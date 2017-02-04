9 идей декорирования гостиной

Красиво декорированная гостиная должна создавать общее настроение всего дома. Она может вызывать у хозяев чувство гордости и удовлетворения благодаря идеально подобранным предметам декора, аксессуарам и всей обстановке. У гостей эта зона в доме должна вызывать чувство восторга, когда они любуются ее совершенным дизайном. Гостиная это пространство, в котором семья проводит основную часть своего свободного времени, здесь принимают гостей, развлекаются и просто отдыхают. Это помещение, которое своим внешним видом задает настроение всему дому. Поэтому к ее декорированию нужно подходить так, чтобы она составляла единое целое с каждым уголком уютного жилища.
Процесс декорирования гостиной сложный, но не скучный, он интересен тем, что можно реализовывать свои самые смелые фантазии и желания. При этом нужно стараться не сделать комнату чрезмерно яркой и красочной, или наоборот, очень грустной и унылой.
Эти девять идей, которые были предложены профессионалами в создании интерьеров, призваны обеспечить вдохновение для создания великолепной гостиной. Каждый из предложенных здесь вариантов имеет право претендовать на звание лучшего. Смотрите сами и определяйте, какие способы декорирования вам будут наиболее близки, и могут служить отличным образцом для обновления вашего дома.
В гостиной обычно присутствуют общие украшения, стены облагораживаются аксессуарами и артефактами, картинами и различными фотографиями. В идеале одна из стен должна быть использована для создания координационного центра, который будет отвлекать внимание от неинтересных деталей в интерьере, каких-либо визуальных дефектов, от небольших размеров помещения или отсутствия достаточного количества света.
На этом фото представлен дизайн гостиной, в которой одна из стен окрашена в приятный зеленый цвет, гармонично перекликающийся с отдельными элементами декора комнаты. Интересное панно на ней привлекает внимание и создает в интерьере уверенный и оригинальный акцент.
Гостиная должна быть по максимуму наполнена светом. Изобилие естественного света делает комнату живой и интересной. При этом использование пастельных тонов в декорировании интерьера и в отделке стен помогает сделать комнату свежее и воздушнее.
Для еще большего эффекта можно воспользоваться таким интересным приемом, как декоративные зеркала. Они не только будут отражать свет, который наполняет комнату, но и станут интересным украшением гостиной.
Облицовка деревом стен и потолка, использование в декорировании интерьера гостиной красочных ковров на полу и мягких подушек различной формы помогает сделать комнату теплой и уютной. Особенно это работает в большой комнате, этот пример тому доказательство. Теплота здесь исходит не только от деревянных стен и ковров, но и от удачно подобранной цветовой гаммы, в которой выполнена эта комната.
В декорировании интерьеров современных домов есть тенденция использования нейтральных тонов. Это может выглядеть немного скучновато. Тем не менее, ситуацию может изменить внедрение ярких акцентов за счет применения цветных аксессуаров. Это может быть светлый абажур светильника, книги в разноцветном переплете или солнечного цвета кресло.
Независимо от того, является ли декор гостиной современным или классическим, некоторые его элементы, такие как букет свежесобранных цветов, приятного цвета подушки на диване помогают наполнить комнату элегантностью и респектабельностью. Использование однотонных штор, подушек, обивки мебели на фоне деревянного напольного покрытия выглядит очень эффектно и престижно. Дополнить украшение такого интерьера можно фотографиями в рамках, книгами и вазами.
Такой интерьер гостиной будет навевать приятное и спокойное настроение, и способствовать комфортному отдыху, хорошему настроению у всех, кто проводит в этой комнате много своего свободного времени.
Если принято решение создать гостиную в современном стиле, нет ничего плохого в том, чтобы соединить здесь контрастные цвета – белый и какой-нибудь из темных цветов, например темно синий, коричневый или даже черный. Для повседневного комфорта здесь можно установить мягкую мебель со светлой обивкой. В то же время аксессуары могут присутствовать в такой обстановке в минимальных количествах. Именно минимализм в аксессуарах будет подчеркивать шикарный вид этой части дома.
Если предпочтение отдается классической теме, ничто так эффектно не сработает, как золото. Используйте его в декорировании картин, рам для зеркал. Добавьте мебель с отделкой в позолоте, покрытой лаком. Блеск золота, его непревзойденное сверкание будет создавать идеальную картину самой совершенной гламурной и роскошно обставленной гостиной.
Для декорирования гостиной можно использовать любой ковер, фабричный, красочный тканый шерстяной или сделанный своими руками с геометрическими принтами. В современном доме ковер считается великолепным аксессуаром, который станет ярким пятном и интересным акцентом.
В этом примере ковер с геометрическим принтом стал главным элементом, вокруг которого сплотились остальные предметы интерьера. Он создает основное настроение комнаты и играет роль ее центра.
Эффективным трюком по созданию в помещении расслабляющей атмосферы для каждого члена семьи, и также для гостей является декорирование гостиной картинами или фотообоями с реалистичными пейзажами экзотических мест. Можно использовать различные сцены для украшения стен в этой комнате, с цветами, морскими пейзажами или видами ночного города. Это будет выглядеть очаровательно.
Принятие решение по выбору темы для гостиной является важным этапом в процессе проведения отделочных работ. Нужно всегда помнить о необходимости соблюдения равновесия, которое должно способствовать идеальному сочетанию всех компонентов интерьера.
Не нужно наполнять комнату очень большим количеством предметов декора, чтобы она не выглядела слишком суматошной и беспорядочно обставленной. Сосредоточьте свое внимание на парочке идей, используйте то, что близко вам по настроению, чтобы создать комнату, которая станет ошеломляющей и запоминающейся. И тогда вы будете чувствовать себя комфортно и спокойно в стенах своего уютного дома.
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