличным образцом для обновления вашего дома.