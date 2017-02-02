Современный эко-дом

Экологичность сегодня ценится очень дорого во всех сферах жизни. Особенно это касается мест, в которых мы живем. Очень важно окружить себя в быту экологичным пространством, способствующим восстановлению сил после пребывания в насыщенной и неблагоприятной атмосфере города.
Окружающая обстановка уютного дома, построенного в чистом с экологической точки зрения районе, будет ежедневно способствовать хорошему самочувствию и наполнять свежей энергией и здоровьем. Если еще и сам дом строится из материалов, имеющих высокую экологичность, это позволяет окружить себя максимально чистой, энергетически здоровой и благоприятной атмосферой. Полная гармония внешней и внутренней среды – это идеальный дом, в котором каждому члену семьи будет очень комфортно и уютно.
Мы нашли для вас один восхитительный дом, созданный из экологичных материалов и расположенного на прекрасной местности, в тихом и спокойном поселке. Чистый воздух, простор и благоприятная атмосфера, в окружении которой проводят свое свободное время хозяева этого захватывающего жилища способствует их прекрасному настроению, делает их счастливыми и помогает наполняться живительной энергией каждую минуту, которую они проводят в нем.
Почувствуйте и вы фантастичную энергетику этого дома, и получите вдохновение для создания своего райского уголка под уютной крышей!
Основным строительным материалом, который был использован при строительстве этого жилого двухэтажного дома, является дерево. Он занимает небольшую площадь и ограничен с трех сторон высоким бетонным забором. Это позволило сделать небольшой дворик, прилегающий к дому более уютным, защищенным от ветра и посторонних взглядов.
Дерево, использованное для отделки фасада, имеет благородный натуральный цвет. Просторные окна закрывают такие же деревянные наружные жалюзи с раздвижной системой перемещения. Таккая система очень удобна в эксплуатации и позволяет открывать и закрывать ставни легко и без усилий. Стены дома хорошо утеплены, поэтому в любое время года внутри него уютно и комфортно.
Участок, на котором располложен этот дом имеет узкую вытянутую форму. Архитекторы умело использовали эту особенность планировки, создав на нем удивительно красивый и комфортный дом. И хоть снаружи от выглядит небольшим, внутри довольно много места, комнаты светлые и просторные. При этом на придомовой территории достаточно места для сада, есть крытая терраса и место для автомобиля.
Терраса имеет достаточно места для размещения всей семьи, здесь комфортно себя чувствуют все ее члены, так как эта зона защищена от ярких солнечных лучей и ветра перекрытием комнаты второго этажа и стеной, плавно переходящей в забор. Оригинально сделана крыша, котороая состоит из трех частей, каждая из которых располагается над отдельными зонами дома.
Дерево использовано не только в отделке наружных стен, но и в напольном покрытии террасы, в мебели, которая здесь размещена. Оно гармонично сочетается со стеклом, использованном в отделке дома. Из стеклянной раздвижной системы состоит практически вся стена, отделяющая просторную кухню от террасы. Здесь созданы идеальные условия для прекрасного отдыха. Когда стеклянные двери открыты, создается одна нераздельная зона. Когда в доме собирается много гостей, отдыхать здесь комфортно для всех, так как места довольно много.
Наслаждаться свежим воздухом можно, удобно расположившись с чашечкой кофе или чая на балконе второго этажа. Там установлен небольшой столик и пара стульев – этого достаточно, чтобы чувствовать себя отлично, созерцая открывающиеся с этого места виды
Дом оригинален своей особенной планировкой. Стильным и элитным делает его шикарное дерево, а стекло в отделке наполняет его современным характером.
Из этого ракурса можно увидеть, насколько просторным и объемным является это экологичное жилище. На его первом этаже кроме кухни, оснащенной самым современным оборудованием и техникой и шикарной террасы, расположена гостиная.
Гостиная – это одна из зон первого этажа, она расположена рядом с кухней. Интерьер этой части дома выполнен в спокойных светлых тонах, здесь присутствует добротная мягкая мебель для отдыха, пол выложен светлой плиткой в тон со стенами и мебелью.
Украшают гостиную предметы декора в виде картин, статуэток и цветов. Искусственно состаренный столик у стены делает акцент на классическом оформлении этой части дома. Из гостиной можно пройти не только на кухню и выйти на террасу. Отсюда можно попасть на второй этаж, на который ведет добротная деревянная лестница или выйти в сад, расположенный за домом. Сюда также ведет и входная дверь.
Потолок гостиной имеет неровную форму, что делает эту часть дома объемной и просторной. Над этой комнатой второй этаж не надстраивался, поэтому создать такой конструкции потолок было не сложно. Но от этого выиграла планировка этой комнаты, которая состоит как бы из отдельного блока.
На кухне просторно и светло. Здесь есть все, что необходимо для приготовления самых различных блюд в условиях максимального комфорта. Идеально подобран цвет фасада кухонной мебели, она отлично гармонирует со всеми элементами интерьера и внутренней отделкой.
Раздвижная система стеклянных дверей дополнена также деревянными панелями на ролетах, которые исполняют функцию мобильной стены. Использование такой системы – отличное решение, которое создает дополнительную защиту, когда дома никого нет или в холодный период года. В этом случае она защищает от проникновения холодного воздуха.
Вот так выглядит дом со стороны улицы – компактный с виду, просторный изнутри. Он стоит на пересечении улиц, но это не мешает этому месту быть комфортным, тихим, приспособленным для спокойной и размеренной жизни вдали от городского шума и суеты. Часть крыши дома плавно перетекает в стену, которая служит также и дополнительной защитой от шума и холода. Сами стены хорошо утеплены, поэтому потери тепла в холодный период года здесь минимальные.
Дом полностью автономный. Затраты на содержание его содержание сведены к минимуму. Использование современных технологий позволило сделать это жилье экономным в плане использования энергоресурсов. Он оснащен солнечной батареей, ее мощности хватает для того чтобы обеспечить дом светом и теплом.